Как беременным защитить свои права на работе

Чаще всего дискриминация беременных и мам с маленькими детьми связана с неграмотностью работодателей. Таким мнением с агентством поделилась юрист компании «Мамино право» Алена Рябкова. В беседе с URA.RU она рассказала об основных нормах, которые должна знать беременная женщина, и о последних изменениях трудового законодательства.
Работать и получать пособие
«С дискриминацией из-за беременности или наличия маленьких детей женщины сталкиваются до сих пор. И я это связываю исключительно с неграмотностью работодателей и их сотрудников отделов кадров», — говорит юрист.
Например, по ее словам, многие до сих пор не знают, что в прошлом году закон разрешил тем, кто получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, одновременно выйти на полный рабочий день. «Раньше можно было работать только неполный день, чтобы получать пособие, — комментирует собеседница агентства. — А сейчас получатель ежемесячных выплат вправе выйти на работу на целый день».
Алена Рябкова говорит, что за прошлый год на ее практике было много случаев, когда папы оформляли отпуск по уходу за ребенком, при этом сразу выходили работать из отпуска и получали пособие вместе с заработной платой. «Отцы, как правило, зарабатывают больше мам, поэтому вариант оформления отпуска по уходу на папу для многих семей — выгодный вариант, — поясняет она. — При этом папы выходят сразу на работу, а мамы ухаживают за ребенком».
Работа по договору оказания услуг не отменяет декретные
Беременным женщинам необходимо знать, что они могут получать пособия, даже если они работают по договору оказания услуг. Юрист рассказывает, что в ее практике была ситуация, когда беременная девушка 4 года оказывала услуги заказчику по договору гражданско-правового характера. Каждый год с ней заключался договор, что фактически свидетельствует о трудовых отношениях. Однако когда женщина забеременела и сообщила, что собирается в декрет, отношения к ней заказчика резко ухудшилось. «Ей сообщили, что ни пособие по беременности и родам, ни пособие по уходу за ребенком не положены, поскольку она работала по договору, — рассказывает Алена Рябкова. — К счастью, девушка вовремя обратилась за консультацией. По итогу все было оформлено и выплачено».
Труд должен быть легким
Беременность может протекать по-разному. И бывает женщина вынуждена строго соблюдать рекомендации врачей. Если работать на максимум стало тяжело, стоит сообщить об этом руководителю. «Достаточно написать заявление и предоставить медицинское заключение, после чего работодатель обязан снизить беременной женщине норму выработки до 40% либо перевести на более легкую и безопасную работу с сохранением зарплаты», — говорит юрист. В ситуациях, когда подходящей вакансии на предприятии нет, беременную должны полностью освободить от работы. И даже в этом случае ей все равно обязаны выплачивать средний заработок. Также по закону запрещено отправлять беременную в командировки или на вахту, заставлять работать ночью, сверхурочно, в выходные и праздники. По просьбе сотрудницы, находящейся в положении, работодатель должен установить для нее неполное рабочее время на удобный для нее срок.
К врачу — в рабочее время
Отпрашиваться на процедуры беременная женщина не должна. По закону она имеет полное право посещать врачей и проходить диспансерное обследование в рабочее время. Если работодатель заставляет взять для этого выходной без содержания или использовать дни из ежегодного отпуска, его действия незаконны. Если возникает необходимость лечь в стационар для обследования, за беременной сохраняется средний заработок по месту работы.
До декрета можно уйти в отпуск
По общему правилу отпуск по беременности и родам составляет 140 календарных дней — 70 дней до родов и столько же после . После него многие женщины уходят в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. По данным исследований сервиса Superjob, только каждая 9 мама отказывается от декрета в пользу работы. Использовать декретный отпуск полностью или по частям может также отец ребенка, бабушка или дед, другие родственники или опекун, то есть тот, кто фактически осуществляет уход за ребенком.
Перед отпуском по беременности и родам женщина имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск не по графику и независимо от стажа работы у работодателя, даже если не прошло шесть месяцев с момента приема на работу.
Беременную нельзя уволить
Работодатель обязан продлить срочный трудовой договор до окончания беременности или отпуска по беременности и родам, если отпуск был предоставлен. Женщине в положении нельзя отказывать в приеме на работу по этой причине. И нельзя устанавливать для нее испытательный срок. Расторгнуть трудовой договор с беременной сотрудницей по инициативе работодателя тоже нельзя. Исключением являются лишь случаи, когда компания ликвидируется.
В целом юрист отмечает, что нарушений прав беременных и женщин с маленькими детьми стало заметно меньше. Это связано с тем, что сейчас можно легко получить информацию о своих правах — например, обратившись, по телефонам горячих линий в инспекцию по труду, социальный фонд. «Также легко можно подать жалобу на действия работодателя, если считаете, что нарушаются ваши права, — говорит Рябкова. — Эти факторы дисциплинируют многих работодателей».
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