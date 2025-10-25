Информация о страшном пожаре в больнице Чайковского не подтвердилась: фото оказалось фейком
Спасатели опровергли информацию о пожаре (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Информация о пожаре в детской больнице Чайковского (Пермский край) оказалась вымыслом. Фото, которое якобы сделано на месте предполагаемого ЧП, является фейком, заверила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Информацию опровергаем. Пожара не зарегистрировано, сообщений не поступало, больница работает в штатном режиме. Фотография — это фейк», — пояснили собеседники информационного агентства.
В соцсетях ранее появился снимок, на котором якобы запечатлен пожар в корпусе детской больницы. Пользователи оперативно распространили фотографии среди жителей города. В учреждении при этом не было отмечено никаких технических неполадок, пострадавших и ложных вызовов.
В начале октября пермяков запугивали фейковой техногенной аварией на химзаводе, об этом URA.RU уже писало. Тогда в интернете распространяли фиктивное письмо губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, где было указано — произошли вредные выбросы в атмосферу, воду и почву. Лживые сведения удалось разоблачить редакции в рамках совместного проекта с ресурсом «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
Многие поверили в реальность происходящего
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
