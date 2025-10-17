Слухи ХМАО: политэлиты боятся волны арестов

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Руслан Кухарук снискал популярность на Российской энергетической неделе, куда он прибыл после эпохального открытия второго моста через Обь. Тем временем, досрочная сдача объекта добавила политических бонусов куратору окружного стройблока Азату Ислаеву. Главе депЖКК Югры Матвею Карову провели «дактилоскопию» нефтью, а элиты обсуждают возможную волну арестов. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Кухарук снискал бешеную популярность на РЭН

Руслан Кухарук снискал популярность на Российской энергетической неделе

В столице отмечают повышенное внимание к главе ХМАО Руслану Кухаруку. «Он прилетел на мероприятия Российской энергетической недели буквально на следующий день после эпохального открытия второго мостового перехода через Обь. Досрочная сдача объекта такого уровня сложности буквально сделала Кухарука одним из самых популярных спикеров на РЭН. И к нему было просто не пробиться», — передают очевидцы.

Политэлиты проявили стойкость при открытии «Звезды Оби»

В окружной столице подводят итоги сдачи мегапроекта — моста через Обь под Сургутом. «Было очень холодно — некоторые буквально стучали зубами под конец мероприятия. Замерзли даже самые стойкие. Как бы теперь часть правительства не слегла от простуды накануне принятия бюджета», — переживает слухмейкер.

Новый мост усилил позиции замгубернатора

В кулуарах отмечают, что досрочная сдача моста добавила политические очки куратору стройблока Азату Ислаеву. «Объект, как и обещал замгубернатора, сдан с опережением сроков. А ведь еще пару лет назад мало кто мог в это поверить, особенно с учетом любви некоторых экс-чиновников растянуть возведение мегапроектов на десятилетия. Теперь злые языки умолкли, а Ислаев положил в копилку свой самый успешный кейс», — судачат сплетники.

Глава депЖКК приобрел необычный опыт

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Матвей Каров на РЭН был замечен за необычным занятием. «Ему на форуме в Москве буквально провели дактилоскопию. Однако оказалось, что ничего криминального в этом не было — чтобы оставить отпечатки, ладони ему смазывали нефтью», — поделился собеседник агентства.

Чиновница из ХМАО пытается поставить на «счетчик» безработного экс-депутата

Чиновница якобы подала новый иск на бывшего депутата

Ходят слухи, что начальница управления культуры Урая Ульяна Кащеева, выигравшая суд о защите чести против экс-депутата Леонарда Насибуллина, якобы добивается ежедневных выплат с бывшего народного избранника. «Безработный Насибуллин не может единовременно погасить штраф. Кащеева, по слухам, подала новый иск и якобы требует по 1000 рублей ежедневно, пока долг не будет закрыт», — сообщает источник.

Дело главы Октябрьского могут передать в Нягань из-за самоотвода судей

По словам инсайдеров, уголовное дело против главы Октябрьского Владислава Сенченкова рискует остаться без судьи. «После самоотвода одного судьи еще двое могут отказаться от процесса — ранее они якобы принимали промежуточные решения по его делу. Если все откажутся, дело могут перевезти в Нягань», — утверждает инсайдер. Сенченкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и игнорировании судебного решения о дорожном ремонте.

Мэр отчитается перед губернатором

Говорят, что глава Мегиона Алексей Петриченко в конце октября отправится в окружную столицу для отчета о работе перед депутатами. «На заседании будет присутствовать губернатор Руслан Кухарук, что может говорить о повышенном внимании к ситуации в городе. Петриченко предстоит отчитаться по ключевым проблемам, включая ЖКХ и благоустройство», — отмечает источник.

Политэлиты боятся силовиков

В муниципалитетах поговаривают, что в ближайшее время округ снова накроет чередой арестов и задержаний. «Есть версия, что силовики сейчас готовят несколько крупных операций. К ответственности планируется привлечь фигуры, которые доселе оставались в тени», — прогнозируют сплетники.

Жалобу убийцы прокурора ХМАО рассмотрит Верховный суд

Жалобу Юрия Чекина рассмотрит Верховный суд

Слухачи говорят, что кассационную жалобу Юрия Чекина рассмотрит Верховный суд РФ. «Дело ушло в Верховный суд. Однако дата рассмотрения все еще не назначена», — рассказали слухачи. В 2024 году суд ХМАО вынес приговор Чекину — пожизненное лишение свободы по делу о заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов.

Экс-глава МГЕР намерен побороться за свободу

Инсайдеры рассказывают, что экс-глава Нижневартовского отделения Молодой Гвардии ЕР Владимир Широков намерен идти в кассацию и добиваться пересмотра приговора в 13 лет лишения свободы за стрельбу по силовикам и удержание сына в заложниках. «Апелляционный суд скостил ему всего полгода. Однако с этим он не согласен и намерен добиваться пересмотра дела», — говорят инсайдеры.

Дело экс-чиновников Депдорхоза намерены ускорить

По словам слухачей, рассмотрение дела в суде экс-чиновников департамента дорожного хозяйства, Андрея Середнева, его подчиненной Ольги Власовой и подрядчика — главы ООО «Автомаз» Тимура Мальцагова могут ускорить. «Говорят, оно было передано судье, который в начале 2026 года уходит в отпуск. Якобы у них есть всего пять месяцев для рассмотрения дела», — делятся слухачи.

