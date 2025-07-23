Челябинский байкер на фронте две недели полз с перебитыми ногами

Превозмогая боль, боец пробирался вдоль села Малиновка на Донбассе

24 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Чтобы преодолеть на четвереньках разбитую боями местность, Виталию потребовалось две недели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывший житель Златоуста, экс-президент отделения байкерского клуба в Челябинске Виталий Денисенко две недели ползком с перебитыми ногами на фронте добирался до своих. Ему пять дней пришлось жить на болоте у дамбы, скрываясь от дронов и ведя круговую оборону. Раны загноились, и в них развелись опарыши. Но боец добрался до помощи, и теперь рассказал URA.RU — что хочет встретить победу с осознанием, что всеми силами ее приближал. «На передовой будет тяжелее» Виталий подписал контракт с Минобороны. До этого на гражданке, когда все отмечали какие-то праздники, он постоянно ощущал чувство неловкости: нам здесь весело, а ребята гибнут на передовой. Судьба словно бы сама прокладывала путь. Впоследствии она проторила дорогу спасения для Виталия. — Нашу группу собрали из различных регионов и отправили на Донбасс. На месте получили форму высокого качества. Жили в блиндажах, — рассказал информагентству боец. В воинской части новоприбывших распределили по батальонам. Жизнь потекла по армейскому распорядку. — Подъем, завтрак, подготовка, выезд на занятия, обед на полигоне, затем — возврат в часть, гигиенические процедуры, подготовка, ужин, свободное время. Все организовано и четко. Кормили обильно. К гречке, мясу и супам были масло, сыры, соки, яблоки, конфеты, вареное и копченое сало. Порции хорошие, все горячее и вкусное, — вспомнил Денисенко. Основное, чему учат штурмовиков, — это брать приступом лесополосы, окопы, блиндажи и здания. Обучались стрельбе из автомата «АК-12» и гранатомета. Учились, как обнаруживать дроны, определять направление полета и противодействовать им, особенно если это дроны-камикадзе. Новобранцам показывали, как уклоняться от коптеров маневрами или сбивать. — Каждый день на полигоне был испытанием на выносливость. Все понимали, куда пришли, и старались впитывать знания. Несмотря на физическую усталость, жажду и жаркую погоду, мы просили повторить упражнения, понимая, что на передовой будет еще тяжелее, — поделился с информагентством собеседник. Новички тренировались в полной экипировке, которая весит около 40 килограммов, штурмуя окопы, лесополосы и здания. Сейчас другая война. Дроны сбивают всю крупную технику, дороги заминированы — только мотоциклы могут оперативно прорваться. «Ноги истекали кровью» На первое боевое задание в Малиновку Донецкой области их отправили 6 июня. Командир вызвал троих: «Шаман, Клевер, Гектор, готовьтесь!» «Шаман» — позывной Виталия. Парни проверили снаряжение: воду, тушенку, патроны, гранаты, медицинское снаряжение, кровоостанавливающие турникеты сразу накинули на руки и ноги. На ботинках расслабил шнурки, поскольку опытные товарищи подсказали, что не стоит слишком затягивать. Отправились малой группой: так безопасней. Если выдвигаться колонной, то высока вероятность многих потерять. Пока добирались до назначенной точки, опасность витала в воздухе. Объезжали мины, приближаясь к концу маршрута. Двигались по дамбе, после которой должны были закрепиться в доме справа. Неожиданно прогремело. Виталий не сразу понял, что начался обстрел. Упало дерево. — Понимаю, что надо затормозить, но ноги не слушаются — они истекают кровью. По рации сообщаю, что я — «триста». Мне говорят, чтобы я срочно укрылся. Остальные пытались объехать ставшее препятствием дерево. Я снимаю ногу с мотоцикла и отступаю в сторону, как вдруг звучит еще один взрыв. Мина, — вспомнил Виталий. Взрыв отбросил его к воде. Потом еще раз прогремело. Какое-то время атака продолжалась, а потом все стихло. Отец, служивший в молодости артиллеристом, заранее рассказал, что при взрывах нужно рот открывать, чтобы не оглушило. Сын помнил совет — так и делал. И молился, как мог. В Челябинске Виталий Денисенко возглавлял клуб байкеров Фото: из личного архива Виталия Денисенко — Один из осколков перебил ветку, за которую цеплялись ноги. Со ската дамбы я упал в воду. Снаряжение потянуло ко дну. Скинул «броник» и выбрался на иловый полуостров. Куст растет, ветки надо мной. Подобрал, что быстро смог, и спрятался под «зеленку» от дронов. Начал звать сослуживцев, но ответа не услышал, — продолжил боец. Провести здесь ему предстояло пять дней. Но прежде надо было выяснить свое состояние. Виталий увидел, что ранены обе ноги. На правую подняться не смог: ниже колена двигать ею не получалось. Надо было выжить. Военный вытащил из воды бронежилет, вынул бронеплиты для организации обороны. Скинул рюкзак: гранаты, патроны в порядке. А противники были с обеих сторон — боеприпасов хватало, чтобы от них какое-то время отбиваться. Незаметно солнце над деревней закатилось. «Осколок вырвал кусок мяса» «Шаман» ослабил жгуты, чтобы проверить, остановилось ли кровотечение. Левая ягодица была поражена и кровоточила. На нее невозможно было опереться — будто нож воткнут. На бедре зияла дыра в два пальца шириной, но кровь не шла. Правая нога оказалась без ботинка — его вырвало при взрыве. Если бы шнурки были крепко завязаны, боец остался б без ступни вовсе. Стопа не слушалась: потом выяснилось, что разорвались связки. Один из осколков пробил подошву левой ноги и вошел в другую ступню. Осколок застрял в теле бойца и причинял острую боль Фото: из личного архива Виталия Денисенко — Использовал кровоостанавливающее средство, чтобы заткнуть раны на бедре, голенях и ягодицах. Травматолог позже объяснил, что у меня было сквозное ранение: осколок вошел в ягодицу и вышел через бедро, вырвав кусок мяса и проделав в нем тоннель. Другой осколок остался в ягодице, — Денисенко по образованию медик, и знания помогли. Осмотрев тело, он обнаружил, что бронежилет спас от осколков. Рюкзак был изрешечен в труху, а на теле не оказалось ни одного осколочного ранения. Полуторалитровая бутылка воды осталась целой, и это порадовало. «Мотоцикл пролетел сверху и упал в болото» Связь отсутствовала. Раненый накрутил антенну от рации, присоединил вынос и нашел длинную ветку, чтобы поднять антенну выше. Конструкцию закрепил бинтом. Он слышал, как его искали, но ответить не получилось. Внезапно началась стрельба: где-то работал пулемет, слышались автоматные очереди. Схватив оружие, приготовился к защите. Бой продолжался около сорока минут, хотя по ощущениям казалось — полтора часа. Осколки от разбитых домов падали рядом. Сверху пролетали дроны, но маскировка спасала. Взрыв подбросил горящие обломки его мотоцикла. Пролетев мимо штурмовика, те с грохотом упали в воду. — Надо было сражаться. Принял твердое решение — идти до конца. Подумал: как бы ни был истощен, буду сражаться до последнего патрона. Даже если останется один, оставлю его для себя. Ситуация требует сил, и я продолжу ползти, отключив мысли о невозможном. В такие моменты находишь последние силы, чтобы двигаться вперед, — в глазах бойца сияет огонь. Дрон-камикадзе приземлился на дорогу, внимательно наблюдая за ситуацией. Ночь не принесла успокоения: разрывались мины, свистели снаряды, слышались звуки артобстрела, в стороне пролетали ракеты, которые падали в лесополосе. Чтобы хоть как-то обезопаситься, к ночи боец укрылся отражающим одеялом. Так тепловизорам дронов сложней засечь цель. — Включая рацию, я слышал информацию от наших бойцов. Обстановка была напряженная, и, казалось, не оставалось ничего другого, как молиться, чтобы не погибнуть. Потом решил: не имеет значения, бодрый ты или сонный — в случае беды результат будет одинаковым. Я попытался уснуть и увидел сновидение, где общался с друзьями, — вспомнил боец. Досмотреть не получилось. Разбудил взрыв снаряда. Несмотря на то, что под себя Виталий загодя подложил мешковину от промокания, утро принесло холод, туман и сырость. «Ворон дразнил кукушку» Чуть поднялось солнце, и облепили мухи. Лезли под одежду, ползали и жужжали. И непонятно было: насекомые это или дроны жужжат. Мухи отложили яйца, и на дневной жаре загноившиеся раны зачервивели. Боли за счет выброса адреналина не чувствовал. — Прошел еще один день с обстрелами, дронами и стрельбой. Надо было действовать. Прополз немного вперед, в сторону лесополосы и