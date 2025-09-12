Президент Владимир Путин предложил миру новых прогрессивных поэтов, архитекторов, ученых, рожденных в дружбе культур, вместо угасающих идеалов Запада и их «героев». На пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 12 сентября он заявил, что смешение традиций создает шедевры в самых разных направлениях. Как объяснили эксперты URA.RU, это мероприятие показало, что Россия ни от кого не закрылась, наоборот — она интересна иностранцам. «Культура отмены» обернулась против Запада.
Форум прошел в особенном для российской культуры месте — в Царском Селе, где кроме Александра Пушкина и его друзей-лицеистов жили и творили Сергей Есенин, Николай Карамзин, Анна Ахматова, Николай Гумилев и многие другие. Спустя более трехсот лет Путин приветствовал в этом месте современных «служителей искусств и просвещения» из разных стран мира.
«Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства», — обратился президент к участникам.
Путин подчеркнул, что Россия изначально развивалась как многонациональная страна, этот «бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру». Когда общество замыкается в себе, начинает верить в свою исключительность и превосходство над другими, наступает упадок культуры и стагнация во всех сферах жизни, отметил президент, не называя имен и географических названий, но все и так поняли, о ком идет речь.
“Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня”, — обозначил Путин цель России.
Эпоха технологий открывает колоссальные возможности для новаторства, в том числе и в культуре, продолжил глава государства. Оригинальные решения приводят также к прорывам в науке, социальной сфере, но главное — взаимодействие людей, людей разных культур, раз за разом повторял Путин.
«Мы должны стремиться к открытости и уважению друг друга, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а значит — в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов», — сказал президент.
Россия признательна партнерам, поддержавшим инициативу возродить Международный музыкальный конкурс «Интервидение», продолжил Путин, выразив уверенность, что конкурс сохранит атмосферу дружбы. Так президент намекнул, что его культурная программа, скорее всего, продолжится, ведь финал конкурса уже на следующей неделе — 20 сентября в Москве. Россию представит певец Shaman.
Путин указал на важность культуры, потому что именно она определяет человека, страну, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, мир достиг определенного уровня развития и стоит перед выбором, куда двигаться дальше. Россия сделала ставку на сохранение лучшего — традиционных ценностей — с заделом на будущее, Запад вместо прогресса выбрал «движение вбок».
“Потребность человека к развитию они пытаются закрыть не истинной свободой творить, строить новое, осваивать космос, заниматься наукой, а свободой в выборе пола, потреблении наркотиков. Снимаются естественные запреты, наложенные не кем-то, а человеческим развитием. Удовлетворяются самые низменные потребности. Это ведет к распаду общества, разрушению социальных связей”, — прокомментировал Черняховский ситуацию на Западе.
Такое внимание Путина к культуре выгодно отличает его от других глав государств, которые больше озабочены кризисами в экономике, какими-то сиюминутными делами, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. В России идет постепенный отказ от позиции «культура и просвещение — дело самого человека», поэтому Путин сегодня дал мощный сигнал не только политической элите, но и россиянам в целом, добавил политолог.
При этом Россия вновь показала свою открытость, это тоже резко контрастирует с «нездоровой ситуацией» на Западе, где царит «культура отмены». Там попытались вычеркнуть все русское.
“Ничего хорошего из этого у них не выйдет. Были времена и тяжелее. Нам всегда удавалось выйти окрепшими, уважаемыми в культурных достижениях, искусстве”, — сказал Кузнецов.
Решение Путина уделить особое внимание форуму показывает интерес России к развитию «мягкой силы» через культурную дипломатию, отметил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «В условиях текущих геополитических вызовов форум становится важным инструментом продвижения национальных интересов», — пояснил политолог.
Форум также повышает туристическую привлекательность России, особенно Санкт-Петербурга как культурной столицы. Путин дал миру альтернативу западной цивилизации — традиционные ценности и культурное разнообразие, добавил Орлов.
