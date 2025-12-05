В ЯНАО усиливают сотрудничество властей муниципалитетов, которые планировали объединить

Власти Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО укрепляют взаимодействие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Команда администрации отдаленного Красноселькупского района ЯНАО изучила работу властей соседнего Пуровского района. В прошлом году муниципалитеты планировали объединить в один — сегодня речь идет об укреплении межмуниципального сотрудничества.

«В течение двух дней команда из Красноселькупа изучала лучшие практики пуровчан в сферах образования, спорта, агропромышленного комплекса и экономики. <...> В планах у администраций районов разработать Программу развития сотрудничества», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников отметил, что команды властей ориентируются на запросы населения. В частности, жителей Красноселькупского района волнует проблема проживания в Тарко-Сале (центр Пуровского района) во время прохождения медуслуг в местной клинике.

