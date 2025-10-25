Логотип РИА URA.RU
Улица превратилась в водоем: в Перми произошло коммунальное ЧП

Строители случайно повредили водовод в Дзержинском районе Перми
26 октября 2025 в 02:23
Поток воды хлестал буквально из-под земли (архивное фото)

Поток воды хлестал буквально из-под земли (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми днем в субботу, 25 октября, строители повредили водопроводную трубу по улице Малкова возле дома №26А. При этом из-под земли начал бить мощный фонтан воды, заливая прилегающую территорию. Авария произошла во время работ по прокладке дороги, объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

«Строители во время выполнения дорожных работ задели водопроводную трубу диаметром 100 мм. Для устранения порыва были оперативно направлены специалисты аварийно-восстановительной службы», — сообщили собеседники агентства.

По информации ресурсоснабжающей организации, к ремонту приступили в 16:00. Устранить повреждение удалось к 18:50. В ходе работ доступ к водоснабжению сохранялся для большинства потребителей района, ограничения коснулись только одного дома. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме.

