В Ревде мужчина сбил троих девочек, две погибли

С водителем работают силовики Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) 37-летний водитель влетел в троих девочек. Две из них скончались на месте ЧП, сказали URA.RU в ГАИ по региону.

ДТП произошло по улице Чехова, 41. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и сбил девочек, которые стояли на тротуаре. После наезда он влетел в здание продуктового магазина.

«Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Их личности в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции», — отметили в ГАИ.

