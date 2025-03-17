Губернатор напал на элитную группу зампреда Госдумы

В Воронежской области развернулась закулисная борьба за мандаты в Госдуме, которую изберут в 2026 году. Глава региона Александр Гусев намерен избавиться сразу от двух представителей региона в парламенте, ориентированных на его политического оппонента — экс-губернатора и зампреда ГД Алексея Гордеева. Напряжение усиливается на фоне новостей о том, что регион потеряет один избирательный округ из-за присоединения новых территорий. Кто попадет под «сокращение» и ждать ли громких политических скандалов — в материале URA.RU.
Опальные миллиардеры
На сегодня стать депутатом Госдумы от Воронежской области можно по четырем округам — Павловскому (№90), Аннинскому (№89), Правобережному (№88) и Воронежскому (№87). На выборах 2026 года количество одномандатных округов в регионе сократится на один. Это последствие присоединения новых территорий, которые также должны быть представлены в федеральном парламенте, общая численность которого не может превышать 450 человек. Власти приняли решение отнять округа у регионов, где численность населения с 2021 года сократилась.
Большая часть избранных от Воронежской области одномандатников ориентированы на зампреда Госдумы и экс-губернатора Алексея Гордеева, говорят собеседники агентства из региона. Он, как ранее писало URA.RU, — неформальный лидер группы, находящейся в оппозиции к действующему главе региона Гусеву.
Сменив Гордеева в 2018 году, Гусев избавился от людей предшественника, занимавших ключевые посты, чем резко ослабил влияние Гордеева и вступил с ним в конфликт. Сохранив высокий авторитет и часть соратников, зампред нижней палаты парламента попытается вернуть влияние на выборах в гордуму и заксобрание в 2025 году. Для этого он заручился поддержкой ресурсных воронежских бизнесменов.
Близкие к аппарату губернатора источники сообщают, что глава региона Гусев намерен разгромить группу депутата в федеральном парламенте и заблокировать повторное избрание Андрея Маркова (№89) и Аркадия Пономарева (№87) в 2026 году. Первый попал в думу в 2016 году, а второй – в 2013.
«Пономарев и Марков составляют с Гордеевым определенный треугольник. Оба одинаково близки к зампреду ГД. Изначально Маркова приглашал в политику именно Гордеев, он двигал его с собой в связке. При одобрении и участии Гордеева Марков уходил в Госдуму. До этого тот работал в структурах ФСБ. Про Пономарева можно сказать то же самое», — комментирует руководитель агентства бизнес-консалтинга «Консул» Денис Пименов.
Аркадий Пономарев — известный в регионе миллиардер. Его называют «молочным королем». Пономарев владеет холдингом «Молвест», который специализируется на производстве кисломолочной продукции. Чистая прибыль предприятия за 2023 год составила 1,2 млрд рублей.
Маркова же называют «серым кардиналом» администрации Гордеева во время его губернаторства. В 2012 году он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата, а после возглавил управление региональной политики.
«У областной власти накопились вопросы к Маркову и Пономареву. Они извлекают ренту от своих округов, пользуясь властными ресурсами, но особо ничего не делают ни для избирателей, ни для лоббирования интересов региона. Очень много критики и претензий в адрес Маркова, есть вопросы в отношении эффективности Пономарева», — сказал доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев.
Борьба за мандаты
Как утверждают инсайдеры, Пономарев, вероятно, потеряет место в результате сокращения округа. А Маркова заменит более лояльный и деятельный кандидат — бизнесмен Евгений Юрченко, директор Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), контролирующего большую часть предприятий освобожденной ДНР. Юрченко также входит в совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Марков и Пономарев же, по словам источника, не намерены добровольно оставлять свои позиции. При этом в последние месяцы демонстрируют абсолютную лояльность и готовность сложить мандаты, если это потребуется.
«Анонимные telegram-каналы, близкие к группе Гордеева, даже запустили слух, якобы Пономарев и сам подумывает оставить депутатство и уйти „на покой“. Этой тактикой они пытаются усыпить бдительность политических кураторов, а параллельно ведут переговоры с центральным штабом „Единой России“ и обсуждают условия попадания в списки кандидатов», — делятся анонимные инсайдеры.
Профессор Дмитрий Нечаев полагает, что депутаты при патронаже Гордеева могут использовать федеральные рычаги давления, что вынудит губернатора Гусева отступить от своего решения. «Гусев не сторонник острых конфликтов. Если на него окажут давление, он может прогнуться и уступить. Клиентела экс-губернатора может поддавить через федеральную „Единую Россию“ или через спикера ГД Вячеслава Володина. Они умеют мобилизоваться в короткие сроки, если речь идет о сохранении существования», — комментирует эксперт.
По другой версии Марков и Пономарев пойдут на уступки Гусеву и мирно оставят свои посты в Госдуме. Так считает Денис Пименов.
«Люди давно в системе. Скорее всего, будет некая джентльменская договоренность. Варианты будут обсуждены тихо и мирно. В результате этих договоренностей Марков и Пономарев, вероятно, отдадут свои мандаты», — считает эксперт.
Из действующих депутатов свои места сохранят Алексей Гордеев и Сергей Чижов. На мандат экс-губернатора Гусев, по словам источников, не посягнет. А Чижов считается человеком, близким к администрации главы, который полностью устраивает региональные власти.
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