врагов. Нашел бутылку — она вся пробитая осколками, но на донышке осталось немного воды. Выпил, потому что мучала жажда. Также нашел куртку врага — пробитую осколками, и в карманах обнаружил антибиотики, таблетки для обеззараживания воды и бинт, — воспоминания стоят перед глазами Виталия. С этим набором вернулся на свою позицию. Теперь он мог наполнить бутылку водой из болота и запить антибиотики. Так тянулось время. Пока лежал, радовали птицы, которые пели, когда не было обстрелов. Одна пичужка словно метроном: угукала каждые две секунды. Прилетал ворон, появление которого Виталий счел добрым знаком. Он дразнил кукушку: та выдавала свои «ку-ку», а черная птица следом повторяла. Болото посреди военных действий было наполнено жизнью. «Мы лежали, и убитый словно смотрел на меня» Рядом появились лягушки с жабами. Их привлекли мухи на теле раненого. Одна больно запустила язык прямо в рану. Военный поймал ее и сказал: «Еще раз ты меня сильно ткнешь, я вырву тебе ноги и съем, потому что голоден». Животное как будто поняло, продолжив трапезу уже с опаской. — Следующей ночью я проснулся. Вокруг сидели бойцы из нашего батальона. Они спрашивали: «Ну что, Виталь, ты как там? Как себя чувствуешь?» Начав с ними разговаривать, через некоторое время понял, что мы говорим только о моих делах, о том, что со мной происходит. И тогда стало ясно: это галлюцинации, — рассказал Денисенко. Утром пятого дня рация показала, что наступило 11 июня. Связь появилась. Наконец он смог передать, что ранен, и командир отправил подмогу. Сначала боевой товарищ его не нашел — снова поиски. При второй попытке «Шаман» выполз повыше, и бойцы встретились. Оказалось, что надо было двигаться по дороге в обратную сторону: примерно в 500 метрах стоял дом, в подвале которого можно укрыться. И Виталий встал на четвереньки, еще раз посмотрел на свое укрытие и пополз. Делал это урывками: высматривал, что вблизи нет комикадзе, и двигался. «В один момент мне пришлось притаиться. Прилег возле трупа. Он лежал и открытыми глазами смотрел на меня. Я прикрыл ему глаза, выждал удобный момент и продолжил путь. Никаких надписей на погибшем не оказалось, поэтому не знаю, кто это был», — сказал. Было тяжело, но на последних 15-20 метрах бойцы из дома подскочили и затащили «Шамана» в подвал. Там были трое: ребята с позывными «Ал» и «Чех» помогли раненому, а сами ушли на задание. Остался третий, с позывным «Кот». Он обработал раны пострадавшего, убрал опарышей, принес из колодца воды. У Виталия начался кашель, но до пневмонии, как бывает, не дошло. Товарищи поделились друг с другом съестным и приготовили крепкий чай. Такого вкусного напитка, сказал собеседник URA.RU, он в жизни не пил. «Справа лежал снаряд, слева — мина» Командование отправило еще ребят — «Сокола», «Огонька» и «Седого». Их задачей было доставить раненого к своим. Бойцы соорудили носилки. Но добираться предстояло на край поселка, и такая группа стала бы мишенью для дронов. Поэтому Денисенко предложил всем двигаться впереди, исследуя местность. Сам он был готов ползти на четвереньках. Так и решили. Когда идешь по ровной местности, и встречаешь препятствие, его можно обойти. Если местность усыпана битым кирпичом, стеклом, проволокой, разорванным железом, неразорвавшимися снарядами, сервоприводами, то задача усложняется. Трудность еще больше возрастает, когда ползешь. Так передвигался Виталий. Виталию пришлось ползти вдоль всей Малиновки Фото: из личного архива Виталия Денисенко — Были ситуации, когда я пролазил через дыру в изгороди. И вот путь преградило очередное препятствие. Забор напоминал кирпичную стену с проплешиной. Можно было обойти ее, но это заняло бы слишком много времени. И я решил пройти через разрушенную кладку. Росло дерево. Предстояло решить, с какой стороны его обойти, — собеседник URA.RU вспоминает тот момент с содроганием. Справа лежал неразорвавшийся снаряд от РПГ, а слева — мина. Он подумал, что мина могла там находиться давно, и потому представляла собой меньшую опасность. Виталий устремился вперед, стараясь не зацепить само взрывное устройство и землю поблизости. Получилось. «Тряпкой собирал росу» В следующий момент ситуация накалилась. Спровоцировать по ошибке могли