Британия глазами свердловчанки: что ждет за границей в 2025 году

В последние годы россиянам стало сложнее путешествовать в страны Европы из-за отсутствия прямых рейсов и сложностей при оформлении виз. А многое ли они теряют? Из социальных сетей и СМИ мы часто слышим, что эта затея — не стоящая, так как в Европе много разных проблем. Так ли это, как обстоят дела с мигрантами, про отношение к русским, узнала читательница URA.RU, съездив в Великобританию.

Оформление визы в Европу

Чтобы оформить визу в Европу, нужно набраться терпения. Особенно это касается британской визы, которая оформляется отдельно от шенгена. Для этого вам потребуется следующий список документов: заполненная анкета с вашими данными, подтверждение владения вами имущества, справка о доходах, справка с места работы, выписка о движении денежных средств за последние пол года, сканы текущего и предыдущего загранпаспортов.

Если вы едете в гости к друзьям или родственникам, то вам нужно запросить у принимающей стороны документы на владение или аренду недвижимости, справку с места работы и выписку с движением средств, а также приглашение в свободной форме. Отметим, что если вы едете к конкретным людям, особенно к родственникам, то это сильно упрощает процесс оформления визы. Если в Британии у вас живут дети или родители, а также родные и двоюродные братья, сестры, тети или дяди — найдите документы, подтверждающие ваше родство, и смело подавайте на визу без очереди. В ином случае, если вы собираетесь простым туристом, готовьтесь к более сложному процессу, так как в очередь вам нужно будет вставать по свободным слотам.

Как попасть в Великобританию из Екатеринбурга

Когда вы получите свой загранпаспорт с визой, то можно приступать к покупке билетов и сборам. На данный момент проще всего лететь в Британию через Турцию и Азербайджан. Из Екатеринбурга можно отправиться всего с одной пересадкой: например, через Анталию, Стамбул или Баку. Во время школьных каникул цена на билет возрастает — она может достигать 100 тысяч рублей в обе стороны вместе с багажом. В другие месяцы и время можно найти билеты с оптимальными пересадками от 50 тысяч. Поэтому нужно иметь ввиду, в какой момент вы едете в страну. С собой обязательно возьмите российский и заграничный паспорта, СНИЛС и полис, страховку для путешествия заграницу, деньги и зарядные устройства. Фунты стерлингов в Екатеринбурге поменять не получится, поэтому покупайте доллары, уже по приезде меняйте их в любом обменнике, сравнив курсы. Также будьте внимательны с «зарядниками»: в Англии другой формат розеток, поэтому привычная нам штепсельная вилка не подойдет. Лучше заранее заказать адаптер на маркетплейсах.

Сколько придется потратить в Англии

В Великобритании нужно быть готовыми к серьезным тратам. Если для жизни вы рассматриваете только Лондон, то средняя цена аренды квартиры там составит 300-350 фунтов стерлингов за неделю. Но вы также можете остановиться в других городах страны, где ценник будет меньше. Например, в городе Милтон Кинс, который расположен в 70 километрах от Лондона. В этом городе есть все необходимое для комфортной жизни — магазины, ТЦ, обменники валют, авто и железнодорожный вокзал. До Лондона в обе стороны дорога составит 30 фунтов, до Ливерпуля — 70, а до Оксофрда всего 6.

Средний чек в ресторане — 18 фунтов стерлингов. Готовьтесь к посредственному обслуживанию в заведении любого уровня — официанты не очень расположены к клиентам, зато чаевые включены почти в любой счет.

Отношение англичан к русским

Читательница агентства не заметила со стороны местных жителей и туристов предвзятого отношения из-за национальности. При любом диалоге из-за очевидного русского акцента чаще всего поступал вопрос: «Are you from Russia?». В ответ на подтверждение была улыбка и удивление, что девушка проделала большую дорогу. «Никакой агрессии я не замечала», — поделилась туристка.

Обстановка в Лондоне

В последнее время в Лондоне часто проходят протесты. Кроме того, в норме там различные забастовки. Это отражается на транспортной ситуации, потому что из-за них часто перекрывают разные дороги, а также на безопасности, так как на протесты выходит совершенно разный контингент.

В Лондоне вас может привести в шок большое количество бомжей, которые живут прямо на улице, ставя там палатки, либо просто стеля наматрасник. Несмотря на красоту архитектуры, этот город мне показался достаточно опасным и грязным. «От местных жителей я часто слышала предупреждение держать сумку и карманы закрытыми, и неоднократно во время прогулок по столице я ощущала пристальное внимание к себе от подозрительных лиц. Поэтому будьте осторожны», — говорит собеседница.

Самым приятным городом ей показался Ливерпуль. Из-за отдаленности от центра и меньшего количества населения там сильно меньше мигрантов, город сам по себе чище и комфортнее. Совет: если вы мечтаете посетить музей The Beatles, учтите, что оплатить посещение можно только по карте. Также очень красиво в Оксфорде и Кембридже, но из-за большого количества студентов и туристов эти города всегда переполнены. Также в этих городах стоит иметь ввиду, что в учебный сезон некоторые колледжи для туристов закрыты.

Выводы о поездке

Если поездка в Туманный Альбион — ваша заветная мечта, или у вас живут там родственники/друзья, которых вы очень хотите увидеть, то вам точно стоит съездить туда хотя бы раз в жизни. Но если вы ищите интересные места для отпуска и просто хотите куда-то съездить — лучшей альтернативой Лондону будет чистая и красивая Москва, Ливерпулю — Калининград, а Кембриджу — Санкт-Петербург или Нижний Новгород.