Свердловчанину, который снес троих девочек возле магазина, грозит 15 лет тюрьмы

27 октября 2025 в 21:52
ЧП произошло вечером 27 октября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ревде, где погибли две девочки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«По данному факту возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — отметил Шульга. За рулем Lada оказался 37-летний Михаил. Предварительно, он был пьян.

Как сообщили в областной ГАИ, Михаил не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

