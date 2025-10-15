Когда на российском фондовом рынке начнется бум ценных бумаг

Компании планируют выход на IPO, но ждут более благоприятного момента Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские компании ждут снижения ставок, чтобы активнее проводить IPO — первичное размещение своих акций, доступных широкому кругу инвесторов. Предприниматели уверены, что при текущей ставке ЦБ их активы на фондовом рынке будут недооценены. Но поскольку розничные инвесторы стали значимой силой на бирже, компании не отказываются от ее возможностей.

Бизнес идет на биржу за дополнительным капиталом, который он получает за счет облигаций и цифровых финансовых активов. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург» заявил старший вице-президент банка Дмитрий Средин.

Облигации и ЦФА в ожидании IPO

«И на Петербургском экономическом форуме, и на Восточном экономическом форуме я общался со многими потенциальными эмитентами, которые говорят прямо — мы ждем ставку в 10-15%. Тогда у нас будет достаточный спрос со стороны инвесторов и та оценка, которая нам нужна. После этого мы и пойдем на IPO. Сейчас они просто ждут», — указал Дмитрий Средин.

Эксперт подчеркнул, что вместо акций компании стали активнее привлекать финансирование через облигации. Также у бизнеса нарастает популярность цифровых финансовых активов. При этом инвестстратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов отметил, что вкладчикам целесообразно держать часть средств в долгосрочных облигациях, включая ОФЗ, так как длительная доходность по ним может доходить до 15%.

Он уточнил, что корпоративные облигации с высоким рейтингом (AA) – сейчас одни из лучших активов на бирже, по оценке аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции». А фонды денежного рынка сегодня вообще находятся на пике популярности – они повышают гибкость управления портфелем в условиях высоких ставок.

Дмитрий Средин отметил, что на российской бирже все большую роль начинают играть частные лица, львиная доля из которых — неквалифицированные инвесторы. Топ-менеджер сослался на недавно закрытое вторичное размещение акций (SPO) банка: только через его приложение «частники» обеспечили более четверти спроса, подав заявки на 50 млрд рублей.

«Неквалифицированному инвестору бывает трудно принимать решение о вложениях в сложные финансовые инструменты. Ему проще положить деньги на безрисковый вклад или инвестировать в фонд, где есть управляющий, который советует или прямо распоряжается твоими деньгами. Это тренд, который усиливается с конца 2024 года и, скорее всего, продолжится в 2026», — заключил Средин.

Для чего компаниям выходить на биржу

Гендиректор группы компаний «Самолет» Анна Акиньшина на форуме указала, что присутствие на бирже позволяет компаниям получать дополнительный капитал, не прибегая к банковским кредитам, привязанным к жестким условиям. Также, по словам эксперта, за счет публичности бизнес получает прямую коммуникацию с рынком. Благодаря этому он может привлекать потенциальных клиентов даже при падении своей отрасли, поддерживая интерес к продуктам и услугам.

Гендиректор привела в пример закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Самолета» по арендному жилью. Через него девелопер «наладил контакт» с возможными покупателями, которые хотели приобрести квартиру или вложиться в коммерческие объекты, но не имели в моменте достаточного капитала.

«В период, когда мы остро ощутили снижение спроса, мы запустили этот ЗПИФ. Как раз, чтобы быть на связи с нашим клиентом. Стоимость одного пая была в районе тысячи рублей. Порог входа был небольшой, инвестировать могли многие», — рассказала Анна Акиньшина.

Однако представитель «Самолета» согласилась с тем, что высокая ключевая ставка не дает российским компаниям активно выходить на фондовый рынок, несмотря на все преимущества этого решения. Топ-менеджер рассказала, что девелопер хочет провести IPO одной из своих «дочек» и уже готов к этому технически, но пока откладывает запуск. Компания выжидает более благоприятные условия.

Чего ждут от этого года и как смотрят в будущее

Как отмечает Дмитрий Средин, крупные компании сократили горизонты планирования, но полностью не отказались от инвестпрограмм. Эти финансовые планы, нацеленные, в том числе на такие крупные инвестпроекты, как высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, тянут экономику вверх.

«Если мы говорим про ВСМ, то могу отметить, что к концу следующего года мы завершаем строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов в Свердловской области, в Верхней Пышме. Это производственные цеха, испытательный и конструкторский центры и административное здание, общая площадь объектов — 67 тысяч квадратных метров. В следующем году мы начинаем сборку первого отечественного высокоскоростного поезда, который сможет развивать скорость до 400 километров в час», –подчеркнул на форуме заместитель гендиректора группы «Синара» Антон Зубихин.