Путин изменит подход к самому сложному федеральному округу

Президент России Владимир Путин изменит подходы к управлению сложным с точки зрения внутренней политики и экономики Северо-Западным федеральным округом. Глава государства 29 сентября подписал указ о назначении на должность своего полномочного представителя в СЗФО Игоря Рудени, до этого возглавлявшего Тверскую область, и провел с ним встречу, сообщают на сайте Кремля. Новому полпреду предстоит переформатировать работу исполнительной власти в округе и найти подходы к работе, как с влиятельными петербургскими элитами, так и с экономически непростыми северными регионами.
Как ранее сообщали журналистам знакомые с ситуацией источники, близкие к Кремлю, наряду с Руденей на должность полпреда рассматривали главу Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаеву.
Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года. Также он занимает посты члена президиума Госсовета, члена генсовета партии «Единая Россия» и секретаря ее регионального отделения. На посту полпреда СЗФО сменит Александра Гуцана, который занял кресло Генпрокурора РФ.
Должность полпреда не столько исполнительная, сколько координационная и информационная. Он должен следить за ситуацией в регионах и, когда надо, вмешиваться, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В этом плане кандидатура Рудени наиболее подходящая среди тех, кого называли в числе претендентов, полагает он.
«Здесь нужен человек, с одной стороны, не очень интегрированный в местную политику, но с другой — хорошо понимающий интересы Северо-Запада и знающий его ключевых игроков. Руденя давно в кресле губернатора. Тверская область, хотя и относится к Центральному федеральному округу, находится между Москвой и Санкт-Петербургом и граничит с СЗФО. Руденя из команды Виктора Зубкова, питерской, понятной Кремлю. Очевидно, эти факторы были важными для президента при назначении нового полпреда», — считает Гращенков.
Ожидания Кремля от Рудени на новом посту могут быть связаны с переформатированием работы исполнительной власти в округе. «Возможно, сменится кто-то из губернаторов. Пересматриваются подходы в экономике, инвестициях, внутренней политике.
СЗФО – политически сложный и неоднородный округ. В нем есть и Санкт-Петербург — культурная столица и политический центр, чьи элиты имеют вес не только в своем регионе, и депрессивные северные регионы, к которым нужен совсем другой подход», — комментирует политолог.
Полпред — это контролер, и эту роль Игорь Руденя на предыдущем посту выполнял хорошо, подчеркивает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Успехи региона за последние несколько лет также имели значение при выборе. Эффективность руководителей на всех уровнях вышла на первый план в нынешней геополитической ситуации, говорит собеседник URA.RU.
«Руденя показал себя как хороший переговорщик, который умеет держать баланс элит. Это очень важно, потому что у СЗФО есть своя специфика — это округ с наибольшим перекосом в сторону одного региона — Санкт-Петербурга. Такого нет даже в ЦФО. Питер — это существенно больше половины округа. И возглавляет его еще более опытный Александр Беглов, который уже был полпредом. Не думаю, что у Рудени с ним могут возникнуть конфликты, но попробуй, поруководи таким губернатором — думаю, это будет непросто», — отметил Журавлев.
Игорь Руденя уже сделал все, что мог, как губернатор и перерос эту должность, объясняет руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Среди его основных успехов на посту руководителя Тверской области политолог отметил серьезное снижение ее госдолга, рост валового регионального продукта, доходов населения, более чем двукратное увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом Руденя уделяет много внимания темам духовно-нравственного воспитания и патриотизма, что тоже важно для работы в СЗФО, добавил эксперт.
«Его глубокая воцерковленность и патриотизм сыграли свою роль. Он человек глубоко верующий, много занимался сохранением и преумножением православных ценностей на территории Тверской области.
Сейчас это популярный тренд, тем более, в Северо-Западном округе, где тема востребована. Например, Беглов ведет работу в этом направлении. Думаю, Руденя усилит эту составляющую», — говорит Калачев.
Кроме того, СЗФО — наиболее сложный регион с точки зрения социального самочувствия и политических настроений, добавил политолог. Он известен своими непредсказуемыми результатами голосований на выборах разного уровня. Поэтому пригодится и опыт Рудени в организации выборных процессов на региональном уровне.
«Регионы СЗФО всегда были сложными для партии власти, если вспомнить опыт голосований в Архангельской, Новгородской областях, Карелии, да и в Санкт-Петербурге. Полпред — глаза и уши президента, и Руденя будет держать руку на пульсе с точки зрения выборных кампаний, в первую очередь, предстоящих в следующем году выборов в Госдуму. И направлять губернаторов в тех важных для государства идеологических вопросах, которые связаны с продвижением патриотизма, помощи семьям участников СВО и так далее.
