Информация о страшном пожаре в больнице Чайковского не подтвердилась: фото оказалось фейком

Информация о пожаре в детской больнице Чайковского (Пермский край) оказалась вымыслом. Фото, которое якобы сделано на месте предполагаемого ЧП, является фейком, заверила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Информацию опровергаем. Пожара не зарегистрировано, сообщений не поступало, больница работает в штатном режиме. Фотография — это фейк», — пояснили собеседники информационного агентства.

В соцсетях ранее появился снимок, на котором якобы запечатлен пожар в корпусе детской больницы. Пользователи оперативно распространили фотографии среди жителей города. В учреждении при этом не было отмечено никаких технических неполадок, пострадавших и ложных вызовов.

В начале октября пермяков запугивали фейковой техногенной аварией на химзаводе, об этом URA.RU уже писало. Тогда в интернете распространяли фиктивное письмо губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, где было указано — произошли вредные выбросы в атмосферу, воду и почву. Лживые сведения удалось разоблачить редакции в рамках совместного проекта с ресурсом «Лапша Медиа» по опровержению фейков.