Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В ЯНАО усиливают сотрудничество властей муниципалитетов, которые планировали объединить

Власти Пуровского и Красноселькупского районов Ямала обменялись опытом
05 декабря 2025 в 17:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Власти Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО укрепляют взаимодействие

Власти Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО укрепляют взаимодействие

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Команда администрации отдаленного Красноселькупского района ЯНАО изучила работу властей соседнего Пуровского района. В прошлом году муниципалитеты планировали объединить в один — сегодня речь идет об укреплении межмуниципального сотрудничества.

«В течение двух дней команда из Красноселькупа изучала лучшие практики пуровчан в сферах образования, спорта, агропромышленного комплекса и экономики. <...> В планах у администраций районов разработать Программу развития сотрудничества», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников отметил, что команды властей ориентируются на запросы населения. В частности, жителей Красноселькупского района волнует проблема проживания в Тарко-Сале (центр Пуровского района) во время прохождения медуслуг в местной клинике.

Продолжение после рекламы

Как ранее сообщали источники URA.RU, слияние Красноселькупского и Пуровского районов Ямала было решено отложить на несколько лет. Вместе с тем, в 2025 году были объединены город Лабытнанги и Приуральский район ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал