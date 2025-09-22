Россия укрепила позиции на фоне раскола Запада из-за Палестины

Как ситуация на Ближнем Востоке изменит миропорядок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия готова выслушать все стороны палестино-израильского конфликта
Россия готова выслушать все стороны палестино-израильского конфликта Фото:

Россия укрепила свои позиции на фоне раскола коллективного Запада из-за Палестины. Список стран, заявивших о признании ее независимости, продолжает расти: на 22 сентября это сделали уже 10 новых стран Европы. Как рассказал URA.RU президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде, это случилось из-за низких рейтингов либеральных элит, решивших заработать политические очки и бросить вызов лидеру США Дональду Трампу.

— На полях Генассамблеи ООН 22 сентября еще 10 стран признают независимость Палестины. Это Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия, Сан-Марино и Франция. Каким образом их объединение вокруг этого государства повлияет на позиции России, которая в числе первых, еще в 1988 году, признала ее суверенитет?

Чем больше Израиль уничтожает ХАМАС, тем активнее ему симпатизирует палестинская молодежь, сказал политолог Мурад Садыгзаде
Чем больше Израиль уничтожает ХАМАС, тем активнее ему симпатизирует палестинская молодежь, сказал политолог Мурад Садыгзаде
Фото:

Мы должны понимать: европейцы скорее прострелят себе ногу, чем согласятся в чем-то с Россией. Если в США еще произошло определенное оздоровление, и администрация Трампа понимает, что в ее интересах не ссориться с РФ, то в ЕС это напрочь отсутствует. Например, пару дней назад Макрон дал интервью. В нем он повторил те же самые тезисы, которые неоднократно заявляла Россия: решение конфликта возможно только путем дипломатии, ведь чем больше Израиль уничтожает ХАМАС, тем активнее ему симпатизирует молодежь, радикальные настроения которой повышаются.

Еще раз: Россия неоднократно поднимала этот вопрос на мировом уровне, однако европейцы нас игнорировали, в итоге это привело к тому, что мы сейчас видим.

— Получается, что солидарность Европы с позицией России ничего не изменит?

РФ не исключает роль ХАМАС в управлении Палестиной, в отличие от ЕС
РФ не исключает роль ХАМАС в управлении Палестиной, в отличие от ЕС
Фото:

—Думаю, что нет. На самом деле, позиции РФ и стран ЕС по этому вопросу отличаются. Россия, например, поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта: выступает за объединение палестинской элиты. Это ХАМАС, ФАТХ (политическая партия в Палестине, — прим. ред.) и другие движения. А европейские страны, которые сегодня обижаются на одних, а завтра на других, выступают за односторонний диалог. Например, они исключают роль ХАМАС, который признали террористической организацией, в управлении Палестиной. Хотя сами же, еще в 2006 году, согласились с его победой на выборах в законодательный совет. То есть они просто признали террористами тех людей, которых выбрали легитимно.

У России такой позиции нет, потому что она относится к этому прагматично. Думаю, что европейские страны продолжат перетягивать на себя инициативу в этом вопросе и стараться как можно реже привлекать РФ к его обсуждению.

— Тогда как можно объяснить, что так много европейских стран последовали примеру России признать суверенитет Палестины?

Санкции в отношении Израиля, выступающего против палестинского государства, не исключены
Фото: Министерство обороны Израиля

—Я думаю, что это связано с падением рейтингов ведущих европейских элит, например, Макрона, Стармера и Мерца. Именно поэтому они решили вписаться в тему вокруг Палестины, которая дает результаты. Обратите внимание на Испанию, ее премьер-министр Санчес очень быстро заработал себе популярность, когда начал заниматься популизмом и говорить: дамы и господа, то, что происходит в Газе, — геноцид, без преувеличений. И тут у меня к ним вопрос: вы что, не замечали этого раньше. Конечно, замечали. Но сейчас это стало картой для электоральной игры внутри европейских держав. Именно поэтому говорить о том, как это отразится на палестинском конфликте и повлияет на другие страны, пока рано.

Возможно, учитывая позицию Нетаньяху по палестинскому вопросу, начнется активное санкционное давление на Израиль. Ведь что говорит ее премьер-министр: не допустить создания палестинского государства, расширить поселения на Западном берегу. Это может вынудить его уйти в оппозицию и что-то серьезно изменить.

— Признание Палестины рядом государств исключает роль ХАМАС в управлении этой страной. Приведет ли это к урегулированию конфликта в секторе Газа, и как отразится на российско-палестинских отношениях?

Россия всегда поддерживала желание Палестины обрести суверенитет
Фото: Размик Закарян © URA.RU

—Я думаю, что российско-палестинские отношения останутся на том же уровне, на котором они находятся сейчас. Тем более, что позиция нашей страны, которая остается одной из немногих адекватных и прагматичных игроков на этом направлении, со времен СССР не меняется. Наше государство всегда поддерживало желание Палестины обрести суверенитет, создать свой национальный очаг. Уверен, мы продолжим ее транслировать в том же контексте.

