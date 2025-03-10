Махонин получил шанс снять проклятие пермских губернаторов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может стать вторым в истории Прикамья главой региона, который продержится на посту дольше одного срока. Первым прецедент создал Олег Чиркунов, отработавший около 8 лет. До и после него главы региона или проигрывали выборы, или уходили на повышение в Москву. Своеобразное управленческое проклятие в случае избрания Махонина в сентябре на второй срок будет снято.
В новейшей истории Прикамья в 90-е годы первые губернаторы области работали, в среднем, по четыре года. Борис Кузнецов уступил кресло Геннадию Игумнову, а Игумнов в 2000-м году проиграл выборы экс-мэру Перми Юрию Трутневу. Трутнев на посту главы региона создал прецедент объединения двух субъектов Федерации (Коми-округа и Пермской области), в результате чего в качество своеобразной премии получил назначение в правительство РФ министром природных ресурсов. В последние годы Трутнев занимает пост вице-премьера и является одним из самых влиятельных политиков в РФ.
В марте 2004 года врио губернатора Пермской области был назначен тогда сенатор и соратник Трутнева Олег Чиркунов. В 2005 году, когда официально появился Пермский край (как результат объединения с Коми-округом), он возглавил новый регион. Чиркунов стал первым назначенным губернатором.
В апреле 2012 года его сменил Виктор Басаргин (кстати, последний назначенный перед возвращением прямых выборов). Он проработал четыре с половиной года и готовился ко второму сроку, но в феврале 2017 года его сменил Максим Решетников. Решетников задержался в должности меньше всех: спустя три года он был назначен министром экономического развития РФ.
Неожиданные уходы Басаргина и Решетникова сформировали в политэлитах привычку «не привязываться к губернаторам». «Поэтому и Махонина часто провожали куда-нибудь на повышение. Губернаторы приходят, обещают построить зоопарк, галерею и оперный, и уходят. Приходят новые, начинают переделывать наследство старых. Опять уходят. И так по кругу. Махонин рискует сломать эту тенденцию», — говорят инсайдеры.
Дмитрий Махонин был назначен губернатором Пермского края 6 февраля 2020 года. Кстати, 6-го же февраля главой Прикамья стал и Решетников, что породило смешки в политтусовке: мол, надо закрепить эту дату за Прикамьем и менять губернаторов только в этот день.
Однако новая встреча Дмитрия Махонина с президентом РФ Владимиром Путиным прошла 10 марта. На ней Махонин отчитался о социально-экономическом развитии Прикамья. Политолог Евгений Минченко считает, что это можно трактовать как поддержку выдвижения на второй срок. «Поддержка очевидна, учитывая позитивную тональность взаимодействия», — отмечает он.
Накануне старта кампании встреча имеет «понятный аппаратный смысл», добавляет директор «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. По его словам, это сигнал поддержки губернатора: «Регион стабилен, и стабилен, прежде всего, с точки зрения Москвы.
В пользу Махонина и Чиркунова сыграла политическая конъюнктура, говорит источник URA.RU в полиэлитах. Чиркунов работал вторую половину срока во времена президентства Дмитрия Медведева (с которым у него были хорошие отношения). Первым замглавы администрации главы государства тогда был Владислав Сурков (с которым у Чиркунова тоже были хорошие отношения. На руку Дмитрию Махонину частично сыграла спецоперация. «Государство делает упор на внешней политике, а в вопросах политики внутренней делает упор на принцип „не ломать то, что хорошо работает“. Махонин хорошо зарекомендовал себя как глава региона. Он устраивает все группы влияния наверху», — говорит инсайдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!