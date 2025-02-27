В России расширят меры поддержки ветеранов СВО с инвалидностью

Депутат Госдумы — о создании безбарьерной среды для вернувшихся из зоны спецоперации

27 февраля 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев рассказал о помощи ветеранам СВО и еще 12 млн россиян с ограниченными возможностями Фото: Роман Наумов © URA.RU статья из сюжета «Проекты для будущего России» В России расширяют меры поддержки ветеранов, получивших инвалидность во время участия в боевых действиях в зоне СВО. Как рассказал в интервью URA.RU депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, доступная среда для них, как и еще для 12 млн россиян, имеющих физические ограничения, не только вопрос комфорта и безопасности, но и ключевое условие для того, чтобы учиться, работать, отдыхать, путешествовать и заниматься спортом. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Вы не понаслышке знаете, с какими проблемами в России сталкиваются люди с инвалидностью и помогаете их решать. Чего удалось добиться за время реализации проекта с 2013 года? Помощь маломобильным россиянам в передвижении в аэропортах и на железной дороге стала обычным делом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Самое главное — кардинально поменялось отношение общества к людям с инвалидностью, а создание безбарьерной среды стало стандартом при развитии городов. До идеала во многих муниципалитетах, конечно, еще далеко, но хорошие примеры есть, и на них надо ориентироваться. Я был в составе наблюдательного совета оргкомитета при подготовке Сочи к Паралимпийским играм 2014 года. Наша команда сумела создать самый безбарьерный город в мире на тот момент: пандусы, специальные лифты и туалеты, низкопольные автобусы, удобные банкоматы, комфортные отели, желтая разметка на дорогах, которая хорошо заметна слабовидящим людям. Спортивные делегации из других стран были восхищены уровнем. Сочинские наработки были внедрены в других городах. По регионам были распределены и низкопольные автобусы, которые в большом количестве закупили для паралимпийских и олимпийских игр. Это стало началом большой реформы по обновлению общественного транспорта. Для Москвы и Московской области сейчас это стандарт — все новые трамваи и автобусы только низкопольные. — То есть Паралимпийские игры стали катализатором изменений в части создания безбарьерной среды? Паралимпийские игры стали началом инфраструктурной реформы во многих городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Да, хотя работа велась и раньше, после 2014 года изменения набрали высокий темп. До 2012 года мы продвигали ратификацию Конвенции о правах инвалидов, она заработала в феврале 2013 года. А в 2014 году на основе Конвенции внесли комплексные изменения в законодательство. На государственном уровне появился тезис о том, что общество должно создавать безбарьерную среду для реализации потенциальных возможностей людей с инвалидностью. Появилась государственная программа «Доступная среда». Мы более основательно стали вести мониторинг по всей России через региональных координаторов партийного проекта, молодогвардейцев, волонтеров и общественных организаций. Карта доступности позволяет людям с инвалидностью выбрать доступный им городской объект, спортивный клуб, кафе Фото: Роман Наумов © URA.RU В рамках проекта родилась «карта доступности», которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья выбрать доступный им городской объект, спортивный клуб, кафе. После того как появились низкопольные автобусы, общественный транспорт в городах стал доступен для людей, передвигающихся на электрических колясках. А еще появилась возможность путешествовать на самолетах и поездах. До 2008 года в России только два аэропорта были доступны для колясочников — Внуково и Домодедово. Сейчас в большинстве аэропортов есть амбулифты, которые поднимают пассажира на кресле-коляске на уровень борта самолета, где пассажир может пересесть на узкую коляску и доехать до своего места в салоне. Появились лифты в метро и пешеходных переходах — это сильно облегчает передвижение. — Какие направления появятся у проекта «Единая страна — доступная среда» после перезапуска в январе этого года? Новость по теме Пермские активисты оценили доступность городской среды для малоподвижных граждан — Фокус внимания на доступность