В Свердловскую область придут дожди

В Свердловскую область придут небольшие дожди. Коснется это, в частности, западных и северных районов региона, а также Екатеринбурга. Ожидаются осадки в ближайшие три дня, с 28 по 30 октября 2025 года. Информация об этом размещена на сайте Уралгидрометцентра.

«Атмосферный фронт принесет 28 октября порцию небольших дождей в основном в западные и северные районы Свердловской области. 29-31 октября с районов Каспийского моря на Урал выйдет волновой углубляющийся циклон, который вызовет осадки в виде дождя, на крайнем севере области с мокрым снегом. 31 октября в тыловой части циклона начнется существенное похолодание, которое будет сопровождаться осадками смешанного характера (дождь, переходящий в мокрый снег)», — сообщили в Уралгидрометцентре.

По данным синоптиков, в ночь на 28 октября и утром в регионе местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, в отдельных районах до -3. Днем +5,+10. 29 октября ночью -1,+4, днем +6, +11. 30 октября ночью 0,+5, днем +4,+9 градусов.

В Екатеринбурге 28 октября ожидается небольшой дождь, ночью +3,+5 (как и в ближайшие три дня), днем +7, +9. 29 октября днем без осадков. Небольшой дождь возможен ночью, днем +9, +11. 30 октября в Екатеринбурге днем возможен дождь. Температура воздуха составит +6, +8 градусов.