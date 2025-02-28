Единоросс сразится за вотчину криминального мэра на выборах-2025

В Тамбовской области разворачивается опасная политическая интрига: врио губернатора Евгений Первышов намерен искоренить влияние главы администрации Тамбова Максима Косенкова и стать полновластным хозяином области, сообщают инсайдеры. Такой шанс представится ему на сентябрьских выборах гордумы, контролируемой сити-менеджером. Открытый конфликт с Косенковым может испортить губернатору результаты собственных выборов. За кампанию уже опасаются федеральные единороссы.
Битва за город
Неприметная Тамбовская область неожиданно появилась в федеральной повестке 25 февраля, после круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Приглашенный туда сенатор и член Генсовета ЕР Сергей Перминов отметил ее как сложный для партии власти регион. «В 2020 году мы не были там успешны, победила партия „Родина“. Сейчас наше внимание сконцентрировано на этой кампании», — сказал политик.
Тяжелые времена для ЕР в регионе начались с выходом из тюрьмы в 2014 году местного политика Максима Косенкова. Он начал политическую карьеру с 19 лет, когда устроился работать в администрацию Тамбова. Уже в 29 лет стал вице-губернатором, а в 30 — мэром. Отсидев пять лет за похищение человека, Косенков возобновил карьеру. В 2016 году он возглавил отделение партии «Родина». Она стала его плацдармом для дальнейшей политической борьбы.
В 2020 году группа Косенкова, состоящая из приближенных к нему экс-чиновников и просто друзей, разгромила «Единую Россию» на выборах в гордуму. «Родина» получила 44% по партийным спискам и победила в 17 из 18 округов. Всего партии досталось 26 мест. ЕР взяла шесть мандатов, КПРФ — два, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по одному. Косенков, которому законом запрещено занимать выборные должности до 2032 года, при поддержке депутатов стал сити-менеджером. А гордуму возглавила его соратница Елена Леонова.
Экс-губернатор Максим Егоров смог выстроить с Косенковым коммуникацию и избежать видимых конфликтов. Главе региона даже удалось мирно провести выборы в заксобрание в 2021 году, обеспечив ЕР 42 места из 50. «Родина» взяла лишь три мандата. По словам источника из региона, предварительно это было согласовано с Косенковым.
Врио губернатора Евгений Первышов, вернувшийся в 2023 году с СВО, не намерен делить власть с сити-менеджером, говорит агентству инсайдер, близкий к областному правительству. «Губернатор Первышов хотел бы дистанцироваться от Косенкова подальше, и, желательно, чтобы он перестал быть не только главой администрации, но и перестал бы управлять своей группой депутатов», — передает источник агентства.
Источник из региона сообщает, что по прибытии в регион Первышов даже не собирался встречаться с Косенковым и демонстративно его избегал. Пойти на контакт его убедили московские политконсультанты. Первая встреча с главой городской администрации произошла лишь через две недели после прибытия губернатора в регион.
Причина назревающей конфронтации не только в личных амбициях губернатора, но и в неоднозначном имидже Косенкова, говорит агентству доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. «На протяжении как минимум 17 лет Косенков в Тамбове имеет двойственную репутацию. С одной стороны, его уважают горожане, потому что он старается что-то делать, но есть дискредитирующие вещи, связанные с его биографией. Этот окрас создает не очень хорошее восприятие власти как таковой. Тем более в русле того, что возрождаются традиционные ценности», — комментирует эксперт.
Нечаев убежден, что в ближайшее время конфронтация между политиками будет усиливаться. «Ключевым трендом до выборов будет негласное усиление антогонизма между Первышовым и Косенковым. У первого задача — задвинуть Косенкова и его группу. И не просто задвинуть, а растереть в порошок», — отмечает политолог.
Удастся ли договориться
Собеседники агентства из региона утверждают, что переговоров между Первышовым и Косенковым по поводу предстоящей кампании ещё не было. Пока идут лишь кулуарные обсуждения между потенциальными кандидатами в гордуму, не подкрепленные никакими договоренностями.
