Свердловчанину, который снес троих девочек возле магазина, грозит 15 лет тюрьмы

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ревде, где погибли две девочки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«По данному факту возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — отметил Шульга. За рулем Lada оказался 37-летний Михаил. Предварительно, он был пьян.