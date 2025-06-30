Азербайджан отвернулся от России под влиянием Турции

Растущее влияние Турции на Азербайджан привело к тому, что Баку последовательно дистанцируется от России, причем делает это максимально показательно. Реджеп Эрдоган хочет взять под свой контроль все Закавказье, объяснил URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Баку и Анкара даже готовы на силовое подчинение Армении, этому пока мешает шаткое, но все же членство Еревана в ОДКБ.
— Задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийствах в 2001–2011 годах, вызвало волну недовольства в Баку. Свой визит в Москву отменила парламентская делегация, отменены все культурные мероприятия, связанные с Россией. Чем объясняется такая реакция Баку на задержание по факту преступников? Почему первостепенной тут стала именно их национальность, а не то, в чем они обвиняются?
— Как показывает качественная работа наших правоохранительных органов, у Азербайджана есть очень серьезные преступные группировки в РФ, которые ресурсны и влиятельны. Когда Россия начинает наводить порядок на своей территории, некоторые персонажи в Азербайджане начинают терять позиции, источники дохода. Баку не хочет терять негласный рычаг давления на Россию в виде организованной преступности.
Фактически все осужденные и убитые еще в 2001 году были гражданами России азербайджанского происхождения. История, когда Азербайджан начинает влезать в уголовное дело, где одни россияне убили других, более чем странная. Если Баку лезет, значит есть какой-то скрытый резон.
— Мария Захарова тоже подчеркнула, что задержанные — граждане России. Кроме того, Азербайджан официально не признает двойное гражданство. В теории Баку не должен был вмешиваться во внутреннее дело России. Какие цели преследует Азербайджан, раскручивая эту ситуацию, переводя криминальное дело в политическую плоскость?
— Есть две причины происходящих сейчас событий, причем они друг другу не противоречат, а скорее дополняют и идут параллельно. Первая — интересы, возможно, на уровне гипотезы, даже кого-то из правительства Азербайджана в этнических организованных преступных группировках, действующих в России.
Вторая — попытка пойти на публичное дистанцирование от России, ее позиционирования на постсоветском пространстве. Мы видели, как себя повел Баку после катастрофы с самолетом “Азербайджанских авиалиний” под Актау, как Алиев демонстративно отказался прибыть в Москву на парад Победы 9 Мая.
Сейчас Баку по уровню русофобии и неадекватности по отношению к России начинает все более и более напоминать прибалтийские республики. Азербайджан показывает намерение искать более глубокую интеграцию с Турцией, и в этом плане, к сожалению, мы будем все чаще сталкиваться с эпизодами, когда Баку будет идти на обострение отношений с Россией по откровенно надуманным поводам.
— Виден ли след президента Турции Реджепа Эрдогана в обострении между Россией и Азербайджаном? Может ли текущий конфликт быть некой ширмой, о чем тогда настоящий спор?
— Мы видим отход Азербайджана от России. Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира с последующим переходом под крыло Анкары.
Эрдоган мог пообещать Алиеву Зангезурский коридор через территорию Армении. Сейчас Азербайджан и Турция — “на низком старте” в ожидании, когда Ереван объявит о выходе из ОДКБ и отказе от российского зонтика безопасности. После этого, вполне вероятно, на армянской государственности можно будет ставить крест.
Стратегически для Азербайджана — это тоже путь в никуда. Подобные реверансы со стороны Баку могут просто привести к тому, что азербайджанский народ просто станет частью турецкого.
— Сейчас сложилась ситуация, когда и Армения, и Азербайджан дистанцируются от России. Что нас ждет в ближайшем будущем в Закавказье?
— Это, действительно, патовая ситуация. В предыдущие годы мы сближались с Азербайджаном — от нас отдалялась Армения, потом происходило наоборот и так по кругу.
Сейчас — первый эпизод за постсоветский период, когда от нас отошли и те, и другие. В Азербайджане повестку перехватили протурецкие силы, а в Армении — прозападные, в первую очередь, профранцузские.
Больше всего в этой ситуации проиграет Армения. Как падают политические режимы по инициативе Эрдогана мы прекрасно видели на примере Башара Асада в Сирии. Потом Армению не спасет никакое правительство в изгнании во главе с Николом Пашиняном, сидящим на грантах во Франции. Армянский народ однозначно останется в проигрыше.
— Как все это отразится на позициях России в регионе?
— Турция вернется на Южном Кавказе в золотые времена Османской империи, когда она контролировала все Закавказье. Борьба, которую Россия вела столетия за освобождение христианских народов (грузинского и армянского), становление азербайджанского народа, отдельного от Турции, окончательно завершится.
— Пока Москва обозначила весьма сдержанную позицию. Дмитрий Песков выразил надежду на добрые отношения с Азербайджаном. После этого в Баку устроили обыски в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем СК республики сообщил о задержании в нем — якобы двух сотрудников ФСБ, работавших под прикрытием. Подобный шаг Баку может спровоцировать более жесткий ответ Москвы на происходящее? Нужен ли он?
— Азербайджан прекрасно понимает, что мы сейчас сосредоточены на решении украинского кризиса. Поэтому в каких-то моментах мы можем проявлять мягкость. При этом Баку в любом случае должен воспринимать Россию как серьезную военную силу.
На фоне того, что Москва пытается загладить всю эту историю, обыск в редакции Sputnik нужно воспринимать именно как оскорбление. Вполне возможно, что Азербайджан, увидев наше желание замять, решил дальше эскалировать.
Когда российские военные после победы в спецоперации вернутся в свои округа, места постоянного базирования, — это будет напоминание нашим соседям, что Россия обладает опытной военной силой, способной выполнить любые задачи. Это дополнительный аргумент для доброго соседского общения. Боюсь, что с нашими некоторыми соседями нужно разговаривать именно так. Если позиция миротворческого характера, конструктивных отношений нашим партнерам не подходит.
— Может ли последовать уже сейчас экономический ответ со стороны Москвы?
— Меры экономического давления — это как раз то, что мы можем предпринять здесь и сейчас. В азербайджанских овощах, которыми завалены московские рынки, что-то обнаружат, потом нужны будут проверки, карантин, запреты на новые поставки.
— Государственное телевидение Азербайджана выступило с резкой критикой России, обвиняя Москву в «имперской политике» и «шовинизме». Есть ли сейчас риск разрыва отношений между Россией и Азербайджаном? Провокаций на границе?
— Не думаю, что Азербайджан готов к какой-то серьезной военной эскалации с Россией. Если они и будут куда-то наступать, то не на север, а на запад, ожидая где-то в районе Еревана встретиться с турецкими побратимами.
У Азербайджана сейчас другие приоритеты, им не до нас в военном плане. В мировоззрении азербайджанских элит армяне еще не добиты.
Но сценарий столкновения России с тюркским миром, к сожалению, нельзя исключать в будущем. В отношениях с Турцией у нас уже были непростые эпизоды, Анкара и так активно вооружает киевский режим.
— Как вы считаете, есть ли сейчас какие-то риски для россиян, находящихся в Азербайджане, для туристов, направляющихся туда? Могут ли закрыть для них границу?
— Границу не перекроют, но я бы воздержался от поездок. По отношению к отдельным россиянам возможны провокации. В зоне риска — представители СМИ, общественные и политические деятели. Но при нынешней риторике Баку обвинения в работе на российские спецслужбы может получить чуть ли не любой гражданин России, со всеми вытекающими последствиями.
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