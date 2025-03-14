Почему ВСУ атаковали Москву самодельными дронами

Украина показала, какие беспилотники собирает без помощи Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Главное для дрона — способность обходить системы радиоэлектронной борьбы
Главное для дрона — способность обходить системы радиоэлектронной борьбы Фото:
статья из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

ВСУ используют кустарно собранные дроны для терактов в российских городах, дожидаясь новых поставок от западных стран после массированной атаки, совершенной три дня назад. Так эксперты по БПЛА объяснили применение Украиной самодельных аппаратов, сбитых над Москвой и Подмосковьем 14 марта. Несмотря на свою дешевизну и невысокую надежность, такие беспилотники способны долететь до столицы с территории Украины, отмечают собеседники URA.RU.

Даже кустарно собранный дрон может долететь с Украины до Москвы и Подмосковья
Даже кустарно собранный дрон может долететь с Украины до Москвы и Подмосковья
Фото:

Утром 14 марта Москва и Подмосковье подверглись очередной атаке беспилотников. Как сообщил в telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, системы ПВО сбили четыре аппарата. Обломки одного упали на территорию частного дома в Новой Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку БПЛА на регион. По его словам, средства ПВО успешно сбили дроны над Балашихой — в микрорайонах Измайлово, Железнодорожный. Также беспилотник уничтожен в Ленинском городском округе. Все дроны кустарной сборки — изготовленные из нескольких частей других БПЛА, сообщает telegram-канал SHOT.

Россия в производстве беспилотников также делает ставку на «умные» технологии
Россия в производстве беспилотников также делает ставку на «умные» технологии
Фото:

Во вторник, 11 марта, средства ПВО в России сбили 337 украинских дронов. Из них свыше сотни беспилотников летело на Москву. Они были заводской сборки — типа «Лютый», «Рубака» и PD-2. 

Комплектующие для сборки дорогих беспилотников Украина получает от западных стран. Для них это не только военная поддержка ВСУ, но и возможность протестировать в реальных боевых условиях новые технологические решения, объяснил генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. Когда такие БПЛА заканчиваются, в ход идут более дешевые аппараты. Они тоже опасны, несмотря на свою примитивность.

«Кустарные дроны технически могут долетать до Москвы с территории Украины. Там простая электронная плата с датчиками, двигатель с винтом и блоком управления, топливо. Скорость и управляемость ниже, чем у более дорогих аппаратов, но главное, что он может лететь при нормальных погодных условиях четыре-пять часов», — говорит эксперт.
При налаженном серийном производстве беспилотников стоимость их выпуска снижается
Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Украина смогла наладить серийный выпуск дронов, поэтому их стоимость относительно невысокая, уточняет Багдасарян. Себестоимость даже большого беспилотника взлетной массой 200 кг — меньше 1 млн рублей. «Там простые электронные платы и силовые приводы, зарплаты не такие высокие. Время сборки зависит от финансирования, производственного цикла и поставок комплектующих.

Во время последней массированной атаки использовалось более 300 беспилотников, предыдущая была месяцем ранее. Можно предположить, что в среднем они могут производить 10-20 аппаратов в день», — комментирует собеседник URA.RU.

Стоимость средних дронов, собранных из подручных материалов, в пересчете на рубли — около 200-250 тысяч за планер и 50 тысяч в месяц за автопилот, говорит главный конструктор компании «Международный центр мониторинга», экс-президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Амир Валиев. Надежность таких БПЛА не самая высокая, но 70-80 удачных запусков из 100 они обеспечивают.

«Сейчас не так важно, какой планер используется. Можно в магазинах купить материалы и собрать беспилотник. Электронная начинка везде примерно одинаковая и тоже дешевая. Главное — это алгоритмы, которые используются. Идет битва умов, и главное для дрона — способность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Обычный автопилот не может обеспечить полет в условиях заглушенных координат, поэтому все зависит от способности обойти РЭБ. Россия тоже успешно идет по этому пути — используется качественный софт, нейросети, которые ориентируются по земле. С ними может долететь до места назначения даже простой аппарат», — сказал Валиев.

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ВСУ используют кустарно собранные дроны для терактов в российских городах, дожидаясь новых поставок от западных стран после массированной атаки, совершенной три дня назад. Так эксперты по БПЛА объяснили применение Украиной самодельных аппаратов, сбитых над Москвой и Подмосковьем 14 марта. Несмотря на свою дешевизну и невысокую надежность, такие беспилотники способны долететь до столицы с территории Украины, отмечают собеседники URA.RU. Утром 14 марта Москва и Подмосковье подверглись очередной атаке беспилотников. Как сообщил в telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, системы ПВО сбили четыре аппарата. Обломки одного упали на территорию частного дома в Новой Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку БПЛА на регион. По его словам, средства ПВО успешно сбили дроны над Балашихой — в микрорайонах Измайлово, Железнодорожный. Также беспилотник уничтожен в Ленинском городском округе. Все дроны кустарной сборки — изготовленные из нескольких частей других БПЛА, сообщает telegram-канал SHOT. Во вторник, 11 марта, средства ПВО в России сбили 337 украинских дронов. Из них свыше сотни беспилотников летело на Москву. Они были заводской сборки — типа «Лютый», «Рубака» и PD-2.  Комплектующие для сборки дорогих беспилотников Украина получает от западных стран. Для них это не только военная поддержка ВСУ, но и возможность протестировать в реальных боевых условиях новые технологические решения, объяснил генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. Когда такие БПЛА заканчиваются, в ход идут более дешевые аппараты. Они тоже опасны, несмотря на свою примитивность. Украина смогла наладить серийный выпуск дронов, поэтому их стоимость относительно невысокая, уточняет Багдасарян. Себестоимость даже большого беспилотника взлетной массой 200 кг — меньше 1 млн рублей. «Там простые электронные платы и силовые приводы, зарплаты не такие высокие. Время сборки зависит от финансирования, производственного цикла и поставок комплектующих. Во время последней массированной атаки использовалось более 300 беспилотников, предыдущая была месяцем ранее. Можно предположить, что в среднем они могут производить 10-20 аппаратов в день», — комментирует собеседник URA.RU. «Сейчас не так важно, какой планер используется. Можно в магазинах купить материалы и собрать беспилотник. Электронная начинка везде примерно одинаковая и тоже дешевая. Главное — это алгоритмы, которые используются. Идет битва умов, и главное для дрона — способность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Обычный автопилот не может обеспечить полет в условиях заглушенных координат, поэтому все зависит от способности обойти РЭБ. Россия тоже успешно идет по этому пути — используется качественный софт, нейросети, которые ориентируются по земле. С ними может долететь до места назначения даже простой аппарат», — сказал Валиев.
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