Пермяки смогут увидеть метеоритный поток Ориониды 20 и 21 октября
У пермяков появится возможность увидеть до 20 метеоров в час
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
У жителей Прикамья 20 и 21 октября появится возможность увидеть в ночном небе редкое явление — метеоритный поток Ориониды. По оценке экспертов, условия для наблюдения в этом период окажутся идеальными.
«Ориониды появятся 20 октября. Они достигнут максимума 21 октября. При этом условия для наблюдения будут идеальными — пик совпадает с новолунием», — указано на платформе Star Walk.
В случае ясной погоды жители региона смогут наблюдать до 20 метеоров в час. Явление связано с кометой Галлея, обломки которой ежегодно проходят вблизи Земли, сталкиваются с ее атмосферой и сгорают, создавая эффект «падающих звезд». URA.RU уже писало, что поток будет виден с полуночи до шести часов утра.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!