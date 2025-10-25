В боях с ВСУ погиб 52-летний водитель-электрик из Пермского края
Бойца проводят в последний путь 27 октября
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб водитель-электрик из Прикамья Евгений Ковыляев. Ему было 52 года, передает мэрия Косинского округа.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким земляка Евгения Ковыляева. 13 февраля 2025 года Евгений Иванович погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО на территории ДНР», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился в поселке Одань 10 марта 1972 года, жил и работал на территории Косинского района. На фронт он отправился в сентябре 2024 года. Служил по контракту в звании рядового в должности водителя-электрика радиорелейной станции.
Прощание с бойцом проведут 27 октября в поселке Солым в здании местного ДК. Церемония начнется в 10:00, отпевание намечено на 12:00, траурный митинг — на 12:30.
