Пермские слухи: мэры злятся на бывшего коллегу

Не бойтесь слухов - правда страшнее

В политтусовке региона череду сплетен породила история с бывшим мэром Чайковского Юрием Востриковым — его коллеги по управленческому цеху теперь опасаются встречи с прокурорами. Тем временем, экс-губернатор Никита Белых дал повод для слухов о возобновлении своей политической карьеры, крупные предприятия срочно ищут пиарщиков, а короли фармацевтики плевать хотели на жителей загородных домов. Все это и многое другое — в свежих «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Пермские мэры готовятся вернуть премии в бюджет…

Корпус мэров слегка зашатало после ситуации с экс-главой Чайковского

Решение кассации в Челябинске по поводу премий, что начислял себе экс-глава Чайковского Юрий Востриков, напугало прикамских мэров. Как действующих, так и бывших. Было отменено решение суда первой инстанции, который признал начисление премий законным. С иском выходила прокуратура, которая считает, что выписывать такие бонусы надо через согласование с думой. Все муниципалитеты сейчас замерли в ожидании нового решения суда. Если прокуратура выиграет, то появится прецедент. И все главы должны будут вернуть излишне выплаченные им премии. Источники говорят, что морально многие к этому готовы. «Многое будет зависеть от отношений с районным прокурором, конечно. Но если им дадут директиву сверху — будет тяжело», — говорят инсайдеры.

… все, кроме главы, который чаще всего выписывает себе бонусы

Слухачи смеются, что эта ситуация с возвратом премий вряд ли коснется главу Большой Сосновы Владимира Трескова. Он известен тем, что выписывает себе премии каждый квартал. Не большие, 50-70 тысяч. В политтусовке и в СМИ над ним посмеиваются. «Но посмотрим, кто будет смеяться последним. Почему это становится известно? Потому что Тресков проводит решения о своих премиях через думу. А именно такой порядок считает правильным прокуратура», — отмечает инсайдер.

Никита Белых породил слухи о возвращении в политику

Никита Белых не растерял компетенций и хватки - вопросы были по делу

Неожиданное появление экс-депутата ЗС и бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых на публичных слушаниях в заксобрании спровоцировало массу слухов. Некоторые инсайдеры, увидев его на мероприятии, первым делом задали себе вопрос «А не хочет ли он в каком-то виде вернуться в политику?». Другие успокаивают: два раза в одну воду не входят. А Никите Белых просто стало скучно. И поскольку он всегда очень хорошо разбирался в финансовых и экономических вопросах, он решил развеяться. Вопросы задал правильные и корректные.

Прикамскому прокурору прочат продление контракта

В феврале заканчивается срок полномочий у прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. Планировалось, что после этого он уйдет на пенсию. Однако недавно активизировались слухи, что заслуженного отдыху Бухтоярову пока не видать: скорее всего, ему продлят контракт на какое-то время или предложат другую статусную должность.

Самый медийный штурмовик прошел в программу «Герои Прикамья»

Александр Григоренко будет учиться под кураторством вице-премьера

В политтусовке посчитали логичным и справедливым, что экс-депутат заксобрания Александр Григоренко является одним из 60-ти слушателей программы «Герои Прикамья, аналога федеральной „Время героев“. Григоренко принимал участие в спецоперации с первых дней, он считается самым медийным штурмовиком, поскольку о нем часто рассказывали СМИ, в том числе, федеральные. После ранения он вернулся в Пермь и работает директором школы. Его наставником по программе является вице-премьер (отвечающий за образование) Дмитрий Самойлов.

Глава Очера расслабился

Коммунальные коллапсы в Очерском округе должны подстегнуть к работе главу территории Алексея Солодникова, шепчут злые языки. «Начало отопительного сезона было сорвано в некоторых поселках. Сбои и аварии на котельных уже есть — люди без горячей воды и отопления сидят. В Павловском во Дворце культуры штукатурка огромными кусками осыпается с потолка на людей. В Очере люди сами строят дороги за свой счет, устав ждать помощи от властей. И года не прошло после переизбрания Солодникова, а он уже расслабился», — рассказывают слухачи.

