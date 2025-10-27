Екатеринбуржцы на окраине города услышали грохот, в МЧС объяснили причину

Грохот произошел на Елизаветинском шоссе Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Екатеринбурга услышали грохот на Елизаветинском шоссе. Оказалось, что в пятиэтажном доме произошел хлопок газового баллончика для горелки. Пострадавших нет, объяснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение поступило в 16:25 [по Екатеринбургу]. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок маленького газового баллончика для горелки. Возгорания в результате происшествия не было. Пострадавших также нет», — пояснили в региональном МЧС.