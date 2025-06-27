Путин ни разу не упомянул Армению, говоря о ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза в Минске 27 июня прошел без участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Точнее, он присоединился к коллегам по видеосвязи. Демарш Пашиняна, упорное стремление Еревана вступить в Евросоюз, как считают аналитики, негативно сказывается на имидже союза. Президент РФ Владимир Путин рассказал об итогах саммита только во время общения с кремлевским пулом. И корректно обошел хоть какое-то упоминание Армении.
Съезжаться во Дворец независимости, резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидеры стран «пятерки» начали около 11 утра. Традиционное совместное фото, но… без премьер-министра Армении Пашиняна. Он в Минск, как и грозился еще в декабре 2024 года, не поехал из-за конфликта с Лукашенко. Но формально Пашинян участвовал в саммите — только по ВКС, и слушал все выступления, в том числе белорусского президента.
Лукашенко же, в свою очередь, как радушный хозяин приветствовал всех лидеров, кто приехал на два дня в Минск. «Думаю, вы согласитесь, — обратился он к коллегам, собравшимся за столом, — что это [личное участие в саммите] хорошая возможность в кругу близких по духу людей обсудить и международную повестку (а она очень насыщенная в последнее время).
Наш друг с Кубы Мигель здесь присутствует уже в который раз. Это обязательно принесет пользу кубинскому народу, принесет плодотворные результаты».
Пашиняну, кажется, впору было пожалеть о решении проигнорировать визит в Белоруссию. Возможность лично, хотя бы «на ногах» поговорить с коллегами, он упустил. Впрочем, президенту Узбекистана (страна-наблюдатель) Шавкату Мирзиееву вообще удалось договориться с президентом Путиным на полноценную двустороннюю встречу.
Что о позиции Армении думают другие лидеры узнать так и не удалось. По словам Лукашенко, во время общения в узком составе президенты договорились, что не будут выступать с докладами во время заседания с участием глав стран-наблюдателей — обсудили все, что нужно между собой.
После завершения саммита президент РФ Владимир Путин подошел к своему журналистскому пулу, чтобы подвести итоги саммита. Но он корректно обошел какое-либо упоминание Армении и Пашиняна. «Мы удовлетворены результатами [саммита].
Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше. Но в целом результаты работы удовлетворяют всех. Почему? Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик – это темп роста экономики», — заявил Путин.
По его словам, темпы роста экономик в союзе выше, чем среднемировой, который составляет 3,3%. В ЕАЭС — больше четырех. «А по некоторым странам — серьезно больше. Есть и пять, и чуть ли не к шести, по-моему, у некоторых приближается, — отметил Путин. — Это не в последнюю очередь результат нашей совместной работы, поскольку смысл ее заключается в том, чтобы снимать торговые и другие различные в сфере экономики барьеры для совместной работы».
И в этом кроется намек на ту же Армению. Еще в конце 2023 года на неформальном саммите в Санкт-Петербурге Путин говорил о рывке Армении. «В России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а в Армении он составит более девяти процентов», — сказал тогда Путин.
В узком составе лидеры, по словам Путина, обсудили вопросы снятия барьеров в сфере услуг, использование электронной подписи на межнациональном уровне. Эти и другие темы лидеры ЕАЭС и их партнеры продолжат обсуждать уже в Санкт-Петербурге на традиционном предновогоднем саммите. Приедет ли туда Пашинян — пока останется интригой.
Вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя итоги саммита и позицию Армении по отношению к ЕАЭС и ее желание вступить в Евросоюз, отметил, что Россия «внимательно отслеживает развитие событий в Армении по этому направлению». «Парламент Армении принял закон, который декларирует стремление присоединиться к ЕС. Мы всегда будем уважать выбор народа Армении. Но при этом мы понимаем (и это подтверждено и Пашиняном), что одновременное нахождение Армении и в ЕАЭС, и в ЕС невозможно.
В нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами ЕАЭС. Это означает, что на внутренний рынок ЕАЭС могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям», — сообщил Оверчук.
По официальным данным, взаимная торговля Армении с ЕАЭС в 2024 году достигла 12,7 млрд долларов, тогда как с Евросоюзом — всего 2,3 млрд (причем растет импорт из ЕС, а экспорт из Армении снижается). На фоне заявлений Еревана о присоединении к ЕС российский бизнес существенно сократил товарооборот с республикой.
