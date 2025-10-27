Свердловчанину, который снес троих девочек возле магазина, грозит 15 лет тюрьмы
ЧП произошло вечером 27 октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ревде, где погибли две девочки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«По данному факту возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — отметил Шульга. За рулем Lada оказался 37-летний Михаил. Предварительно, он был пьян.
Как сообщили в областной ГАИ, Михаил не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