Президент Палестины Махмуд Аббас может не найти поддержку среди населения Западного берега
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Что же касается ХАМАС… Это движение сопротивления: тем, кто мешает ему создавать государство, а также агрессии, которое проявляет Израиль. Если некому будет сопротивляться, то и ХАМАС исчезнет. Возможно, со временем народ сам оттолкнет его, чтобы найти руководителей среди элиты мирного времени. Но сейчас важно завершить конфликт, восстановить Газу, а затем создать условия для всеобщих выборов. Здесь все будет зависеть не только от ХАМАС, но и от палестинской национальной администрации. Выборы уже пообещал провести президент Палестины Махмуд Аббас.

Однако проблема в том, что его недолюбливает население, особенно на территории Западного берега, потому что он никак не показывает свою реакцию на агрессию со стороны Израиля.

— Раскол Запада усиливается, особенно внутри США, где американский лидер Дональд Трамп продолжает бойкотировать демократов, выступающих за суверенитет ближневосточного государства. Можно ли говорить о том, что коллективный Запад и ее институты (ЕС, НАТО) теряют свое влияние в мире, укрепляя положение России с ее стремлением к многополярному миру?

Коллективного Запада давно уже нет
Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

—На мой взгляд, коллективного Запада давно уже нет. И приход Трампа к власти это показал. Череда признаний странами ЕС независимости Палестины — это вызов американскому лидеру, который постепенно отказывается от тех ценностей, которые годами строила Европа и США. Большинство сегодняшних элит в ЕС — это сторонники либеральной демократии, а Трамп — консерватор, представитель республиканского блока. Сейчас мы видим, что гегемония Запада быстро разрушается, события 2022 года — специальная военная операция — стали наиболее ярким индикатором изменения мирового порядка, архитектура которого уже вырисовывается.

Да, мы не сможем сейчас определить будущих лидеров. Но деятельность России по обеспечению многополярного мира — это БРИКС, участие в ШОС — будет содействовать справедливому распределению сил.

— Повлияет ли повестка о признании Палестины и завершении боевых действий в Газе на ход СВО? Может быть, члены НАТО откажутся от финансирования ВСУ?

Европейские элиты не заинтересованы в завершении украинского кризиса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

—Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с «российскими дронами» в Польше. Думаю, что они еще захотят расширить зону военных действий, а американцы продолжат на этом зарабатывать, так как бесплатно оружие ВСУ они уже не поставляют.

Что касается Ближнего Востока… Здесь я очень пессимистично настроен. Думаю, что в ближайшей перспективе мы с вами увидим серьезные конфликты в этом регионе. Например, Египет уже наращивает свой военный потенциал на территории Синайского полуострова, поэтому Израиль бьет тревогу и уже попросил США заняться его демилитаризацией.

Соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией о взаимной обороне тоже нагнетает обстановку. Вероятно, мы с вами на грани крупного конфликта, который подорвет старый миропорядок и запустит новый.

— Как США и Израиль могут помешать процедуре признания независимости Палестины? И к каким провокациям с их стороны стоит готовиться нашему государству?