У подсудимой экс-главной коммунальщицы Сургута сменился гособвинитель

Инсайдеры говорят, что у бывшей главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой сменился прокурор. «И это как раз перед тем, как стороны защиты и обвинения должны были перейти к прениям. Однако рассмотрение дела все равно отложено по ходатайству адвоката на месяц», — рассказывают инсайдеры. Адвокат затребовал вернуть дело прокурору якобы из-за нарушений на стадии следствия.

Депутату грозит арест

Депутата могут арестовать

Слухачи говорят, что депутата одной из муниципальных дум ХМАО вскоре могут арестовать. «Он обвиняется в превышении должностных полномочий и растрате в бытность работы одного из правительственных учреждений. В ближайшее время будет решен вопрос о его мере пресечения», — говорят слухачи.

Врачи Нижневартовска скандалят из-за диагнозов

Среди пациентов нижневартовских больниц ходят слухи, что врачи не могут прийти к консенсусу, ставя диагнозы. Мол, один говорит, что все в порядке, а другой настаивает едва ли не на экстренной операции. «На днях женщина жаловалась на боль в пояснице. Один доктор сказал, что это хондроз, а другой решил, что проблема с почками. В итоге пациентка не стала никого слушать, прошла платное УЗИ и выяснилось, что у нее в почке большой камень и его надо удалять. Получается, пока некоторые врачи скандалят, пациентам самим приходится разбираться со своими тяготами», — задаются вопросом посетители местных поликлиник.

Нефтяникам не доплатили обещанную премию

Поговаривают, что в одной из крупных нефтяных компаний ХМАО сотрудники получили меньшие премии к профессиональному празднику, чем обещало руководство. «Директор на собрании обещал по 10 тысяч рублей. В итоге пришло по 8 800. Сказали, что остальное ушло на налоги», — рассказал инсайдер из нефтяной сферы.

В общежитиях вахтовиков тестируют роботов

Слухачи шепчутся, что в одном из вахтовых поселков ХМАО провели эксперимент. Закупили роботов-пылесосов, чтобы проверить, смогут ли они заменить персонал по уборке. «В коридорах поставили убирать роботов-пылесосов. Говорят, если справятся, то штат уборщиц сократят. Оставят несколько для мытья небольших помещений, где роботу не пролезть и для контроля за ними», — рассказал один из вахтовиков

Нефтяникам задерживают выдачу спецодежды из-за сбоя

Нефтяники жалуются на задержку выдачи спецодежды

По слухам, сотрудники одной из нефтяных компаний округа уже несколько недель ждут новую спецодежду и обувь. На складах говорят, что произошел сбой в системе учета. «Уже осень, а у нас у половины бригад нет зимней спецодежды. На складе говорят: ждите, выдадим после устранения ошибки в программе» — поделился инсайдер, знакомый с ситуацией.

Подрядчики нефтяников режут рабочим оплату за ночные смены

Ходят слухи, что подрядные организации, работающие на нефтяных объектах в ХМАО, начали пересматривать тарифы. Оплату работникам за ночные смены снизили до минимума. «Раньше было плюс 40% за ночь, а теперь снизили надбавку до 20%. Работать ночью стало невыгодно. Говорят, вообще скоро доплату уберут» — рассказал источник из нефтяной сферы.

Сотрудникам пунктов выдачи из ХМАО вешают долги

Ходят слухи, что бывшим и новым сотрудникам пунктов выдачи одного из маркетплейсов начали «вешать» старые долги. Это происходит только после того, как человек уволился с ПВЗ и перешел работать на склад. Якобы при оформлении еще до начала работы в системе появляются задолженности. «Сказали, что это за пропавшие товары на старом пункте выдачи, где я работала. Но некоторые пропажи были 5-10 лет назад, когда меня еще там не было. И доказать обратное невозможно», — рассказала источник среди работников. Людей якобы даже заставляют отрабатывать эти суммы.

Сургутяне меняются билетами на концерт Лазарева

Фанаты певца Сергея Лазарева из Сургута поторопились купить билеты на концерт в Ханты-Мансийск. Через два месяца в гастрольном графике звезды появился и Сургут. «Когда стало известно, что Лазарев будет выступать и в Сургуте, все билеты на его концерт в Ханты-Мансийске уже были раскуплены. Те, кто из Сургута, уже спланировали поездку в столицу округа, а теперь ищут, с кем поменяться билетами, чтобы не выезжать из города», — судачат сплетники.

В Нижневартовске дачники боятся потерять землю

Нижневартовские дачники переживают из-за земли

Ходят слухи, что председатель одного дачного кооператива стращает дачников, которые не платят взносы, что землю у них могут забрать. Мол, рядом с СНТ скоро начнут строить жилые дома и злостные неплательщики заплачут. «В СНТ многие не платят взносы, говоря что там ничего не делается. Председатель теперь пугает, мол, скоро начнется стройка и у вас все отберут. Да только веры ей нет. Зачем кому-то эта земля, когда полно участков, которые можно застроить», — передает сарафанное радио.

Общественники Нижневартовска ополчились на строителей

В Нижневартовске не умолкают слухи о недобросовестных подрядчиках, которые взялись за реализации инициативных проектов. Мол, они все никак не закончат строительные работы. «Проекты стоят миллионы, на дворе мороз, снег, а в некоторых местах даже бетон не застыл. Пора уже как-то менять схемы реализации народных проектов. Иначе и наше софинансирование, и бюджетные деньги просто коту под хвост», — шепчутся удрученные общественники.