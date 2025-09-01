Путин поддержал Иран, которому Запад выставил новый ультиматум

Президент РФ Владимир Путин поддержал Иран, которому Запад выставил очередной ультиматум. На встрече на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине 1 сентября российский лидер встретился с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Эта была первая встреча лидеров после 12-дневной войны между Тегераном и Тель-Авивом. Эксперты говорят, что Пезешкиану важно было заручиться поддержкой Путина, прежде чем ответить европейцам на их угрозы.
В начале встречи Путин передал привет верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Российский лидер отметил, что между Москвой и Тегераном сложились дружеские отношения, которые носят особый характер.
«Взаимный товарооборот уверенно растет. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил еще 11,4%. <…> Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы», — добавил Путин.
В свою очередь Пезешкиан заявил, что лично приложит все усилия для устранения любых преград для выполнения договоренностей Тегерана и Москвы. Президент Ирана также поддержал слова Путина о многоплановом характере отношений между странами.
В недавнем телефонном разговоре Путин и Пезешкиан вкратце затрагивали тему сделки между США, Арменией и Азербайджаном по строительству так называемого «Маршрута Трампа». Публично и российская, и иранская стороны высказались, что не видят рисков для себя в реализации этого проекта.
Проект TRIPP — это лишь декларация, и как он будет реализовываться (и будет ли вообще), до сих пор неясно — никаких деталей сделки стороны пока не раскрывали. А вот другая тема — иранская ядерная программа, которая стала формальным поводом для массированной атаки Израиля, к которой подключились также США, убийство иранских физиков-ядерщиков и военачальников, сегодня вызывает куда больше вопросов и опасений.
После 12-дневной войны, никакого прогресса в переговорах по иранской ядерной программе не случилось. Великобритания, Франция и Германия и дали Тегерану срок до 31 августа, чтобы тот согласился на уступки. В противном случае, Запад грозит активировать «снэпбэк» — специальный механизм, позволяющий восстановить против Ирана жесткие санкции Совбеза ООН от 2015 года.
Ультиматум истек накануне. Свой ответ Пезешкиан пока не дал. Вместо этого – предпочел переговорить с Путиным.
Как сказал URA.RU ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов, Россия готова более активно участвовать в работе группы в составе США, Китая, Германии, Франции, Великобритании и помочь Ирану вернуться в ядерную сделку. Для этого может быть использован возобновившийся диалог с США. Это возможно сделать сейчас, поскольку после израильских и американских ударов острота темы иранской ядерной программы снизилась. По мнению профильных экспертов, в ближайшие полтора года Иран не сможет создать ядерное оружие.
«Россия никогда не отказывалась от контактов с Ираном, даже когда Штаты вышли из этой сделки. И сейчас настало время вернуться к прежнему формату и подтолкнуть Иран к достижению какого-то нового соглашения и благодаря этому добиться хотя бы частичного снятия санкций, стабилизировать внутриполитическую ситуацию, потому что загонять Иран все дальше в угол контрпродуктивно», — отметил политолог Иванов.
России и с политической, и с экономической точки зрения важно помочь Ирану выйти из-под санкций (или хотя бы добиться их смягчения). Связано это в том числе с ситуацией в соседнем Закавказье, с тем самым Зангезурским коридором, переданным в аренду США: позиции России и Ирана хоть и сдержанные, но ситуация вызывает беспокойство, считает эксперт Иванов. «Для этого складывается неплохая ситуация.
Причем смягчение политики Запада в отношении Ирана выгодно и Китаю – здесь мы с Пекином в одной лодке. Индия тоже не отказывается от сотрудничества с Ираном, арабские страны (та же Саудовская Аравия) не против развивать отношения.
По словам завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязова, в самом Иране не существует единого мнения относительно ядерной программы: одна часть элит выступает за ее развитие, другая — за ее сворачивание и начало диалога с Западом, чтобы снять накал и добиться ослабления санкций против Ирана. «Ситуация внутри Ирана очень сложная, и есть мнение, что она еще больше ухудшится. Поэтому Иран ищет возможности решения этих проблем. Помимо прочего, Израиль не скрывает, что, если Иран не пойдет навстречу международному сообществу, ракетные удары снова последуют», — объяснил Ниязов.
И вот здесь важна роль России. По мнению политолога, российская сторона может подсказать, как выстраивать отношения с тем же МАГАТЭ, которое заявило об усилении охраны своего руководителя Рафаэля Гросси якобы из-за иранских угроз.
«Россия не заинтересована, чтобы ядерное оружие расползалось по миру. Никто не знает, какие режимы придут к власти завтра в тех странах, где оно появится сегодня», — отметил Ниязи Ниязов.
Россия предложила, как известно, переместить на свою территорию для хранения обогащенный уран из Ирана и посредничество в переговорах, напомнил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «РФ выступила за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Ираном. Но ситуация непростая: у нас налаженные отношения с обеими сторонами конфликта. И внутри политических элит России нет единства: одни выступают за развитие отношений с Ираном, другие — с Израилем. А убедить США в смягчении политики в отношении Ирана будет непросто, так как Тегеран для Вашингтона — такой же противник, как и для Тель-Авива», — отметил Долгов.