—Я не думаю, что нам нужно готовиться к каким-то серьезным провокациям со стороны этих государств. Скорее всего, США продолжат накладывать вето в ООН на все возможные инициативы по Палестине и завершению конфликта на территории сектора Газа. Возможно, что Израиль захочет ввести какие-то санкции. Однако стоит иметь в виду, что внушительная часть ее экономики зависит от Европы, поэтому поспешных решений здесь не будет, так как это может привести к серьезным политическим и финансовым проблемам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия укрепила свои позиции на фоне раскола коллективного Запада из-за Палестины. Список стран, заявивших о признании ее независимости, продолжает расти: на 22 сентября это сделали уже 10 новых стран Европы. Как рассказал URA.RU президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде, это случилось из-за низких рейтингов либеральных элит, решивших заработать политические очки и бросить вызов лидеру США Дональду Трампу. — На полях Генассамблеи ООН 22 сентября еще 10 стран признают независимость Палестины. Это Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия, Сан-Марино и Франция. Каким образом их объединение вокруг этого государства повлияет на позиции России, которая в числе первых, еще в 1988 году, признала ее суверенитет? — Мы должны понимать: европейцы скорее прострелят себе ногу, чем согласятся в чем-то с Россией. Если в США еще произошло определенное оздоровление, и администрация Трампа понимает, что в ее интересах не ссориться с РФ, то в ЕС это напрочь отсутствует. Например, пару дней назад Макрон дал интервью. В нем он повторил те же самые тезисы, которые неоднократно заявляла Россия: решение конфликта возможно только путем дипломатии, ведь чем больше Израиль уничтожает ХАМАС, тем активнее ему симпатизирует молодежь, радикальные настроения которой повышаются. — Получается, что солидарность Европы с позицией России ничего не изменит? —Думаю, что нет. На самом деле, позиции РФ и стран ЕС по этому вопросу отличаются. Россия, например, поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта: выступает за объединение палестинской элиты. Это ХАМАС, ФАТХ (политическая партия в Палестине, — прим. ред.) и другие движения. А европейские страны, которые сегодня обижаются на одних, а завтра на других, выступают за односторонний диалог. Например, они исключают роль ХАМАС, который признали террористической организацией, в управлении Палестиной. Хотя сами же, еще в 2006 году, согласились с его победой на выборах в законодательный совет. То есть они просто признали террористами тех людей, которых выбрали легитимно. — Тогда как можно объяснить, что так много европейских стран последовали примеру России признать суверенитет Палестины? —Я думаю, что это связано с падением рейтингов ведущих европейских элит, например, Макрона, Стармера и Мерца. Именно поэтому они решили вписаться в тему вокруг Палестины, которая дает результаты. Обратите внимание на Испанию, ее премьер-министр Санчес очень быстро заработал себе популярность, когда начал заниматься популизмом и говорить: дамы и господа, то, что происходит в Газе, — геноцид, без преувеличений. И тут у меня к ним вопрос: вы что, не замечали этого раньше. Конечно, замечали. Но сейчас это стало картой для электоральной игры внутри европейских держав. Именно поэтому говорить о том, как это отразится на палестинском конфликте и повлияет на другие страны, пока рано. — Признание Палестины рядом государств исключает роль ХАМАС в управлении этой страной. Приведет ли это к урегулированию конфликта в секторе Газа, и как отразится на российско-палестинских отношениях? —Я думаю, что российско-палестинские отношения останутся на том же уровне, на котором они находятся сейчас. Тем более, что позиция нашей страны, которая остается одной из немногих адекватных и прагматичных игроков на этом направлении, со времен СССР не меняется. Наше государство всегда поддерживало желание Палестины обрести суверенитет, создать свой национальный очаг. Уверен, мы продолжим ее транслировать в том же контексте. Что же касается ХАМАС… Это движение сопротивления: тем, кто мешает ему создавать государство, а также агрессии, которое проявляет Израиль. Если некому будет сопротивляться, то и ХАМАС исчезнет. Возможно, со временем народ сам оттолкнет его, чтобы найти руководителей среди элиты мирного времени. Но сейчас важно завершить конфликт, восстановить Газу, а затем создать условия для всеобщих выборов. Здесь все будет зависеть не только от ХАМАС, но и от палестинской национальной администрации. Выборы уже пообещал провести президент Палестины Махмуд Аббас. — Раскол Запада усиливается, особенно внутри США, где американский лидер Дональд Трамп продолжает бойкотировать демократов, выступающих за суверенитет ближневосточного государства. Можно ли говорить о том, что коллективный Запад и ее институты (ЕС, НАТО) теряют свое влияние в мире, укрепляя положение России с ее стремлением к многополярному миру? —На мой взгляд, коллективного Запада давно уже нет. И приход Трампа к власти это показал. Череда признаний странами ЕС независимости Палестины — это вызов американскому лидеру, который постепенно отказывается от тех ценностей, которые годами строила Европа и США. Большинство сегодняшних элит в ЕС — это сторонники либеральной демократии, а Трамп — консерватор, представитель республиканского блока. Сейчас мы видим, что гегемония Запада быстро разрушается, события 2022 года — специальная военная операция — стали наиболее ярким индикатором изменения мирового порядка, архитектура которого уже вырисовывается. — Повлияет ли повестка о признании Палестины и завершении боевых действий в Газе на ход СВО? Может быть, члены НАТО откажутся от финансирования ВСУ? —Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с «российскими дронами» в Польше. Думаю, что они еще захотят расширить зону военных действий, а американцы продолжат на этом зарабатывать, так как бесплатно оружие ВСУ они уже не поставляют. Что касается Ближнего Востока… Здесь я очень пессимистично настроен. Думаю, что в ближайшей перспективе мы с вами увидим серьезные конфликты в этом регионе. Например, Египет уже наращивает свой военный потенциал на территории Синайского полуострова, поэтому Израиль бьет тревогу и уже попросил США заняться его демилитаризацией. — Как США и Израиль могут помешать процедуре признания независимости Палестины? И к каким провокациям с их стороны стоит готовиться нашему государству? —Я не думаю, что нам нужно готовиться к каким-то серьезным провокациям со стороны этих государств. Скорее всего, США продолжат накладывать вето в ООН на все возможные инициативы по Палестине и завершению конфликта на территории сектора Газа. Возможно, что Израиль захочет ввести какие-то санкции. Однако стоит иметь в виду, что внушительная часть ее экономики зависит от Европы, поэтому поспешных решений здесь не будет, так как это может привести к серьезным политическим и финансовым проблемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...