бойцы из лесополосы. Они начали расстреливать дрон. Сами бы в случае ответной атаки убежать успели, но не Виталий. И встречный огонь ждать себя не заставил. «Шаман» запрыгнул в овражек с мусором и залег, не шелохнувшись. Когда обстрел закончился, выбраться из ямы на четвереньках оказалось крайне тяжело, особенно обессилевшему человеку. Но выдюжил. Хотелось пить. Найденной тряпкой стал собирать росу. Выжимая ее, получал лишь капли, растворявшиеся во рту. Он понял: чтобы добраться до места эвакуации, надо проползти всю деревню, расположенную вдоль обстреливаемой дороги. В подбитом состоянии сил может просто не хватить. Облегчая себе путь, хватал все: кусок войлока, полотенце, кожаную куртку. Обматывал ими руки и ноги, чтобы облегчить страдание от потертостей. В одном из подвалов, остановившись там на ночь, бойцы обнаружили клад: украинские банки с белой консервированной фасолью в томатном соусе. Осветив помещение лампой на пауэрбанке, поели. Решили здесь задержаться на сутки: «Шаману» требовалось время прийти в себя. Выдвинулись рано утром, пока не прилетели дроны. Предстояло преодолеть путь еще больший, чем прошли. Цель — точка эвакуации. А между ней и расположением бойцов — разрушенные дома и дворы, жажда и голод военных. «Нашел медаль и сохранил на полке» На точке эвакуации провели три дня. Ждали транспорта, который бы увез раненого в госпиталь. Нашли в доме немного муки. На плите от бронежилета, накалив поверхность окопной свечой, Виталий пожарил лепешки, вскипятили чай. Тот ужин боец после нескольких дней голода назвал пиром. В одной из комнат, где Денисенко разместился, ласточки свили гнездо. Птенцы постоянно просили есть, и родители все дни напролет сновали туда и обратно, заботясь о потомстве. Виталия они своим гомоном радовали. — В шкафу были какие-то личные вещи хозяев. Достал одежду, чтобы прилечь на более мягкое. Нашел пиджаки, которыми и укрылся. На одном из них оказались медаль к 70-летию Победы и Георгиевская лента. Награду я аккуратно отцепил, подумав, что когда хозяева вернутся, реликвия их порадует. На стене имелась небольшая полочка, не тронутая взрывами. На нее нагрудный знак я и положил. Видимо, в этом доме жил ветеран или труженик тыла, — вспомнил Денисенко. Обстрелы не прекращались. Здесь хорошо было слышно, как самолеты пролетали над болотом с той стороны деревни, откуда приполз Виталий. Но время пролетело, и прибыл мотоциклист с позывным «Лис». Раненый запрыгнул сзади. — Сам не понял, как оказался на мотоцикле. «Гони!» — закричал я «Лису». Мы помчали в сторону тыла на неимоверной скорости — около ста километров в час. Он управлял, а я следил за небом. Мне было все равно, что кочки, что больно. Мы торопились проскочить, — рассказал боец. Начался обстрел. Пошли по полю наперерез. Дальше — дорога, усеянная снарядами, воронки то и дело. Подпрыгнули на одной из них. Виталий почувствовал боль, которую причинял осколок в ягодице. В глазах на время помутнело. В ближайшей деревне раненого переодели и обработали раны. На «УАЗике» вместе с другим пострадавшим военнослужащим Виталия доставили в больницу, где вынули осколок, чтобы затем отправить в госпиталь Донецка. «Было счастьем проснуться в постели» Пока лежишь в больничной палате, есть время осмыслить произошедшее. Тело заживет быстрей, чем душевные раны. В детстве он играл на скрипке, потом всю жизнь работал, создавая изделия для лечения позвоночника. Что судьба своим непредсказуемым потоком устремит в эпицентр боевых действий, ранит и позволит спастись — теперь это казалось чудом. Или божественным провидением. Первым делом Виталий через санитаров отправил весточку родителям и супруге. Пока он полз, бойца официально считали пропавшим без вести. Семья и друзья ждали худшего. Тяжело было всем: раненому — на фронте, родным — дома. Узнав радостную весть, байкеры со всей страны взялись поддержать семью. Виталий же смог, наконец-то, вздохнуть спокойно. Для военного было счастьем проснуться в чистой постели под крышей госпиталя Фото: из личного архива Виталия Денисенко — В обычной жизни мы не осознаем, каково это — оказаться в чистой постели. Спать не на залитом кровью матрасе, кирпичах, траве или в болоте, а на кровати и под