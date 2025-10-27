Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Ревде мужчина сбил троих девочек, две погибли

27 октября 2025 в 21:11
С водителем работают силовики

Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) 37-летний водитель влетел в троих девочек. Две из них скончались на месте ЧП, сказали URA.RU в ГАИ по региону.

ДТП произошло по улице Чехова, 41. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и сбил девочек, которые стояли на тротуаре. После наезда он влетел в здание продуктового магазина.

«Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Их личности в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции», — отметили в ГАИ.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. По факту ДТП ведется расследование. Водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения, сказал URA.RU очевидец.

Комментарии (1)
  • Олег
    27 октября 2025 21:50
    Действующее наказание за пьяное вождение в виде лишения водительских прав и небольшого штрафа никого не пугает. Нужно вводить конфискацию автомобиля с первого же раза. Сейчас каждый пьяный водитель рассуждает так: меня не поймают, а если поймают, то тачку вернут назад.
