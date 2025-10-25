Улица превратилась в водоем: в Перми произошло коммунальное ЧП

Поток воды хлестал буквально из-под земли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми днем в субботу, 25 октября, строители повредили водопроводную трубу по улице Малкова возле дома №26А. При этом из-под земли начал бить мощный фонтан воды, заливая прилегающую территорию. Авария произошла во время работ по прокладке дороги, объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

«Строители во время выполнения дорожных работ задели водопроводную трубу диаметром 100 мм. Для устранения порыва были оперативно направлены специалисты аварийно-восстановительной службы», — сообщили собеседники агентства.