крышей, — поделился собеседник. Отойдя от забытья, в которое погрузили измождение, слабость и лекарства, боец открыл глаза и увидел тещу. Преодолев более 1,2 тысячи километров, на перекладных она добралась из Москвы в Донецк, узнав, что Виталию нужен ортез на подбитую ногу. «Останусь полезным общему делу» В палату вошел незнакомый мужчина, представился Владом. Передал посылку от другого байкера с позывным «Монолит». Евгений и Юрий принесли необходимые в быту вещи. Они — друзья его родственников, но раньше с Виталием знакомы не были. Евгений Климов из ФСБ отправил сослуживца, который находился в командировке, проведать раненого. Те доставили фрукты всей палате и неодимовый магнит для медиков. Хирурги с его помощью выявляют осколки под кожей. Имевшийся оказался слабым, а тут — отличная замена. Друг Дмитрий из Волгограда передал воду для всей палаты. Многие, кого знал по прошлой, гражданской жизни, откликнулись на нужду. Забота окружающих тронула Виталия до слез. — Поправлю здоровье и продолжу исполнять воинский долг. Рассчитываю быть полезным общему делу. Даже оказавшись в тылу, буду проситься в медицинскую роту. Хочу помогать нашим солдатам выживать, лечить их раны и ставить на ноги, — запланировал военнослужащий. Говорить непросто, эмоции свежи, и острая боль пока не оставила. Но превозмогая себя, мужчина рвется к защите страны, родных, своей будущей жизни, полной профессиональных успехов и многочисленных увлечений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший житель Златоуста, экс-президент отделения байкерского клуба в Челябинске Виталий Денисенко две недели ползком с перебитыми ногами на фронте добирался до своих. Ему пять дней пришлось жить на болоте у дамбы, скрываясь от дронов и ведя круговую оборону. Раны загноились, и в них развелись опарыши. Но боец добрался до помощи, и теперь рассказал URA.RU — что хочет встретить победу с осознанием, что всеми силами ее приближал. Виталий подписал контракт с Минобороны. До этого на гражданке, когда все отмечали какие-то праздники, он постоянно ощущал чувство неловкости: нам здесь весело, а ребята гибнут на передовой. Судьба словно бы сама прокладывала путь. Впоследствии она проторила дорогу спасения для Виталия. — Нашу группу собрали из различных регионов и отправили на Донбасс. На месте получили форму высокого качества. Жили в блиндажах, — рассказал информагентству боец. В воинской части новоприбывших распределили по батальонам. Жизнь потекла по армейскому распорядку. Основное, чему учат штурмовиков, — это брать приступом лесополосы, окопы, блиндажи и здания. Обучались стрельбе из автомата «АК-12» и гранатомета. Учились, как обнаруживать дроны, определять направление полета и противодействовать им, особенно если это дроны-камикадзе. Новобранцам показывали, как уклоняться от коптеров маневрами или сбивать. — Каждый день на полигоне был испытанием на выносливость. Все понимали, куда пришли, и старались впитывать знания. Несмотря на физическую усталость, жажду и жаркую погоду, мы просили повторить упражнения, понимая, что на передовой будет еще тяжелее, — поделился с информагентством собеседник. Новички тренировались в полной экипировке, которая весит около 40 килограммов, штурмуя окопы, лесополосы и здания. Сейчас другая война. Дроны сбивают всю крупную технику, дороги заминированы — только мотоциклы могут оперативно прорваться. На первое боевое задание в Малиновку Донецкой области их отправили 6 июня. Командир вызвал троих: «Шаман, Клевер, Гектор, готовьтесь!» «Шаман» — позывной Виталия. Парни проверили снаряжение: воду, тушенку, патроны, гранаты, медицинское снаряжение, кровоостанавливающие турникеты сразу накинули на руки и ноги. На ботинках расслабил шнурки, поскольку опытные товарищи подсказали, что не стоит слишком затягивать. Отправились малой группой: так безопасней. Если выдвигаться колонной, то высока вероятность многих потерять. Пока добирались до назначенной точки, опасность витала в воздухе. Объезжали мины, приближаясь к концу маршрута. Двигались по дамбе, после которой должны были закрепиться в доме справа. Неожиданно прогремело. Виталий не сразу понял, что начался обстрел. Упало дерево. — Понимаю, что надо затормозить, но ноги не