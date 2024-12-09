Старинные усадьбы Урала станут современными бутик-отелями

Инвесторы создают новые направления для роста туристического потенциала регионов

10 декабря 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге уже готовятся к реализации два проекта таких отелей Фото: пресс-служба ДДА Российские бизнесмены ищут новые направления для развития туризма в регионах. Инвестор одного из лучших туристических кластеров страны — геотермального курорта «Машук Аква-Терм , расположенного в Минеральных Водах, Алексей Бобров планирует создать несколько крупных проектов в уникальном формате. Так, на Урале в нескольких исторических усадьбах должны появиться бутик-отели и бизнес-отели для работы и отдыха. Подробнее о задуманных проектах на Урале и развитии существующего в Ставрополье — в материале URA.RU. По данным Росстата, в прошлом году туристы совершили 3,7 миллиона поездок на Средний Урал. Туристический поток в Свердловскую область за этот период увеличился на 20%, а в отелях региона останавливалось на 30% больше гостей, чем годом ранее. В среднем загрузка гостиниц составила 75-80%, а в летний сезон достигала до 90-95%. Поэтому создание новых объектов размещения на Урале как никогда актуально. Компания инвестора не первый год занимается восстановлением объектов культурного и исторического наследия в Екатеринбурге Фото: пресс-служба ДДА Холдинг Алексея Боброва «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА) в последние годы активно занимается восстановлением объектов культурного и исторического наследия в столице Урала — Екатеринбурге. Некоторые из них могут стать объектами с гибридным историко-туристическим форматом размещения. «Это будет принципиально новая форма с акцентом на историческую ценность, особую эстетику клубного отдыха. В будущем эти объекты станут красивыми бутик-отелями и бизнес-пространствами с уникальным наполнением. Лучшие мировые провайдеры гостиничных услуг сегодня в один голос заявляют — сердце отеля или гостиничного комплекса — это многофункциональный конференц-зал. Мы, в свою очередь, этот голос слышим, принимаем и берем лучшие мировые практики в работу», — поделился инвестор. Он добавил, что потребность в таком формате на Урале очевидна, так как это промышленный центр страны. К реализации уже готовят два проекта. Усадьба товарищества «А. Печенкина и К » (ул. Пушкина, д. 2/39) и «Дом купца Петрова» (ул. Толмачева, 1) превратятся в бутик-отель в стиле эпохи неоренессанса. При реконструкции зданий будет сохранена камерная атмосфера, стиль, разработан дизайн каждого номера и обеспечен изысканный сервис. Планируется, что бутик-отель станет не имеющей аналогов альтернативой отелям 5* в Екатеринбурге. В рамках второго проекта в бизнес-отель для работы и отдыха будет преобразована гостиница Исеть. В рамках второго планируемого проекта здание гостиницы Исеть могут преобразовать в бизнес-отель Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил: «Для развития города это, конечно, важно и интересно, особенно для исторических городов, и туристы предпочитают останавливаться не в крупных сетевых отелях, а в малых бутиках-отелях. И мы это видим как в городах, относящихся к Золотому кольцу, так и в Санкт-Петербурге». Развивая туристическую отрасль на Урале, инвестор планирует применять многолетний опыт и экспертизу туристического кластера «Машук Аква-Терм». За несколько лет классический санаторий преобразился в полноценный курорт. Идея была в том, чтобы предлагать людям отдых не только с минеральной водой, грязелечением и прочим, но и с разными функциями рекреации, отдыха, развлечений, апартаментов, вилл, возможностью проведения бизнес-мероприятий. При создании бутик-отелей на Урале планируется использовать опыт развития туризма в Ставрополье Фото: пресс-служба «Машук-Аква-Терм» «Мы занялись развитием курортно-туристического направления в 2000-х годах. Первым таким проектом стал санаторий „Машук Аква-Терм“. На его примере стремились создать лучший образец заботы о здоровье и долголетии. Мы ясно понимаем, что работа эта нужная, но сложная и даже опасная, требующая внимательности — ошибиться в вопросе здоровья человека нельзя», — поделился бизнесмен. По его мнению, КавМинВоды, например, имеют прекрасный