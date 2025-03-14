Почему ВСУ атаковали Москву самодельными дронами

ВСУ используют кустарно собранные дроны для терактов в российских городах, дожидаясь новых поставок от западных стран после массированной атаки, совершенной три дня назад. Так эксперты по БПЛА объяснили применение Украиной самодельных аппаратов, сбитых над Москвой и Подмосковьем 14 марта. Несмотря на свою дешевизну и невысокую надежность, такие беспилотники способны долететь до столицы с территории Украины, отмечают собеседники URA.RU.
Утром 14 марта Москва и Подмосковье подверглись очередной атаке беспилотников. Как сообщил в telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, системы ПВО сбили четыре аппарата. Обломки одного упали на территорию частного дома в Новой Москве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку БПЛА на регион. По его словам, средства ПВО успешно сбили дроны над Балашихой — в микрорайонах Измайлово, Железнодорожный. Также беспилотник уничтожен в Ленинском городском округе. Все дроны кустарной сборки — изготовленные из нескольких частей других БПЛА, сообщает telegram-канал SHOT.
Во вторник, 11 марта, средства ПВО в России сбили 337 украинских дронов. Из них свыше сотни беспилотников летело на Москву. Они были заводской сборки — типа «Лютый», «Рубака» и PD-2.
Комплектующие для сборки дорогих беспилотников Украина получает от западных стран. Для них это не только военная поддержка ВСУ, но и возможность протестировать в реальных боевых условиях новые технологические решения, объяснил генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. Когда такие БПЛА заканчиваются, в ход идут более дешевые аппараты. Они тоже опасны, несмотря на свою примитивность.
«Кустарные дроны технически могут долетать до Москвы с территории Украины. Там простая электронная плата с датчиками, двигатель с винтом и блоком управления, топливо. Скорость и управляемость ниже, чем у более дорогих аппаратов, но главное, что он может лететь при нормальных погодных условиях четыре-пять часов», — говорит эксперт.
Украина смогла наладить серийный выпуск дронов, поэтому их стоимость относительно невысокая, уточняет Багдасарян. Себестоимость даже большого беспилотника взлетной массой 200 кг — меньше 1 млн рублей. «Там простые электронные платы и силовые приводы, зарплаты не такие высокие. Время сборки зависит от финансирования, производственного цикла и поставок комплектующих.
Во время последней массированной атаки использовалось более 300 беспилотников, предыдущая была месяцем ранее. Можно предположить, что в среднем они могут производить 10-20 аппаратов в день», — комментирует собеседник URA.RU.
Стоимость средних дронов, собранных из подручных материалов, в пересчете на рубли — около 200-250 тысяч за планер и 50 тысяч в месяц за автопилот, говорит главный конструктор компании «Международный центр мониторинга», экс-президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Амир Валиев. Надежность таких БПЛА не самая высокая, но 70-80 удачных запусков из 100 они обеспечивают.
«Сейчас не так важно, какой планер используется. Можно в магазинах купить материалы и собрать беспилотник. Электронная начинка везде примерно одинаковая и тоже дешевая. Главное — это алгоритмы, которые используются. Идет битва умов, и главное для дрона — способность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Обычный автопилот не может обеспечить полет в условиях заглушенных координат, поэтому все зависит от способности обойти РЭБ. Россия тоже успешно идет по этому пути — используется качественный софт, нейросети, которые ориентируются по земле. С ними может долететь до места назначения даже простой аппарат», — сказал Валиев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.