среды и масштабирование современных технологий социальной адаптации, особенно на фоне СВО. Поэтому одно из важных направлений обновленного проекта — информационное содействие качественной реабилитации людей с инвалидностью, ветеранов спецоперации. А также, раскрытие потенциальных возможностей людей с инвалидностью. Реабилитационные мероприятия должны быть гибкими, подстраиваться под каждого человека и его ситуацию. Через партию мы настаивали на увеличении федерального перечня технических средств реабилитации (ТСР), которые бесплатно могут получить люди с инвалидностью. К ним относятся средства коммуникации для слепых и глухих, протезы с микропроцессором, специальные автомобили и многое другое. Федеральное финансирование на ТСР нам удалось увеличить в три раза за последние годы: в 2025 году оно превысит 74 млрд рублей. Мы настояли на изменениях законодательства, которые позволят с 1 марта назначать технические средства реабилитации не только на основании медпоказаний, но и с учетом социальных условий проживания человека. Это предоставит людям больший выбор при трудоустройстве, занятиях творчеством и спортом. — Есть ли у партпроекта направление по трудоустройству людей с инвалидностью? Спорт — мощный инструмент социальной и физической адаптации, считает Михаил Терентьев Фото: Правительство ХМАО — Вопросы трудоустройства решаются в том числе через национальный проект «Кадры». Есть отдельный партийный проект, с которым мы реализовали мероприятия по мониторингу занятости инвалидов. В трудоспособном возрасте работает лишь 28% людей с инвалидностью. То есть потенциал к росту есть, только нужно людям подсказать, в какой деятельности нет барьеров, связанных с их ограничениями по здоровью. Появляются нейросети, искусственный интеллект, различные цифровые ресурсы, которые доступны многим людям с инвалидностью. С 2021 года у нас в стране заработала норма, по которой можно бесплатно получить второе профессиональное и высшее образование. Есть программы переобучения и профориентации, которые помогают бесплатно освоить другую профессию после получения травмы. Люди с инвалидностью имеют право на получение бесплатных протезов, специальных автомобилей и других технических средств реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU Для участников СВО, которые вернулись домой с инвалидностью, прорабатываются широкие меры поддержки. Например, будет возможность приобрести более современный и функциональный протез, кресло-коляску или автомобиль с ручным управлением. Будут выделяться деньги на переоборудование рабочего места, с которого участник СВО ушел на фронт, чтобы он мог остаться в своей профессии и работать с такой же производительностью после возращения домой. Недавно принят законопроект, ужесточающий наказание для работодателей, которые нарушают законодательство о занятости инвалидов. Все эти меры повышают шансы на трудоустройство. — Доступен ли спорт людям с инвалидностью? — В 2020 году мы проводили мониторинг спортивных клубов по адаптивным видам спорта. Тогда их насчитали 1800. Сейчас нужно, чтобы их стало больше, потому что спорт — мощный инструмент социальной и физической адаптации. Люди должны знать, где и какой вид спорта им доступен, есть ли там тренер или инструктор с нужной квалификацией. Тут предстоит решить две задачи: первая — создать единую информационную базу доступных спортивных клубов, вторая — обеспечить материальную и кадровую поддержку таких проектов, привлекая местные власти и бизнес. — «Единая Россия» и РЖД открывают по всей стране Центры содействия мобильности. Какие задачи они решают? Новость по теме Недоступная среда: бизнес, который не готов работать с инвалидами, ежемесячно теряет миллиарды. Фото — На самом деле центры содействия мобильности первыми стали развивать аэропорты. Чтобы попасть на борт воздушного судна, человек с инвалидностью обращался в медпункты, где могли быть пациенты с ОРВИ, например. И на определенном этапе подготовки к Паралимпийским играм сопровождение пассажиров с инвалидностью выделили в отдельное направление. РЖД позже подхватили эту историю. С 2022 года в городах открываются такие центры. Это служба сопровождения маломобильных граждан, которая встречает пассажира из авто, такси или возле остановки общественного транспорта и сопровождает его до вагона, помогает довезти и погрузить багаж, встречает с поезда и помогает добраться до общественного