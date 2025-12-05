В ЯНАО усиливают сотрудничество властей муниципалитетов, которые планировали объединить
Власти Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО укрепляют взаимодействие
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Команда администрации отдаленного Красноселькупского района ЯНАО изучила работу властей соседнего Пуровского района. В прошлом году муниципалитеты планировали объединить в один — сегодня речь идет об укреплении межмуниципального сотрудничества.
«В течение двух дней команда из Красноселькупа изучала лучшие практики пуровчан в сферах образования, спорта, агропромышленного комплекса и экономики. <...> В планах у администраций районов разработать Программу развития сотрудничества», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.
Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников отметил, что команды властей ориентируются на запросы населения. В частности, жителей Красноселькупского района волнует проблема проживания в Тарко-Сале (центр Пуровского района) во время прохождения медуслуг в местной клинике.
Как ранее сообщали источники URA.RU, слияние Красноселькупского и Пуровского районов Ямала было решено отложить на несколько лет. Вместе с тем, в 2025 году были объединены город Лабытнанги и Приуральский район ЯНАО.
