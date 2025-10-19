Жители пермского микрорайона остались без воды

Срочная новость Фото: © URA.RU

Более тысячи жителей Мотовилихинского района Перми днем 19 октября остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU проинформировала Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «С 10:40 19.10.2025 года в связи с утечкой из земли по улице Старцева, 7 отключено водоснабжение в домах по улице Старцева, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7 и улице Юрша, 64, 64а. Всего 1459 жителей», — указано в сообщении ведомства. Устранением проблемы занимаются специалисты компании «Новогор-Прикамье». Оставить заявку на подвоз воды можно по контактному телефону: 2-100-680.