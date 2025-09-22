Россия укрепила позиции на фоне раскола Запада из-за Палестины

Россия укрепила свои позиции на фоне раскола коллективного Запада из-за Палестины. Список стран, заявивших о признании ее независимости, продолжает расти: на 22 сентября это сделали уже 10 новых стран Европы. Как рассказал URA.RU президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде, это случилось из-за низких рейтингов либеральных элит, решивших заработать политические очки и бросить вызов лидеру США Дональду Трампу.
— На полях Генассамблеи ООН 22 сентября еще 10 стран признают независимость Палестины. Это Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия, Сан-Марино и Франция. Каким образом их объединение вокруг этого государства повлияет на позиции России, которая в числе первых, еще в 1988 году, признала ее суверенитет?
—Мы должны понимать: европейцы скорее прострелят себе ногу, чем согласятся в чем-то с Россией. Если в США еще произошло определенное оздоровление, и администрация Трампа понимает, что в ее интересах не ссориться с РФ, то в ЕС это напрочь отсутствует. Например, пару дней назад Макрон дал интервью. В нем он повторил те же самые тезисы, которые неоднократно заявляла Россия: решение конфликта возможно только путем дипломатии, ведь чем больше Израиль уничтожает ХАМАС, тем активнее ему симпатизирует молодежь, радикальные настроения которой повышаются.
Еще раз: Россия неоднократно поднимала этот вопрос на мировом уровне, однако европейцы нас игнорировали, в итоге это привело к тому, что мы сейчас видим.
— Получается, что солидарность Европы с позицией России ничего не изменит?
—Думаю, что нет. На самом деле, позиции РФ и стран ЕС по этому вопросу отличаются. Россия, например, поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта: выступает за объединение палестинской элиты. Это ХАМАС, ФАТХ (политическая партия в Палестине, — прим. ред.) и другие движения. А европейские страны, которые сегодня обижаются на одних, а завтра на других, выступают за односторонний диалог. Например, они исключают роль ХАМАС, который признали террористической организацией, в управлении Палестиной. Хотя сами же, еще в 2006 году, согласились с его победой на выборах в законодательный совет. То есть они просто признали террористами тех людей, которых выбрали легитимно.
У России такой позиции нет, потому что она относится к этому прагматично. Думаю, что европейские страны продолжат перетягивать на себя инициативу в этом вопросе и стараться как можно реже привлекать РФ к его обсуждению.
— Тогда как можно объяснить, что так много европейских стран последовали примеру России признать суверенитет Палестины?
—Я думаю, что это связано с падением рейтингов ведущих европейских элит, например, Макрона, Стармера и Мерца. Именно поэтому они решили вписаться в тему вокруг Палестины, которая дает результаты. Обратите внимание на Испанию, ее премьер-министр Санчес очень быстро заработал себе популярность, когда начал заниматься популизмом и говорить: дамы и господа, то, что происходит в Газе, — геноцид, без преувеличений. И тут у меня к ним вопрос: вы что, не замечали этого раньше. Конечно, замечали. Но сейчас это стало картой для электоральной игры внутри европейских держав. Именно поэтому говорить о том, как это отразится на палестинском конфликте и повлияет на другие страны, пока рано.
Возможно, учитывая позицию Нетаньяху по палестинскому вопросу, начнется активное санкционное давление на Израиль. Ведь что говорит ее премьер-министр: не допустить создания палестинского государства, расширить поселения на Западном берегу. Это может вынудить его уйти в оппозицию и что-то серьезно изменить.
— Признание Палестины рядом государств исключает роль ХАМАС в управлении этой страной. Приведет ли это к урегулированию конфликта в секторе Газа, и как отразится на российско-палестинских отношениях?
—Я думаю, что российско-палестинские отношения останутся на том же уровне, на котором они находятся сейчас. Тем более, что позиция нашей страны, которая остается одной из немногих адекватных и прагматичных игроков на этом направлении, со времен СССР не меняется. Наше государство всегда поддерживало желание Палестины обрести суверенитет, создать свой национальный очаг. Уверен, мы продолжим ее транслировать в том же контексте.
Что же касается ХАМАС… Это движение сопротивления: тем, кто мешает ему создавать государство, а также агрессии, которое проявляет Израиль. Если некому будет сопротивляться, то и ХАМАС исчезнет. Возможно, со временем народ сам оттолкнет его, чтобы найти руководителей среди элиты мирного времени. Но сейчас важно завершить конфликт, восстановить Газу, а затем создать условия для всеобщих выборов. Здесь все будет зависеть не только от ХАМАС, но и от палестинской национальной администрации. Выборы уже пообещал провести президент Палестины Махмуд Аббас.
Однако проблема в том, что его недолюбливает население, особенно на территории Западного берега, потому что он никак не показывает свою реакцию на агрессию со стороны Израиля.
— Раскол Запада усиливается, особенно внутри США, где американский лидер Дональд Трамп продолжает бойкотировать демократов, выступающих за суверенитет ближневосточного государства. Можно ли говорить о том, что коллективный Запад и ее институты (ЕС, НАТО) теряют свое влияние в мире, укрепляя положение России с ее стремлением к многополярному миру?
—На мой взгляд, коллективного Запада давно уже нет. И приход Трампа к власти это показал. Череда признаний странами ЕС независимости Палестины — это вызов американскому лидеру, который постепенно отказывается от тех ценностей, которые годами строила Европа и США. Большинство сегодняшних элит в ЕС — это сторонники либеральной демократии, а Трамп — консерватор, представитель республиканского блока. Сейчас мы видим, что гегемония Запада быстро разрушается, события 2022 года — специальная военная операция — стали наиболее ярким индикатором изменения мирового порядка, архитектура которого уже вырисовывается.
Да, мы не сможем сейчас определить будущих лидеров. Но деятельность России по обеспечению многополярного мира — это БРИКС, участие в ШОС — будет содействовать справедливому распределению сил.
— Повлияет ли повестка о признании Палестины и завершении боевых действий в Газе на ход СВО? Может быть, члены НАТО откажутся от финансирования ВСУ?
—Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с «российскими дронами» в Польше. Думаю, что они еще захотят расширить зону военных действий, а американцы продолжат на этом зарабатывать, так как бесплатно оружие ВСУ они уже не поставляют.
Что касается Ближнего Востока… Здесь я очень пессимистично настроен. Думаю, что в ближайшей перспективе мы с вами увидим серьезные конфликты в этом регионе. Например, Египет уже наращивает свой военный потенциал на территории Синайского полуострова, поэтому Израиль бьет тревогу и уже попросил США заняться его демилитаризацией.
Соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией о взаимной обороне тоже нагнетает обстановку. Вероятно, мы с вами на грани крупного конфликта, который подорвет старый миропорядок и запустит новый.
— Как США и Израиль могут помешать процедуре признания независимости Палестины? И к каким провокациям с их стороны стоит готовиться нашему государству?
—Я не думаю, что нам нужно готовиться к каким-то серьезным провокациям со стороны этих государств. Скорее всего, США продолжат накладывать вето в ООН на все возможные инициативы по Палестине и завершению конфликта на территории сектора Газа. Возможно, что Израиль захочет ввести какие-то санкции. Однако стоит иметь в виду, что внушительная часть ее экономики зависит от Европы, поэтому поспешных решений здесь не будет, так как это может привести к серьезным политическим и финансовым проблемам.
