Ямальцам предлагают брать под опеку собак из приютов
Акция «Мой пес» стартует в ЯНАО с 5 декабря
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ямало-Ненецком автономном округе запускают акцию «Мой пес», которая призвана сократить количество животных в региональных приютах. Принять участие в акции и стать опекунами собак жители могут самостоятельно или в составе трудовых коллективов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В обязанности опекунов входит уход за питомцем: прогулки, игры, расчесывание, помощь в уборке вольера или клетки. Кроме того, они могут оказывать материальную поддержку, приобретая корма, лакомства и необходимые принадлежности. Объем помощи определяется кураторами самостоятельно. На клетке животного или вольере будет указана информация об опекуне», — отмечено в сообщении пресс-службы.
С 2022 года в округе работает аналогичная акция «Мой кот» — она реализуется в большинстве муниципалитетов Ямала, за исключением приютов, в которых отсутствуют кошки. За год опекуны появились у 90 кошек, из которых 35 забрали в новые дома.