транспорта. Чтобы получить такую услугу, нужно за 24 часа до поездки сделать заказ в Центре содействия мобильности, например, по телефону, и в нужное время вас будут ждать в условленном месте. Если человек слепой, ему предоставят информацию на языке Брайля. Глухим окажут услугу сурдоперевода. Благодаря этим центрам люди с инвалидностью могут путешествовать больше. — А вагоны приспособлены для маломобильных людей? — РЖД включают в состав поездов специальные вагоны с купе для людей на колясках. Сначала это было одно купе на двух пассажиров. Потом четырехместное купе для двух пассажиров на креслах-колясках. Сейчас есть вагоны с двумя отдельными купе. В 2025 году нам пообещали сделать вагоны с четырьмя такими купе. Билеты в такие купе люди с инвалидностью могут купить со скидкой 50%. У РЖД есть доступ к федеральному реестру людей с инвалидностью, и механизм удаленной покупки льготных билетов уже реализован. Количество специализированных вагонов также будет расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России расширяют меры поддержки ветеранов, получивших инвалидность во время участия в боевых действиях в зоне СВО. Как рассказал в интервью URA.RU депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, доступная среда для них, как и еще для 12 млн россиян, имеющих физические ограничения, не только вопрос комфорта и безопасности, но и ключевое условие для того, чтобы учиться, работать, отдыхать, путешествовать и заниматься спортом. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Вы не понаслышке знаете, с какими проблемами в России сталкиваются люди с инвалидностью и помогаете их решать. Чего удалось добиться за время реализации проекта с 2013 года? — Самое главное — кардинально поменялось отношение общества к людям с инвалидностью, а создание безбарьерной среды стало стандартом при развитии городов. До идеала во многих муниципалитетах, конечно, еще далеко, но хорошие примеры есть, и на них надо ориентироваться. Я был в составе наблюдательного совета оргкомитета при подготовке Сочи к Паралимпийским играм 2014 года. Сочинские наработки были внедрены в других городах. По регионам были распределены и низкопольные автобусы, которые в большом количестве закупили для паралимпийских и олимпийских игр. Это стало началом большой реформы по обновлению общественного транспорта. Для Москвы и Московской области сейчас это стандарт — все новые трамваи и автобусы только низкопольные. — То есть Паралимпийские игры стали катализатором изменений в части создания безбарьерной среды? — Да, хотя работа велась и раньше, после 2014 года изменения набрали высокий темп. До 2012 года мы продвигали ратификацию Конвенции о правах инвалидов, она заработала в феврале 2013 года. А в 2014 году на основе Конвенции внесли комплексные изменения в законодательство. На государственном уровне появился тезис о том, что общество должно создавать безбарьерную среду для реализации потенциальных возможностей людей с инвалидностью. Появилась государственная программа «Доступная среда». Мы более основательно стали вести мониторинг по всей России через региональных координаторов партийного проекта, молодогвардейцев, волонтеров и общественных организаций. В рамках проекта родилась «карта доступности», которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья выбрать доступный им городской объект, спортивный клуб, кафе. После того как появились низкопольные автобусы, общественный транспорт в городах стал доступен для людей, передвигающихся на электрических колясках. А еще появилась возможность путешествовать на самолетах и поездах. До 2008 года в России только два аэропорта были доступны для колясочников — Внуково и Домодедово. Сейчас в большинстве аэропортов есть амбулифты, которые поднимают пассажира на кресле-коляске на уровень борта самолета, где пассажир может пересесть на узкую коляску и доехать до своего места в салоне. Появились лифты в метро и пешеходных переходах — это сильно облегчает передвижение. — Какие направления появятся у проекта «Единая страна — доступная среда» после перезапуска в январе этого года? — Фокус внимания на доступность среды и масштабирование современных технологий социальной адаптации, особенно на фоне СВО. Поэтому одно из важных направлений обновленного проекта — информационное содействие качественной реабилитации людей с инвалидностью, ветеранов спецоперации. А также, раскрытие