Миллиардер Мордашов потерял свою вотчину в борьбе с губернатором

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов одержал первую крупную аппаратную победу в борьбе с миллиардером и владельцем металлургического гиганта «Северсталь» Алексеем Мордашовым: он подчинил себе город, где базируется предприятие — Череповец. Филимонов парализовал местную гордуму, зачистив ее от девяти депутатов, близких к «Северстали», и уже на дополнительных выборах орган перейдет под контроль областного правительства. Взамен губернатор сохранил мэра города и выходца из предприятия Вадима Германова. Но тот, как уверяют источники, тайно перешел на сторону Филимонова. Близкие к администрации президента политологи уверяют, что тенденция удаления олигархов от власти станет федеральным трендом.
Бывший сотрудник администрации президента Георгий Филимонов назначен в Вологодскую область с важным федеральным заданием: ослабить влияние миллиардера Мордашова, который отказался поддерживать СВО из-за коммерческих интересов, ранее сообщали источники агентства. Прежний губернатор Вологодской области Олег Кувшинников был выходцем из «Северстали»: он работал там с 1982 года, а к 2004 году дослужился до члена совета директоров предприятия. Во время его губернаторства (2011-2024 годы) Мордашов имел прямой доступ к власти. Пришедший ему на смену Филимонов тут же зачистил областное правительство, заксобрание и мэрию от близких к предприятию людей и вступил в открытое противостояние с бизнесменом.
«Филимонов делает очевидную ставку на равноудаление от крупных корпораций. Ясно сформулированное требование играть по общим правилам привело к напряженным отношениям региональной власти с „Северсталью“ и лично Алексеем Мордашовым. „Северсталь“ характеризовалась высоким уровнем влияния на руководство Вологодской области, многие представители элиты, включая экс-губернатора, были ее выдвиженцами и лоббистами. Филимонов коренным образом изменил ситуацию, оздоровил ее», — отмечает в беседе с URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Помимо зачистки региональных органов власти, администрация Филимонова взялась за вотчину предприятия — Череповец. Первый исход депутатов из гордумы начался в октябре, сразу после избрания Филимонова губернатором. Думу покинули председатель думы Маргарита Гусева, депутаты Михаил Колбиченков, Игорь Лагунов, Анна Леонова и Владимир Лучин. Сейчас начался второй этап зачистки гордумы: 3 декабря мандаты сложили Сергей Марков, Андрей Погодин, Андрей Горчаков и Ольга Воронова.
Из 26 депутатов осталось 17. Согласно уставу Череповца, дума является правомочной, если в ее состав избрано не менее двух третей от общего числа — 18 человек. Сегодняшняя гордума, фактически, оказалась парализованной и не сможет принимать решений.
Депутат законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов так объяснил происходящее в беседе с URA.RU: «Происходит общая реформа органов власти, в том числе законодательной. Часть депутатов покинула областной парламент, теперь это коснулось и депутатского корпуса в Череповце. Часть ушедших депутатов принадлежала к группе „Северстали“ и отвечала их интересам».
По словам законодателя, речи о самороспуске гордумы не идет, потому что это — дополнительные расходы для бюджета на проведение масштабных довыборов. Вакантные девять мандатов будут «довыбирать» в начале февраля 2025 года. После этого дума изберет нового председателя.
Как сообщают источники агентства из вологодского истеблишмента, действия Филимонова по зачистке думы были согласованы с группой Мордашова. Взамен те потребовали сохранить мэра Череповца Вадима Германова, который почти 30 лет работал в «Северстали», начиная от мастера и заканчивая директором дочерних предприятий. Филимонов пошел на сделку, однако переиграл ситуацию в свою пользу.
«„Северстали“, базирующейся в Череповце, было крайне важно сохранить за собой пост мэра с точки зрения GR, различных социальных программ для сотрудников. Они были готовы на все для того, чтобы Германов сохранился. Но тот, понимая сложность своего положения, выбрал сторону Филимонова. Грубо говоря, переметнулся. К „Северстали“ он теперь отношения не имеет, в отличие от экс-спикера заксобрания Андрея Луценко, который после сложения полномочий стал советником Мордашова», — делится на условиях анонимности собеседник агентства.
Филимонов установил полный контроль над Череповцом, а Мордашов потерял рычаги управления. По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникацию Дмитрия Орлова, Мордашов признал поражение в противостоянии. «После заметного сопротивления Мордашов, судя по всему, принял равноудаленный формат взаимодействия региональной власти с бизнесом», — отмечает эксперт.
Орлов добавил, что стратегия Филимонова будет растиражирована на другие субъекты страны и станет, своего рода, тенденцией федерального масштаба. «Стратегию и тактику Филимонова в отношении „Северстали“ вполне можно считать модельной и использовать в других регионах. Впрочем, модели равноудаления характеризуются значительной дифференциацией. Однако и запрос на новый формат отношений региональной власти и бизнеса, и реагирование на него — очевидный тренд, развивающийся в национальном масштабе», — говорит политолог.
Депутат заксобрания Вологодской области и политтехнолог Антон Холодов связывает события в регионе не просто с федеральной тенденцией, а с конкретной установкой из Москвы. «Все понимают, что происходящее связано не с личностью губернатора, а с установкой Москвы на равноудаление олигархов от власти. Региональных чиновников, которые раньше были подконтрольны бизнес-структурам, будут замыкать на губернаторах», — считает эксперт.
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