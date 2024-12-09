Миллиардер Мордашов потерял свою вотчину в борьбе с губернатором

А Филимонов задал тренд, который лишит олигархов власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава «Северстали» Мордашов лишился влияние в своей вотчине - Череповце
Глава «Северстали» Мордашов лишился влияние в своей вотчине - Череповце Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов одержал первую крупную аппаратную победу в борьбе с миллиардером и владельцем металлургического гиганта «Северсталь» Алексеем Мордашовым: он подчинил себе город, где базируется предприятие — Череповец. Филимонов парализовал местную гордуму, зачистив ее от девяти депутатов, близких к «Северстали», и уже на дополнительных выборах орган перейдет под контроль областного правительства. Взамен губернатор сохранил мэра города и выходца из предприятия Вадима Германова. Но тот, как уверяют источники, тайно перешел на сторону Филимонова. Близкие к администрации президента политологи уверяют, что тенденция удаления олигархов от власти станет федеральным трендом.

Вологодский губернатор Филимонов одержал крупную аппаратную победу над группой Мордашова
Вологодский губернатор Филимонов одержал крупную аппаратную победу над группой Мордашова
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Бывший сотрудник администрации президента Георгий Филимонов назначен в Вологодскую область с  важным федеральным заданием: ослабить влияние миллиардера Мордашова, который отказался поддерживать СВО из-за коммерческих интересов, ранее сообщали источники агентства. Прежний губернатор Вологодской области Олег Кувшинников был выходцем из «Северстали»: он работал там с 1982 года, а к 2004 году дослужился до члена совета директоров предприятия. Во время его губернаторства (2011-2024 годы) Мордашов имел прямой доступ к власти. Пришедший ему на смену Филимонов тут же зачистил областное правительство, заксобрание и мэрию от близких к предприятию людей и вступил в открытое противостояние с бизнесменом.

«Филимонов делает очевидную ставку на равноудаление от крупных корпораций. Ясно сформулированное требование играть по общим правилам привело к напряженным отношениям региональной власти с „Северсталью“ и лично Алексеем Мордашовым. „Северсталь“ характеризовалась высоким уровнем влияния на руководство Вологодской области, многие представители элиты, включая экс-губернатора, были ее выдвиженцами и лоббистами. Филимонов коренным образом изменил ситуацию, оздоровил ее», — отмечает в беседе с URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Помимо зачистки региональных органов власти, администрация Филимонова взялась за вотчину предприятия — Череповец. Первый исход депутатов из гордумы начался в октябре, сразу после избрания Филимонова губернатором. Думу покинули председатель думы Маргарита Гусева, депутаты Михаил Колбиченков, Игорь Лагунов, Анна Леонова и Владимир Лучин. Сейчас начался второй этап зачистки гордумы: 3 декабря мандаты сложили Сергей Марков, Андрей Погодин, Андрей Горчаков и Ольга Воронова.

Из 26 депутатов осталось 17. Согласно уставу Череповца, дума является правомочной, если в ее состав избрано не менее двух третей от общего числа — 18 человек. Сегодняшняя гордума, фактически, оказалась парализованной и не сможет принимать решений.

Депутат законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов так объяснил происходящее в беседе с URA.RU: «Происходит общая реформа органов власти, в том числе законодательной. Часть депутатов покинула областной парламент, теперь это коснулось и депутатского корпуса в Череповце. Часть ушедших депутатов принадлежала к группе „Северстали“ и отвечала их интересам».

Гордуму Череповца покинули девять депутатов, многие из которых были близки к «Северстали»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам законодателя, речи о самороспуске гордумы не идет, потому что это — дополнительные расходы для бюджета на проведение масштабных довыборов. Вакантные девять мандатов будут «довыбирать» в начале февраля 2025 года. После этого дума изберет нового председателя.

Как сообщают источники агентства из вологодского истеблишмента, действия Филимонова по зачистке думы были согласованы с группой Мордашова. Взамен те потребовали сохранить мэра Череповца Вадима Германова, который почти 30 лет работал в «Северстали», начиная от мастера и заканчивая директором дочерних предприятий. Филимонов пошел на сделку, однако переиграл ситуацию в свою пользу.

«„Северстали“, базирующейся в Череповце, было крайне важно сохранить за собой пост мэра с точки зрения GR, различных социальных программ для сотрудников. Они были готовы на все для того, чтобы Германов сохранился. Но тот, понимая сложность своего положения, выбрал сторону Филимонова. Грубо говоря, переметнулся. К „Северстали“ он теперь отношения не имеет, в отличие от экс-спикера заксобрания Андрея Луценко, который после сложения полномочий стал советником Мордашова», — делится на условиях анонимности собеседник агентства.

Политолог Орлов: тренд на равноудаление олигархов от власти будет развиваться в национальном масштабе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Филимонов установил полный контроль над Череповцом, а Мордашов потерял рычаги управления. По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникацию Дмитрия Орлова, Мордашов признал поражение в противостоянии. «После заметного сопротивления Мордашов, судя по всему, принял равноудаленный формат взаимодействия региональной власти с бизнесом», — отмечает эксперт.

