Екатеринбуржцы на окраине города услышали грохот, в МЧС объяснили причину

В пятиэтажном доме на окраине Екатеринбурга произошел хлопок газового баллончика
27 октября 2025 в 17:38
Грохот произошел на Елизаветинском шоссе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Екатеринбурга услышали грохот на Елизаветинском шоссе. Оказалось, что в пятиэтажном доме произошел хлопок газового баллончика для горелки. Пострадавших нет, объяснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение поступило в 16:25 [по Екатеринбургу]. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок маленького газового баллончика для горелки. Возгорания в результате происшествия не было. Пострадавших также нет», — пояснили в региональном МЧС. 

Ранее СМИ сообщили о грохоте в одном из домов на Елизаветинском шоссе. По словам очевидцев, в квартире на третьем этаже выбило окна. И одно якобы в подъезде.

