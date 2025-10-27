В Свердловской области открыли важный участок трассы на запад

Участок отремонтировали в Артинском муниципальном округе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Артинском районе Свердловской области сдали после ремонта четырехкилометровый участок автодороги, соединяющий Михайловск с Нижними Сергами и Екатеринбургом. Трасса открывает путь в Башкортостан. Об этом губернатор Денис Паслер рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в Артинском муниципальном округе ввели в эксплуатацию участок автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. Эта трасса соединяет промышленный Михайловск с Нижними Сергами и Екатеринбургом, а также является частью транзитного коридора, ведущего из Свердловской области в Башкортостан. За несколько лет отремонтировано 40 километров из 66,5», — подчеркнул Паслер.

Работы шли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участок укрепили, заменили дорожное покрытие, сделали откосы, водоотводные канавы, обновили водопропускные трубы. На отрезке поставили новые сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку (краевая сделана со светоотражающими стеклошариками).

