Улица превратилась в водоем: в Перми произошло коммунальное ЧП
Поток воды хлестал буквально из-под земли (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Перми днем в субботу, 25 октября, строители повредили водопроводную трубу по улице Малкова возле дома №26А. При этом из-под земли начал бить мощный фонтан воды, заливая прилегающую территорию. Авария произошла во время работ по прокладке дороги, объяснили URA.RU в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».
«Строители во время выполнения дорожных работ задели водопроводную трубу диаметром 100 мм. Для устранения порыва были оперативно направлены специалисты аварийно-восстановительной службы», — сообщили собеседники агентства.
По информации ресурсоснабжающей организации, к ремонту приступили в 16:00. Устранить повреждение удалось к 18:50. В ходе работ доступ к водоснабжению сохранялся для большинства потребителей района, ограничения коснулись только одного дома. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме.