слушаются — они истекают кровью. По рации сообщаю, что я — «триста». Мне говорят, чтобы я срочно укрылся. Остальные пытались объехать ставшее препятствием дерево. Я снимаю ногу с мотоцикла и отступаю в сторону, как вдруг звучит еще один взрыв. Мина, — вспомнил Виталий. Взрыв отбросил его к воде. Потом еще раз прогремело. Какое-то время атака продолжалась, а потом все стихло. Отец, служивший в молодости артиллеристом, заранее рассказал, что при взрывах нужно рот открывать, чтобы не оглушило. Сын помнил совет — так и делал. И молился, как мог. — Один из осколков перебил ветку, за которую цеплялись ноги. Со ската дамбы я упал в воду. Снаряжение потянуло ко дну. Скинул «броник» и выбрался на иловый полуостров. Куст растет, ветки надо мной. Подобрал, что быстро смог, и спрятался под «зеленку» от дронов. Начал звать сослуживцев, но ответа не услышал, — продолжил боец. Провести здесь ему предстояло пять дней. Но прежде надо было выяснить свое состояние. Виталий увидел, что ранены обе ноги. На правую подняться не смог: ниже колена двигать ею не получалось. Надо было выжить. Военный вытащил из воды бронежилет, вынул бронеплиты для организации обороны. Скинул рюкзак: гранаты, патроны в порядке. А противники были с обеих сторон — боеприпасов хватало, чтобы от них какое-то время отбиваться. Незаметно солнце над деревней закатилось. «Шаман» ослабил жгуты, чтобы проверить, остановилось ли кровотечение. Левая ягодица была поражена и кровоточила. На нее невозможно было опереться — будто нож воткнут. На бедре зияла дыра в два пальца шириной, но кровь не шла. Правая нога оказалась без ботинка — его вырвало при взрыве. Если бы шнурки были крепко завязаны, боец остался б без ступни вовсе. Стопа не слушалась: потом выяснилось, что разорвались связки. Один из осколков пробил подошву левой ноги и вошел в другую ступню. — Использовал кровоостанавливающее средство, чтобы заткнуть раны на бедре, голенях и ягодицах. Травматолог позже объяснил, что у меня было сквозное ранение: осколок вошел в ягодицу и вышел через бедро, вырвав кусок мяса и проделав в нем тоннель. Другой осколок остался в ягодице, — Денисенко по образованию медик, и знания помогли. Осмотрев тело, он обнаружил, что бронежилет спас от осколков. Рюкзак был изрешечен в труху, а на теле не оказалось ни одного осколочного ранения. Полуторалитровая бутылка воды осталась целой, и это порадовало. Связь отсутствовала. Раненый накрутил антенну от рации, присоединил вынос и нашел длинную ветку, чтобы поднять антенну выше. Конструкцию закрепил бинтом. Он слышал, как его искали, но ответить не получилось. Внезапно началась стрельба: где-то работал пулемет, слышались автоматные очереди. Схватив оружие, приготовился к защите. Бой продолжался около сорока минут, хотя по ощущениям казалось — полтора часа. Осколки от разбитых домов падали рядом. Сверху пролетали дроны, но маскировка спасала. Взрыв подбросил горящие обломки его мотоцикла. Пролетев мимо штурмовика, те с грохотом упали в воду. Дрон-камикадзе приземлился на дорогу, внимательно наблюдая за ситуацией. Ночь не принесла успокоения: разрывались мины, свистели снаряды, слышались звуки артобстрела, в стороне пролетали ракеты, которые падали в лесополосе. Чтобы хоть как-то обезопаситься, к ночи боец укрылся отражающим одеялом. Так тепловизорам дронов сложней засечь цель. — Включая рацию, я слышал информацию от наших бойцов. Обстановка была напряженная, и, казалось, не оставалось ничего другого, как молиться, чтобы не погибнуть. Потом решил: не имеет значения, бодрый ты или сонный — в случае беды результат будет одинаковым. Я попытался уснуть и увидел сновидение, где общался с друзьями, — вспомнил боец. Досмотреть не получилось. Разбудил взрыв снаряда. Несмотря на то, что под себя Виталий загодя подложил мешковину от промокания, утро принесло холод, туман и сырость. Чуть поднялось солнце, и облепили мухи. Лезли под одежду, ползали и жужжали. И непонятно было: насекомые это или дроны жужжат. Мухи отложили яйца, и на дневной жаре загноившиеся раны зачервивели. Боли за счет выброса адреналина не чувствовал. — Прошел еще один день с обстрелами, дронами и стрельбой. Надо было действовать. Прополз немного вперед, в сторону