Владимира Гурфинкеля заметили в Перми

Бывший главный режиссер Театра-Театра и худрук масштабного фестиваля времен пермской культурной революции «Белые ночи» Владимир Гурфинкель замечен в городе, говорят слухачи. Теперь в тусовке гадают, что новенького готовит в Перми режиссер, уехавший сначала в Литву, потом в Израиль. «Может, конечно, просто в гости заезжал. Но в прошлый раз тапкой визит обернулся для него хорошим контрактом — ему доверили главную художественную выставку края в „Пермь Экспо“», — отмечают слухачи.

Пермяки перессорились из-за сквера

Демократия пермякам вредна, иронизируют злые языки после скандала с голосованием, которое власти города запустили для выбора названия нового сквера за драмтеатром. «Откровенные накрутки, обвинения в лицо и заочно. Одни обвиняют вдову известного шансонье, другие мэрию, третьи видят сионистский заговор в лице одного из деятелей культуры. И все из-за названия клочка земли. Скоро и до мордобоя дойдет», — сетуют слухачи.

Стратегический завод в Перми передумал сокращать работников

Ходят слухи, что на одном из стратегически важных заводов Перми внезапно отменили массовые увольнения, которые планировались этой осенью. Говорят, дело вовсе не в заботе о персонале. Якобы у предприятия просто нет денег на компенсации. «Финансовое положение тяжелое, все держится на кредитах. Людей решили оставить, но ни о каких надбавках или повышениях речи идти не может», — рассказывает источник на производстве.

А конкуренты срочно ищут пиарщиков

Пиарщикам придется придумать новые стратегии привлечения рабочих

На многих пермских промышленных предприятиях в последнее время появились вакансии пиар-специалистов и организаторов корпоративных мероприятий. Видимо, новогодними корпоративами и талонами на питание рабочих уже не удержать, требуется системная работа по сплачиванию коллектива, рассуждают слухачи.

Крупное предприятие не расплатилось с поставщиками древесины

Крупный лесопромышленный комбинат так и не рассчитался с поставщиками древесины, судачат сплетники. Якобы дочерняя контора предприятия спустя почти полгода вынуждена выбивать деньги за выполненную работу. «Это привело к тому, что компания не может нормально организовать свою работу: нет горюче-смазочных материалов, невозможно заказать запчасти на технику, закупить такелаж и так далее», — судачат слухачи.

У популярного пермского обувного бренда проблема с маркетологом

Поговаривают, будто клиенты крупной обувной фабрики подшучивают над маркетологом компании. По их мнению, сотрудник совершенно не знает, как выстраивать общение с клиентами и ведет диалог с покупателем, «как дворовый пацан». «Если обувной фабрике дорого ее имя, наработанная база клиентов и они нацелены на расширение рынков сбыта, то такой маркетинговый подход никуда не годится — нужно срочно что-то придумывать», — считают слухачи.

В крупнейшей сети магазинов в Перми не хватает кассиров

Поговаривают, что в магазинах одной из крупных торговых сетей в Перми начался острый дефицит персонала. Покупатели жалуются на очереди по 10–15 человек на единственную работающую кассу. «Раньше хоть по две кассы работало, теперь одна, и то она иногда стоит пустая. Людей не хватает в большинстве филиалов, а новых сотрудников набрать не могут», — сетуют горожане.

Мошенники охотятся на пермских студентов

Студенты в зоне риска

Говорят, что в Перми участились случаи мошенничества, направленного на студентов, особенно тех, кто только поступил. Им рассылают сообщения с фейковыми ссылками под видом официальных уведомлений. «Пишут что-то вроде: „Тебя зачислили, а ты все еще не подписал документы?“. Ребята пугаются и сразу переходят по ссылке, а там вирус. Потом история повторяется уже во время производственной практики. Мошенники требуют „срочно заполнить бумаги“», — делятся инсайдеры.