Орлов добавил, что стратегия Филимонова будет растиражирована на другие субъекты страны и станет, своего рода, тенденцией федерального масштаба. «Стратегию и тактику Филимонова в отношении „Северстали“ вполне можно считать модельной и использовать в других регионах. Впрочем, модели равноудаления характеризуются значительной дифференциацией. Однако и запрос на новый формат отношений региональной власти и бизнеса, и реагирование на него — очевидный тренд, развивающийся в национальном масштабе», — говорит политолог.

Депутат заксобрания Вологодской области и политтехнолог Антон Холодов связывает события в регионе не просто с федеральной тенденцией, а с конкретной установкой из Москвы. «Все понимают, что происходящее связано не с личностью губернатора, а с установкой Москвы на равноудаление олигархов от власти. Региональных чиновников, которые раньше были подконтрольны бизнес-структурам, будут замыкать на губернаторах», — считает эксперт.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов одержал первую крупную аппаратную победу в борьбе с миллиардером и владельцем металлургического гиганта «Северсталь» Алексеем Мордашовым: он подчинил себе город, где базируется предприятие — Череповец. Филимонов парализовал местную гордуму, зачистив ее от девяти депутатов, близких к «Северстали», и уже на дополнительных выборах орган перейдет под контроль областного правительства. Взамен губернатор сохранил мэра города и выходца из предприятия Вадима Германова. Но тот, как уверяют источники, тайно перешел на сторону Филимонова. Близкие к администрации президента политологи уверяют, что тенденция удаления олигархов от власти станет федеральным трендом. Бывший сотрудник администрации президента Георгий Филимонов назначен в Вологодскую область с  важным федеральным заданием: ослабить влияние миллиардера Мордашова, который отказался поддерживать СВО из-за коммерческих интересов, ранее сообщали источники агентства. Прежний губернатор Вологодской области Олег Кувшинников был выходцем из «Северстали»: он работал там с 1982 года, а к 2004 году дослужился до члена совета директоров предприятия. Во время его губернаторства (2011-2024 годы) Мордашов имел прямой доступ к власти. Пришедший ему на смену Филимонов тут же зачистил областное правительство, заксобрание и мэрию от близких к предприятию людей и вступил в открытое противостояние с бизнесменом. «Филимонов делает очевидную ставку на равноудаление от крупных корпораций. Ясно сформулированное требование играть по общим правилам привело к напряженным отношениям региональной власти с „Северсталью“ и лично Алексеем Мордашовым. „Северсталь“ характеризовалась высоким уровнем влияния на руководство Вологодской области, многие представители элиты, включая экс-губернатора, были ее выдвиженцами и лоббистами. Филимонов коренным образом изменил ситуацию, оздоровил ее», — отмечает в беседе с URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Помимо зачистки региональных органов власти, администрация Филимонова взялась за вотчину предприятия — Череповец. Первый исход депутатов из гордумы начался в октябре, сразу после избрания Филимонова губернатором. Думу покинули председатель думы Маргарита Гусева, депутаты Михаил Колбиченков, Игорь Лагунов, Анна Леонова и Владимир Лучин. Сейчас начался второй этап зачистки гордумы: 3 декабря мандаты сложили Сергей Марков, Андрей Погодин, Андрей Горчаков и Ольга Воронова. Депутат законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов так объяснил происходящее в беседе с URA.RU: «Происходит общая реформа органов власти, в том числе законодательной. Часть депутатов покинула областной парламент, теперь это коснулось и депутатского корпуса в Череповце. Часть ушедших депутатов принадлежала к группе „Северстали“ и отвечала их интересам». По словам законодателя, речи о самороспуске гордумы не идет, потому что это — дополнительные расходы для бюджета на проведение масштабных довыборов. Вакантные девять мандатов будут «довыбирать» в начале февраля 2025 года. После этого дума изберет нового председателя. Как сообщают источники агентства из вологодского истеблишмента, действия Филимонова по зачистке думы были согласованы с группой Мордашова. Взамен те потребовали сохранить мэра Череповца Вадима Германова, который почти 30 лет работал в «Северстали», начиная от мастера и заканчивая директором дочерних предприятий. Филимонов пошел на сделку, однако переиграл ситуацию в свою пользу. «„Северстали“, базирующейся в Череповце, было крайне важно сохранить за собой пост мэра с точки зрения GR, различных социальных программ для сотрудников. Они были готовы на все для того, чтобы Германов сохранился. Но тот, понимая сложность своего положения, выбрал сторону Филимонова. Грубо говоря, переметнулся. К „Северстали“ он теперь отношения не имеет, в отличие от экс-спикера заксобрания Андрея Луценко, который после сложения полномочий стал советником Мордашова», — делится на условиях анонимности собеседник агентства. Филимонов установил полный контроль над Череповцом, а Мордашов потерял рычаги управления. По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникацию Дмитрия Орлова, Мордашов признал поражение в противостоянии. «После заметного сопротивления Мордашов, судя по всему, принял равноудаленный формат взаимодействия региональной власти с бизнесом», — отмечает эксперт. Орлов добавил, что стратегия Филимонова будет растиражирована на другие субъекты страны и станет, своего рода, тенденцией федерального масштаба. «Стратегию и тактику Филимонова в отношении „Северстали“ вполне можно считать модельной и использовать в других регионах. Впрочем, модели равноудаления характеризуются значительной дифференциацией. Однако и запрос на новый формат отношений региональной власти и бизнеса, и реагирование на него — очевидный тренд, развивающийся в национальном масштабе», — говорит политолог.
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