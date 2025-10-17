Свердловские слухи: мэру Екатеринбурга поднимут зарплату

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Еще один свердловский министр может получить супер-статус. Изменения ждут и институт полпредов губернатора — прямо сейчас решается вопрос, чтобы снова сделать их членами правительства. В мэрии Екатеринбурга обсуждают возможную отставку вице-мэра Марины Фадеевой, а в гордуме воспитывают депутата. Чего боятся депутаты заксобрания, на кого из депутатов Госдумы жалуются жены бойцов и чей труп до сих пор ищут силовики — читайте в новых «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

На Шипулина жалуются жены бойцов СВО

Родственники бойцов недовольны поведением депутата Фото: Илья Московец © URA.RU

Рассказывают, что в тесном сообществе родственников военнослужащих все чаще звучат жалобы в адрес депутата Госдумы от Серовского округа Антона Шипулина. Манерой общения парламентария недовольны жены бойцов, которые пытались связаться с ним по вопросам, связанным с выплатами, льготами и другими социальными гарантиями. «Вместо поддержки женщины сталкиваются с резкими ответами», — утверждает собеседник.

Министр Ярин может получить двойную должность

Обсуждают, что у министра внешних связей Вячеслава Ярина есть возможность совместить свою должность со статусом заместителя губернатора. В случае, если нынешний его куратор Василий Козлов окончательно станет вице-губернатором по политическим вопросам. А такое вполне вероятно.

Полпреды сменят статус

Институт полпредов губернатора ждет трансформация Фото: Илья Московец © URA.RU

Во властных структурах определяется будущий функционал полпредов губернатора в округах. По мнению одних, надо восстановить статус управляющих как членов правительства. Другие считают, что префектуры надо сделать отделами при министерстве экономики.

ФПГ придется договариваться о преемнике Никонова

Непростая ситуация может сложиться с поиском кандидата на место ушедшего из заксобрания Сергея Никонова. Сложность его Красноуральского одномандатного округа в том, что что придется учитывать интересы трех ФПГ, работающих здесь — УГМК, ЕВРАЗа и Росатома.

Депутаты нервничают из-за неопределенности ...

В новом созыве сохранятся не все Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рядах парламентариев смятение. Выборы в заксобрание уже через год, а подготовка, говорят, еще не началась. «Почти ни у кого нет понимания, видят ли их в новом созыве. Конкретики от внутрипола пока никакой нет», — передает настроение один из собеседников.

… но только не одномандатники-хорошисты

Наиболее уверенно себя чувствуют депутаты-одномандатники, которые показали хороший результат на выборах губернатора. Они наверняка могут рассчитывать на место в новом созыве. Чтобы закрепить эти результаты, многие продолжают работать в территориях, хотя самая активная фаза, прогнозируют опытные политики, начнется, вероятнее всего, в начале следующего года.

Главная тема — формирование бюджета

Между собой депутаты обсуждают, что основной фокус руководства региона сейчас на формировании бюджета. Многие единогласны, что он будет сложным. «Запросы у муниципалитетов большие, учитывая, что многим нужно исполнять решения судов — о переселении людей из ветхого жилья, замене оборудования и пр., что требует денег. Эти вопросы тщательно изучались», — поделился еще один источник.

Мэров соберут на встречу

Уже на следующей неделе может состояться первое после успешной губернаторской кампании совещание глав. Но гарантий, что встреча пройдет успешно для всех мэров, нет. Разбор полётов может быть жестким.

Для ректора прозвучал тревожный звонок

У Ольги Ковтун вот-вот истекает контракт Фото: Илья Московец © URA.RU

Говорят, на юбилее УГМУ не было никого из политического истеблишмента. «Ни губернатора Дениса Паслера, ни свердловского министра здравоохранения Татьяны Савиновой, ни спикера заксо Людмилы Бабушкиной, ни мэра Алексея Орлова. Из минздрава России тоже никто не приехал. На концерте не было даже профессоров, одни студенты», — описал 95-летие вуза источник. По его мнению, ректору Ольге Ковтун следует расценивать это как тревожный аппаратный звонок.

Центр Габинского проверили за три дня,..

Московская проверка ФОМС в Уральском институте кардиологии закончена, она длилась всего три дня. Столь короткий срок источник агентства объясняет особым прицелом комиссии. «За три дня проверить такой массив невозможно, скорее всего, москвичи приехали на конкретные факты, которые были им заранее известны. Проверили, зафиксировали и уехали. Передадут их куда-то или нет, вопрос», — рассказывает собеседник.

… а сам он остался без должности

Ян Габинский, чей контракт истек, уходить тихо не захотел Фото: Илья Московец © URA.RU

К слову, никакую новую должность Ян Габинский не получил. «Ранее звучали заявления, что он сможет остаться в институте на других позициях, но нет. Уволен и точка», — утверждает инсайдер. По словам другого, Габинский сам отказался оставаться в институте, хотя ему предложили самые разные варианты, в том числе с созданием под него новой должности. «И с прежней зарплатой. Даже выше!» — рассказал уже другой собеседник.

