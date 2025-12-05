Ямальцам предлагают брать под опеку собак из приютов

Акция «Мой пес» стартует в ЯНАО с 5 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе запускают акцию «Мой пес», которая призвана сократить количество животных в региональных приютах. Принять участие в акции и стать опекунами собак жители могут самостоятельно или в составе трудовых коллективов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В обязанности опекунов входит уход за питомцем: прогулки, игры, расчесывание, помощь в уборке вольера или клетки. Кроме того, они могут оказывать материальную поддержку, приобретая корма, лакомства и необходимые принадлежности. Объем помощи определяется кураторами самостоятельно. На клетке животного или вольере будет указана информация об опекуне», — отмечено в сообщении пресс-службы.