Банда подростков держит в страхе жителей ЖК

Говорят, что в микрорайоне Крохалева группа подростков ходит по новостройкам и портит подъезды и детские площадки. Банда несколько раз попадала на камеры. «Видно, что они в неадекватном состоянии. Ходят в черных масках, выламывают двери. ГБР ловили ребят. Жители надеются, что больше эту банду не увидят. Но не зря же микрорайон считается самым криминальным», — шепчутся сплетники.

Модели не хотят сниматься в образе Бабы-Яги

В модной тусовке шепчутся, что один глянцевый журнал не может найти модель для новогодней съемки. Организаторы придумали проект, основанный на героях русских народных сказок, создали стильные образы, но девушки не соглашаются сниматься в образе Бабы-Яги. «Роли Царевны-лягушки и Жар-птицы быстро разобрали, а Бабу-Ягу найти не могут. Видимо, девушки боятся, что им приклеят картонный горб», — рассказал инсайдер.

УК копят долги за прошлогоднюю уборку снега

Ходят слухи, что управляющие компании в муниципалитетах до сих пор не рассчитались с подрядчиками за уборку снега прошлой зимой. Руководители УК находят множество причин, чтобы не закрывать долг. «Выплаты поступают, но очень маленькие. Если в ближайшее время УК не расплатятся с подрядчиками, то в этом году жителям пермских городов самим придется чистить тротуары», — говорят слухачи.

Аптеки не хотят открываться в коттеджных поселках

Поговаривают, что сети аптек отказываются открываться в коттеджных поселках или рядом с ними. Девелоперам никак не удается договориться с владельцами бизнесов, хотя другие компании с радостью запускают свои проекты в Пермском районе. «Привести маркетплейсы, магазины и кафе в торговый центр рядом с коттеджными поселками — не проблема. А аптеки ни в какую не хотят открывать точки за городом. Ссылаются на нехватку персонала, проблему с доставкой сотрудников и так далее. Видимо, жителям загородных домов еще долго придется ездить в Пермь за лекарствами», — судачат сплетники.

Странный таксист пугает одиноких жительниц Перми

Таксист пытается стать пикапером

Ходят слухи, что в Перми появился подозрительный таксист. Мужчина пытается разговорить пассажиров противоположного пола, а затем напрашивается к ним в гости. Особенно падок он на дам, которые садятся к нему подшофе. «Он выглядит так, будто неделю назад вышел из тюрьмы. Юморок соответствующий. Одному богу известно, что будет с женщиной, если она вдруг согласится на предложение водителя и пустит его к себе в дом», — обсуждают горожане.

Собачники терроризируют магазины в Перми

Ходят слухи, что одна из продуктовых сетей, работающих в Пермском крае, официально разрешила заходить внутрь посетителям с собаками. В итоге питомцы устраивают беспорядок, а разбираться в этом приходится продавцам. «Заходят с двумя и даже тремя собаками. Это ужас! Пока человек выбирает продукты, эти собаки роются носами в продуктах, а некоторые даже справляют нужду прямо в магазине. Неужели так сложно ходить за продуктами без своих животных и не подставлять сотрудников магазинов, которые потом вынуждены наводить порядок в зале», — негодуют слухачи.

В Пермь вернулись домушники из 90-х

Поговаривают, что в Перми активизировались воры, специализирующиеся на квартирных кражах. Горожане в шоке, что действуют они так, будто сейчас на дворе 90-е. «Заклеивают дверные глазки на площадках. После этого „выносят“ квартиры. Следов почти не оставляют. Действуют умело и очень быстро. О краже хозяева узнают только, когда возвращаются после работы домой», — переживают за свое имущество сплетники.

Пермяки возмущены уборкой листьев

Многие районы Перми, включая центральные, завалены опавшей листвой, которую никто не убирает, — возмущаются жители. После дождя по некоторым улицам пройти невозможно, листва становится скользкой, как лед. В городе широко распространен «сдув» листьев с тротуара специальными воздушными пушками, но кроме шума, никакого эффекта от этого нет, возмущаются слухачи.