Вслед за шефом ушли подчиненные

Говорят, вслед за Габинским ушли трое его подчиненных. «Это не врачи, сотрудники других отделов», — объясняет источник. По его словам, об увольнении задумались еще несколько человек.

Мэру Екатеринбурга поднимут зарплату

Разбираясь в федеральном законе о местном самоуправлении и «приземляя» его на регион, свердловские депутаты обнаружили интересный факт. После поправок в Устав Екатеринбурга мэр будет уже не муниципальным, а государственным служащим. «А у госслужащих зарплаты больше… Премию им определяет субъект федерации, которому он, как госслужащий, подконтролен. Кто тогда командует главой города? Получается, что не дума», — указал на деталь внимательный собеседник.

Зам Орлова думает об отставке

Пост вице-мэра Фадеева занимает с апреля 2021 года, до этого она была помощницей Алексея Орлова Фото: Размик Закарян © URA.RU

В администрации Екатеринбурга ходят настойчивые слухи, что покинуть свой пост собирается замглавы Марина Фадеева, отвечающая, в частности, за кадры, молодежную политику, взаимодействие с гордумой и городской счетной палатой. «Она получила хорошее предложение и сейчас думает над ним», — говорит источник, близкий к мэрии.

Депутаты воспитывают коллегу

Члены комиссии гордумы Екатеринбурга по соцзащите научили заместителя председателя Марину Харитонову, которая периодически заменяет на заседаниях главу Станислава Киселева, правильно объявлять голосование. Вместо ультимативного «кто за?» депутат теперь использует более обтекаемые формулировки. Говорят, такому же стоит поучиться и некоторым другим председателям и их замам.

Станислав Баженов сделает вклад в уральскую культуру

Станислав Баженов унаследовал коллекцию работ художника Фото: читатели URA.RU

Предприниматель, меценат и общественный деятель Станислав Баженов, унаследовавший коллекцию картин известного художника-ювелира Валерия Игнаткина, передаст их в дар музею Уральского государственного академического русского народного хора с которым была связана жизнь мастера. Художник Валерий Игнаткин целиком посвятил себя искусству, работал над сохранением традиций в изготовлении русских народных костюмов, занимался ювелирным ремеслом. Несколько предметов православного облачения его авторства хранились у патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Архив своих работ Игнаткин завещал передать именно Баженову, который поддерживал его при жизни.

Силовики ищут труп сутенера

Труп Колосова ищут больше года Фото: Илья Московец © URA.RU

Правоохранители не оставляют надежд разобраться в причинах пропажи Александра Колосова, которого считают лидером екатеринбургской банды сутенеров (другим членам уже вынесли приговор). По одной из версий, он мог утонуть во время рыбалки в Ростовской области. Однако тело до сих пор не нашли. «Его фамилия даже звучала во время приговора в первой инстанции, облсуд потом убрал ее в апелляции. Сыщики продолжают искать труп», — отметил инсайдер.

Статусный полицейский заработал очки перед начальством

Новый руководитель полиции Первоуральска полковник Еркин Ертысбаев, говорят, получил положительный отзыв о своей работе со стороны областного руководства. «Он пришел в новое для себя подразделение всего пару месяцев назад, но уже смог четко выстроить его работу. В коллективе его уважают», — заявил слухач.

Громкое дело адвокатов уходит в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу юристов Владимира Певчева и Андрея Жукова, обвиненных в покушении на мошенничество. По версии следствия, адвокаты якобы хотели отмазать от уголовки человека, фигурирующего в деле экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии и других коммерсантов.

Авторитету отменили арест

Александр Горбунов, по слухам, сейчас в Аргентине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге заново рассмотрят вопрос о заочном аресте авторитетного бизнесмена Александра Горбунова, обвиненного в вымогательстве. Решение о заключении его под стражу с момента задержания (по слухам, он сейчас в Аргентине) райсуд принял в конце сентября. Защита это оспорила.

Уральский девелопер заколлабился с кумиром молодежи

Известный застройщик из Екатеринбурга предоставил свой строящийся ЖК в Москве для съемок необычного клипа — популярный на просторах соцсетей исполнитель «Бонд с кнопкой» записал совместно с детским хором там свой трек в акустике для нового альбома.

Звезды шоу-бизнеса встают в очередь ради декора от бренда из Екатеринбурга

Популярный у иностранцев екатеринбургский бренд премиальных изделий и интерьерных предметов вызывает интерес у отечественных звезд шоу-бизнеса. Например, рэпер с Урала Витя АК-47 приобрел для себя там атрибутику для отдыха стоимостью более 20 тысяч рублей. В числе покупателей также оказались дизайнер Артемий Лебедев, комик Нурлан Сабуров, балерина Анастасия Волочкова. Предметы изготавливают под заказ, в некоторых случаях клиенты ждут по полгода.