лесополосы и врагов. Нашел бутылку — она вся пробитая осколками, но на донышке осталось немного воды. Выпил, потому что мучала жажда. Также нашел куртку врага — пробитую осколками, и в карманах обнаружил антибиотики, таблетки для обеззараживания воды и бинт, — воспоминания стоят перед глазами Виталия. С этим набором вернулся на свою позицию. Теперь он мог наполнить бутылку водой из болота и запить антибиотики. Так тянулось время. Пока лежал, радовали птицы, которые пели, когда не было обстрелов. Одна пичужка словно метроном: угукала каждые две секунды. Прилетал ворон, появление которого Виталий счел добрым знаком. Он дразнил кукушку: та выдавала свои «ку-ку», а черная птица следом повторяла. Болото посреди военных действий было наполнено жизнью. Рядом появились лягушки с жабами. Их привлекли мухи на теле раненого. Одна больно запустила язык прямо в рану. Военный поймал ее и сказал: «Еще раз ты меня сильно ткнешь, я вырву тебе ноги и съем, потому что голоден». Животное как будто поняло, продолжив трапезу уже с опаской. Утром пятого дня рация показала, что наступило 11 июня. Связь появилась. Наконец он смог передать, что ранен, и командир отправил подмогу. Сначала боевой товарищ его не нашел — снова поиски. При второй попытке «Шаман» выполз повыше, и бойцы встретились. Оказалось, что надо было двигаться по дороге в обратную сторону: примерно в 500 метрах стоял дом, в подвале которого можно укрыться. И Виталий встал на четвереньки, еще раз посмотрел на свое укрытие и пополз. Делал это урывками: высматривал, что вблизи нет комикадзе, и двигался. «В один момент мне пришлось притаиться. Прилег возле трупа. Он лежал и открытыми глазами смотрел на меня. Я прикрыл ему глаза, выждал удобный момент и продолжил путь. Никаких надписей на погибшем не оказалось, поэтому не знаю, кто это был», — сказал. Было тяжело, но на последних 15-20 метрах бойцы из дома подскочили и затащили «Шамана» в подвал. Там были трое: ребята с позывными «Ал» и «Чех» помогли раненому, а сами ушли на задание. Остался третий, с позывным «Кот». Он обработал раны пострадавшего, убрал опарышей, принес из колодца воды. У Виталия начался кашель, но до пневмонии, как бывает, не дошло. Товарищи поделились друг с другом съестным и приготовили крепкий чай. Такого вкусного напитка, сказал собеседник URA.RU, он в жизни не пил. Командование отправило еще ребят — «Сокола», «Огонька» и «Седого». Их задачей было доставить раненого к своим. Бойцы соорудили носилки. Но добираться предстояло на край поселка, и такая группа стала бы мишенью для дронов. Поэтому Денисенко предложил всем двигаться впереди, исследуя местность. Сам он был готов ползти на четвереньках. Так и решили. Когда идешь по ровной местности, и встречаешь препятствие, его можно обойти. Если местность усыпана битым кирпичом, стеклом, проволокой, разорванным железом, неразорвавшимися снарядами, сервоприводами, то задача усложняется. Трудность еще больше возрастает, когда ползешь. Так передвигался Виталий. — Были ситуации, когда я пролазил через дыру в изгороди. И вот путь преградило очередное препятствие. Забор напоминал кирпичную стену с проплешиной. Можно было обойти ее, но это заняло бы слишком много времени. И я решил пройти через разрушенную кладку. Росло дерево. Предстояло решить, с какой стороны его обойти, — собеседник URA.RU вспоминает тот момент с содроганием. Справа лежал неразорвавшийся снаряд от РПГ, а слева — мина. Он подумал, что мина могла там находиться давно, и потому представляла собой меньшую опасность. Виталий устремился вперед, стараясь не зацепить само взрывное устройство и землю поблизости. Получилось. В следующий момент ситуация накалилась. Спровоцировать по ошибке могли бойцы из лесополосы. Они начали расстреливать дрон. Сами бы в случае ответной атаки убежать успели, но не Виталий. И встречный огонь ждать себя не заставил. «Шаман» запрыгнул в овражек с мусором и залег, не шелохнувшись. Когда обстрел закончился, выбраться из ямы на четвереньках оказалось крайне тяжело, особенно обессилевшему человеку. Но выдюжил. Хотелось пить. Найденной тряпкой стал собирать росу. Выжимая ее, получал лишь капли, растворявшиеся во рту. Он понял: чтобы добраться до места