В 2024 году – минус 2 млрд долларов, в этом году Армения потеряла уже 3 млрд. По итогам года, по оценке правительства РФ, эти цифры могут достичь 6 млрд долларов.
Пашинян уже не в первый раз пропускает саммиты ЕАЭС, но формально участвует в них — по ВКС. В конце 2024 года он, сославшись на заражение коронавирусом, не прилетел в Санкт-Петербург на внеплановый саммит ЕАЭС. Но он как глава председательствующей в союзе страны модерировал саммит. И даже вот так, на расстоянии, дело дошло до перепалки между ним и лидером Белоруссии Александром Лукашенко: они поссорились из-за того, что Белоруссия поддержала Азербайджан в период Карабахской войны. Премьер Армении заявил, что ни он, ни кто-либо другой из Еревана не прилетит в Минск на июньский саммит. Действительно — не прилетел никто.
В последние полгода напряжение внутри союза и вокруг Армении продолжало нарастать. В Ереване успели принять закон о начале процедуры присоединения страны к Евросоюзу. Буквально накануне саммита Ереван арестовал гражданина России, главу компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна, а чуть позже власти, по их заявлениям, предотвратили госпереворот. Россия, как заявил, отвечая на вопросы URA.RU, намерена защищать своего гражданина Карапетяна, но во внутренние дела Армении не вмешивается.
Профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев отмечает, что геополитическая ситуация накладывает свой отпечаток и на ЕАЭС. «Пашинян делает движение в сторону Евросоюза. Понятно, что поскольку Армения начинает дистанцироваться, наши экономические связи с ней будут разрушаться.
Но Путин говорит, что Россия никому ничего никогда не навязывает. Другие члены ЕАЭС заняли выжидательную позицию», — отмечает Евсеев.
По словам эксперта, Армения все больше напоминает США: страна сильно закредитована, и подо что она берет эти кредиты — непонятно, ведь объемы промышленного производства, в отличие от Штатов, незначительные. «Это мини-модель Соединенных Штатов: долг растет, и видимые устойчивость и благополучие Армении уже сходят на нет, — считает Евсеев. — И Армения, и Запад, пытающийся затащить Ереван в свою повестку, играют, зондируют почву, смотрят, как поведут себя Россия, страны СНГ и ЕАЭС. Здесь есть некоторый политический шантаж со стороны Пашиняна».
Отказ Пашиняна приехать на саммит ЕАЭС в Белоруссию политолог Андрей Суздальцев называет тяжелым конфликтом. И все-таки понять логику премьер-министра Армении, желающего дистанцироваться от союзников, по словам эксперта, сложно — ЕАЭС, очевидно, несет экономические выгоды стране. «Пашинян пытается балансировать, чтобы получать выгоды отовсюду — и от России, и от ЕС, и от ЕАЭС. Путин сдержанно к этому относится, понимая, что экономика-то России больше экономики Армении в 100 с лишним раз, и показывает, что потери понесет в первую очередь не Россия, а Армения», — отмечает эксперт.
Суздальцев считает, что России важно сохранить Армению в зоне своего влияния. «Это наш „балкон“ с выходом на Средний и Ближний Восток, наш дальний форпост.
Поэтому Путин заинтересован в сохранении всесторонних связей и поэтому Россия будет сохранять благоприятную для Армении политику, предоставлять ей финансовые ресурсы, преференции и прочее», — говорит политолог.
Как считает гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, отказ Пашиняна приехать на саммит негативно влияет на имидж союза. Но к этому, утверждает он, давно все шло, просто процесс переориентации на ЕС в Армении теперь подкреплен на законодательном уровне. При этом, по словам Лепехина, властям в Армении важнее не то, чего лишится страна в случае отказа от ЕАЭС, а чего лишатся коррумпированные армянские политики, если не пойдут на поводу европейцев.
«В отношении Армении должна быть четкая, понятная, долгосрочная стратегия. Сейчас, да, Россия пробует убедить Ереван, что он будет нести потери от сближения с ЕС. Путин постарается примирить Пашиняна с Лукашенко. Но Армения как была, так и останется при своем мнении. Либо ей дадут возможность самой уйти окончательно в тину, либо дело дойдет до какого-нибудь громкого скандала», — заключил Лепехин.
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