Пермяки смогут увидеть метеоритный поток Ориониды 20 и 21 октября

У пермяков появится возможность увидеть до 20 метеоров в час Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У жителей Прикамья 20 и 21 октября появится возможность увидеть в ночном небе редкое явление — метеоритный поток Ориониды. По оценке экспертов, условия для наблюдения в этом период окажутся идеальными.

«Ориониды появятся 20 октября. Они достигнут максимума 21 октября. При этом условия для наблюдения будут идеальными — пик совпадает с новолунием», — указано на платформе Star Walk.