потенциал не только для традиционного вида отдыха и туризма. «Регион развивается и уже сегодня необходимо создавать условия, чтобы гостям завтра было где остановиться с комфортом и получить необходимый сервис под запрос», — отметил Алексей Бобров. Опыт и экспертизу в развитии успешных проектов двух крупных регионов инвестор планирует нарастить уже в ближайшие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бизнесмены ищут новые направления для развития туризма в регионах. Инвестор одного из лучших туристических кластеров страны — геотермального курорта «Машук Аква-Терм , расположенного в Минеральных Водах, Алексей Бобров планирует создать несколько крупных проектов в уникальном формате. Так, на Урале в нескольких исторических усадьбах должны появиться бутик-отели и бизнес-отели для работы и отдыха. Подробнее о задуманных проектах на Урале и развитии существующего в Ставрополье — в материале URA.RU. По данным Росстата, в прошлом году туристы совершили 3,7 миллиона поездок на Средний Урал. Туристический поток в Свердловскую область за этот период увеличился на 20%, а в отелях региона останавливалось на 30% больше гостей, чем годом ранее. В среднем загрузка гостиниц составила 75-80%, а в летний сезон достигала до 90-95%. Поэтому создание новых объектов размещения на Урале как никогда актуально. Холдинг Алексея Боброва «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА) в последние годы активно занимается восстановлением объектов культурного и исторического наследия в столице Урала — Екатеринбурге. Некоторые из них могут стать объектами с гибридным историко-туристическим форматом размещения. «Это будет принципиально новая форма с акцентом на историческую ценность, особую эстетику клубного отдыха. В будущем эти объекты станут красивыми бутик-отелями и бизнес-пространствами с уникальным наполнением. Лучшие мировые провайдеры гостиничных услуг сегодня в один голос заявляют — сердце отеля или гостиничного комплекса — это многофункциональный конференц-зал. Мы, в свою очередь, этот голос слышим, принимаем и берем лучшие мировые практики в работу», — поделился инвестор. Он добавил, что потребность в таком формате на Урале очевидна, так как это промышленный центр страны. К реализации уже готовят два проекта. Усадьба товарищества «А. Печенкина и К » (ул. Пушкина, д. 2/39) и «Дом купца Петрова» (ул. Толмачева, 1) превратятся в бутик-отель в стиле эпохи неоренессанса. При реконструкции зданий будет сохранена камерная атмосфера, стиль, разработан дизайн каждого номера и обеспечен изысканный сервис. Планируется, что бутик-отель станет не имеющей аналогов альтернативой отелям 5* в Екатеринбурге. В рамках второго проекта в бизнес-отель для работы и отдыха будет преобразована гостиница Исеть. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил: «Для развития города это, конечно, важно и интересно, особенно для исторических городов, и туристы предпочитают останавливаться не в крупных сетевых отелях, а в малых бутиках-отелях. И мы это видим как в городах, относящихся к Золотому кольцу, так и в Санкт-Петербурге». Развивая туристическую отрасль на Урале, инвестор планирует применять многолетний опыт и экспертизу туристического кластера «Машук Аква-Терм». За несколько лет классический санаторий преобразился в полноценный курорт. Идея была в том, чтобы предлагать людям отдых не только с минеральной водой, грязелечением и прочим, но и с разными функциями рекреации, отдыха, развлечений, апартаментов, вилл, возможностью проведения бизнес-мероприятий. «Мы занялись развитием курортно-туристического направления в 2000-х годах. Первым таким проектом стал санаторий „Машук Аква-Терм“. На его примере стремились создать лучший образец заботы о здоровье и долголетии. Мы ясно понимаем, что работа эта нужная, но сложная и даже опасная, требующая внимательности — ошибиться в вопросе здоровья человека нельзя», — поделился бизнесмен. По его мнению, КавМинВоды, например, имеют прекрасный потенциал не только для традиционного вида отдыха и туризма. «Регион развивается и уже сегодня необходимо создавать условия, чтобы гостям завтра было где остановиться с комфортом и получить необходимый сервис под запрос», — отметил Алексей Бобров. Опыт и экспертизу в развитии успешных проектов двух крупных регионов инвестор планирует нарастить уже в ближайшие годы.