эвакуации, надо проползти всю деревню, расположенную вдоль обстреливаемой дороги. В подбитом состоянии сил может просто не хватить. Облегчая себе путь, хватал все: кусок войлока, полотенце, кожаную куртку. Обматывал ими руки и ноги, чтобы облегчить страдание от потертостей. В одном из подвалов, остановившись там на ночь, бойцы обнаружили клад: украинские банки с белой консервированной фасолью в томатном соусе. Осветив помещение лампой на пауэрбанке, поели. Решили здесь задержаться на сутки: «Шаману» требовалось время прийти в себя. Выдвинулись рано утром, пока не прилетели дроны. Предстояло преодолеть путь еще больший, чем прошли. Цель — точка эвакуации. А между ней и расположением бойцов — разрушенные дома и дворы, жажда и голод военных. На точке эвакуации провели три дня. Ждали транспорта, который бы увез раненого в госпиталь. Нашли в доме немного муки. На плите от бронежилета, накалив поверхность окопной свечой, Виталий пожарил лепешки, вскипятили чай. Тот ужин боец после нескольких дней голода назвал пиром. В одной из комнат, где Денисенко разместился, ласточки свили гнездо. Птенцы постоянно просили есть, и родители все дни напролет сновали туда и обратно, заботясь о потомстве. Виталия они своим гомоном радовали. Обстрелы не прекращались. Здесь хорошо было слышно, как самолеты пролетали над болотом с той стороны деревни, откуда приполз Виталий. Но время пролетело, и прибыл мотоциклист с позывным «Лис». Раненый запрыгнул сзади. — Сам не понял, как оказался на мотоцикле. «Гони!» — закричал я «Лису». Мы помчали в сторону тыла на неимоверной скорости — около ста километров в час. Он управлял, а я следил за небом. Мне было все равно, что кочки, что больно. Мы торопились проскочить, — рассказал боец. Начался обстрел. Пошли по полю наперерез. Дальше — дорога, усеянная снарядами, воронки то и дело. Подпрыгнули на одной из них. Виталий почувствовал боль, которую причинял осколок в ягодице. В глазах на время помутнело. В ближайшей деревне раненого переодели и обработали раны. На «УАЗике» вместе с другим пострадавшим военнослужащим Виталия доставили в больницу, где вынули осколок, чтобы затем отправить в госпиталь Донецка. Пока лежишь в больничной палате, есть время осмыслить произошедшее. Тело заживет быстрей, чем душевные раны. В детстве он играл на скрипке, потом всю жизнь работал, создавая изделия для лечения позвоночника. Что судьба своим непредсказуемым потоком устремит в эпицентр боевых действий, ранит и позволит спастись — теперь это казалось чудом. Или божественным провидением. Первым делом Виталий через санитаров отправил весточку родителям и супруге. Пока он полз, бойца официально считали пропавшим без вести. Семья и друзья ждали худшего. Тяжело было всем: раненому — на фронте, родным — дома. Узнав радостную весть, байкеры со всей страны взялись поддержать семью. Виталий же смог, наконец-то, вздохнуть спокойно. — В обычной жизни мы не осознаем, каково это — оказаться в чистой постели. Спать не на залитом кровью матрасе, кирпичах, траве или в болоте, а на кровати и под крышей, — поделился собеседник. Отойдя от забытья, в которое погрузили измождение, слабость и лекарства, боец открыл глаза и увидел тещу. Преодолев более 1,2 тысячи километров, на перекладных она добралась из Москвы в Донецк, узнав, что Виталию нужен ортез на подбитую ногу. В палату вошел незнакомый мужчина, представился Владом. Передал посылку от другого байкера с позывным «Монолит». Евгений и Юрий принесли необходимые в быту вещи. Они — друзья его родственников, но раньше с Виталием знакомы не были. Евгений Климов из ФСБ отправил сослуживца, который находился в командировке, проведать раненого. Те доставили фрукты всей палате и неодимовый магнит для медиков. Хирурги с его помощью выявляют осколки под кожей. Имевшийся оказался слабым, а тут — отличная замена. Друг Дмитрий из Волгограда передал воду для всей палаты. Многие, кого знал по прошлой, гражданской жизни, откликнулись на нужду. Забота окружающих тронула Виталия до слез. Говорить непросто, эмоции свежи, и острая боль пока не оставила. Но превозмогая себя, мужчина рвется к защите страны, родных, своей будущей жизни, полной профессиональных успехов и многочисленных увлечений.