потенциальных возможностей людей с инвалидностью. Реабилитационные мероприятия должны быть гибкими, подстраиваться под каждого человека и его ситуацию. Через партию мы настаивали на увеличении федерального перечня технических средств реабилитации (ТСР), которые бесплатно могут получить люди с инвалидностью. К ним относятся средства коммуникации для слепых и глухих, протезы с микропроцессором, специальные автомобили и многое другое. Федеральное финансирование на ТСР нам удалось увеличить в три раза за последние годы: в 2025 году оно превысит 74 млрд рублей. — Есть ли у партпроекта направление по трудоустройству людей с инвалидностью? — Вопросы трудоустройства решаются в том числе через национальный проект «Кадры». Есть отдельный партийный проект, с которым мы реализовали мероприятия по мониторингу занятости инвалидов. В трудоспособном возрасте работает лишь 28% людей с инвалидностью. То есть потенциал к росту есть, только нужно людям подсказать, в какой деятельности нет барьеров, связанных с их ограничениями по здоровью. Появляются нейросети, искусственный интеллект, различные цифровые ресурсы, которые доступны многим людям с инвалидностью. С 2021 года у нас в стране заработала норма, по которой можно бесплатно получить второе профессиональное и высшее образование. Есть программы переобучения и профориентации, которые помогают бесплатно освоить другую профессию после получения травмы. Для участников СВО, которые вернулись домой с инвалидностью, прорабатываются широкие меры поддержки. Например, будет возможность приобрести более современный и функциональный протез, кресло-коляску или автомобиль с ручным управлением. Будут выделяться деньги на переоборудование рабочего места, с которого участник СВО ушел на фронт, чтобы он мог остаться в своей профессии и работать с такой же производительностью после возращения домой. Недавно принят законопроект, ужесточающий наказание для работодателей, которые нарушают законодательство о занятости инвалидов. Все эти меры повышают шансы на трудоустройство. — Доступен ли спорт людям с инвалидностью? — В 2020 году мы проводили мониторинг спортивных клубов по адаптивным видам спорта. Тогда их насчитали 1800. Сейчас нужно, чтобы их стало больше, потому что спорт — мощный инструмент социальной и физической адаптации. Люди должны знать, где и какой вид спорта им доступен, есть ли там тренер или инструктор с нужной квалификацией. Тут предстоит решить две задачи: первая — создать единую информационную базу доступных спортивных клубов, вторая — обеспечить материальную и кадровую поддержку таких проектов, привлекая местные власти и бизнес. — «Единая Россия» и РЖД открывают по всей стране Центры содействия мобильности. Какие задачи они решают? — На самом деле центры содействия мобильности первыми стали развивать аэропорты. Чтобы попасть на борт воздушного судна, человек с инвалидностью обращался в медпункты, где могли быть пациенты с ОРВИ, например. И на определенном этапе подготовки к Паралимпийским играм сопровождение пассажиров с инвалидностью выделили в отдельное направление. РЖД позже подхватили эту историю. С 2022 года в городах открываются такие центры. Это служба сопровождения маломобильных граждан, которая встречает пассажира из авто, такси или возле остановки общественного транспорта и сопровождает его до вагона, помогает довезти и погрузить багаж, встречает с поезда и помогает добраться до общественного транспорта. Чтобы получить такую услугу, нужно за 24 часа до поездки сделать заказ в Центре содействия мобильности, например, по телефону, и в нужное время вас будут ждать в условленном месте. Если человек слепой, ему предоставят информацию на языке Брайля. Глухим окажут услугу сурдоперевода. Благодаря этим центрам люди с инвалидностью могут путешествовать больше. — А вагоны приспособлены для маломобильных людей? — РЖД включают в состав поездов специальные вагоны с купе для людей на колясках. Сначала это было одно купе на двух пассажиров. Потом четырехместное купе для двух пассажиров на креслах-колясках. Сейчас есть вагоны с двумя отдельными купе. В 2025 году нам пообещали сделать вагоны с четырьмя такими купе. Билеты в такие купе люди с инвалидностью могут купить со скидкой 50%. У РЖД есть доступ к федеральному реестру людей с инвалидностью, и механизм удаленной покупки льготных билетов уже реализован. Количество специализированных вагонов также будет расти.