При этом местные акторы отмечают, что у главы администрации есть амбиции переизбраться. «Действующий глава администрации хотел бы пойти на новый срок, а сделать это можно двумя основными способами. Первый — вновь провести конкурентную кампанию и попытаться вытеснить единороссов. Это вряд ли прокатит, как в 2020 году, потому что настроения в обществе изменилась, у него сейчас не такой высокий уровень поддержки как был раньше, хотя позиции тоже хорошие. Кроме того, у населения есть определенные надежды после смены главы области, и он будет формировать свою команду. Скорее всего, нас ожидают определенные консенсусные процедуры. Не исключаю переговоры по кандидатам, кого и на какие округа выставлять, а после выборов возможны договоренности по избранию главы администрации», — говорит депутат гордумы Тамбова Артем Александров.
По мнению источников, единственная стратегия, которую может использовать Косенков — предложить Первышову беспрепятственный проход единороссов в гордуму и высокий процент на губернаторских выборах по Тамбову. Именно Косенков контролирует в городе административный ресурс и избирательные комиссии и может обеспечить хороший результат.
Кроме того, ему неизбежно придется пожертвовать большей частью своей группы в гордуме, так как ЕР пойдет на сделку только при условии получения большинства. При этом такой расклад не вызовет бунтов в команде Косенкова, так как его соратники — не субъектные политики.
«Это люди понимают, что они с ним связаны. Несмотря на то, что многие депутаты из его команды уважаемые люди в своей профессии, но они зависят от него, это не самостоятельные игроки, не крупные бизнесмены или политики, а команда его поддержки. Здесь он использует свое влияние и убеждение, чтобы сохранить статус-кво. Вопрос только в том, пойдут ли на эти соглашения единороссы, а устроит ли это других депутатов — мало кого волнует», — сообщает депутат Артем Александров.
Политолог Нечаев же полагает, что Косенков будет договариваться о сохранении большинства в гордуме, а взамен — поможет Первышову на губернаторских выборах: «Косенков — человек нестандартных решений. На этом зиждется его власть. Он постарается извлечь из этих выборов максимум выгоды и политических дивидендов. Он будет торговаться, его группа попытается создать не афишируемые сложности для Первышова и вывести его на политическую сделку: мы вам помогаем на губернаторских выборах, а вы гарантируете большинство в гордуме».
Вмешательство силовиков
Близкий к областному правительству источник уверен, что губернатор даже на такую сделку пойдет лишь в крайнем случае. Наиболее вероятный исход — Первышов обратится за помощью к силовым структурам в случае, если Косенков не согласится отдать власть добровольно.
Профессор Дмитрий Нечаев полагает, что такой сценарий возможен как до выборов, так и после. «Правоохранительные органы могут заинтересоваться Косенковым как летом, накануне выборов, так и сразу после. Это обезглавит группу и решит множество проблем Первышова», — отмечает эксперт.
Собеседники агентства указывают на высокое влияние нового врио губернатора и связи в Москве, которые позволят ему жестко действовать в отношении политических конкурентов. Андрей Первышов — один из самых успешных участников президентской программы «Время героев» и был назначен в регион по квоте администрации президента.
Максим Косенков вряд ли пойдет на открытую конфронтацию, — считает доктор политических наук, профессор Дмитрий Сельцер. «Многие переоценивают его реальную роль в региональной политике, которая когда-то была более, чем существенной. Сейчас исторически другое время, и действовать так же свободно и легко, как в 2020 году, без боязни, опираясь на общественную поддержку, он не сможет. Позиция федерального центра заключается в том, что в регионах все должно быть спокойно, управляемо. И Косенков, как и все, прекрасно понимает, чем для него может обернуться отказ следовать федеральной повестке», — отмечает эксперт.
Сельцер добавил, что Косенков, вероятнее всего, на выборах-2025 будет работать на результат «Единой России». Взамен политик может рассчитывать на дивиденды в виде участия в формировании лояльного ему состава городской думы и продления полномочий главы администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.