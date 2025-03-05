Президент Владимир Путин начал новый этап борьбы с нелегальными мигрантами. На расширенном заседании коллегии МВД 5 марта глава государства поручил как можно скорее разработать обновленную Концепцию государственной миграционной политики. Как объяснили эксперты URA.RU, дополнительные меры контроля за приезжими позволят защитить российское общество и обеспечить рост экономики.
Президент начал выступление со слов благодарности в адрес руководства и личного состава МВД за ответственную службу. Отдельно Путин отметил тех, кто выполняет долг на Донбассе, в Новороссии и в Курской области. «В сложных условиях вы работали достойно и профессионально, делали все, чтобы помочь людям, защитить правопорядок», — сказал глава государства.
Особое внимание МВД должно уделить борьбе с террористическими угрозами во время торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжил президент. Нельзя снижать и темпы борьбы с коррупцией, которая мешает развитию экономики, добавил Путин. Глава государства отметил, что перед МВД стоят серьезные задачи в миграционной сфере.
“Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля”, — заявил Путин.
По его мнению, работу на этом направлении нужно усиливать, в том числе за счет большего административного внимания со стороны правительства. Президент также поручил МВД и другим профильным службам изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из зарубежья.
«Подчеркну. Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной Концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — обозначил задачу президент.
Глава государства также призвал развивать механизмы поддержки возвращения в Россию соотечественников. Привлекать к переезду стоит и иностранцев, но тех, кто разделяет традиционные ценности страны, имеет квалификацию, образование и нужны экономике, добавил Путин.
В качестве следующей важной задачи МВД президент назвал борьбу с экстремизмом. Путин призвал бросить силы на борьбу с национальной и религиозной нетерпимостью, агрессивным и воинствующим радикализмом.
“Это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем, нашему суверенитету, в конце концов, и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления”, — заявил глава государства.
Путин готовит новый комплекс мер против нелегальных мигрантов, потому что от этого зависит благополучие страны, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. «То, что президент в своем выступлении уделил столько времени этому вопросу, показывает серьезность сложившейся ситуации. От нелегальной миграции исходит реальная угроза, поэтому готовится новая Концепция государственной миграционной политики. Но даже те, кто находится в России легально, могут представлять угрозу, потому что часть из них — носители идеологии радикального ислама, имеют русофобские взгляды», — заявил собеседник URA.RU.
Президент послал четкий сигнал регионам, лоббирующим свободное перемещение мигрантов, продолжил Кабанов. По его мнению, после слов главы государства к чиновникам на местах должно «прийти вразумление».
В вопросе трудовых мигрантов Путин стремится перейти от крайностей к налаживанию системной работы, считает политолог, советник президента в 1990-е годы Сергей Станкевич. По его мнению, глава государства выстраивает баланс, при котором мигранты смогут покрывать дефицит кадров, но не будут вовлечены в криминальные или террористические организации.
«У России множество серьезных строительных проектов, нет никаких шансов их осилить, если мы откажемся от организованного набора работников за рубежом. В странах-донорах рабочей силы нужны пункты набора, подготовки и документирования, включая биометрию, чтобы люди приезжали сюда с добрыми намерениями, с пониманием, где они будут жить, как долго работать и сколько зарабатывать», — заявил политолог.
Количество мигрантов в России будет только расти, уверен директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. В перспективе 15-20 лет понадобятся от 10 млн мигрантов для долгосрочного успешного развития отечественной экономики, поэтому Путин обращает внимание МВД и других госструктур на необходимость выработки мер контроля «за еще одной Москвой, въехавшей в Россию», добавил собеседник URA.RU.
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