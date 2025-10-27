В свердловской больнице развеяли фейк о смерти третьей девочки в страшном ДТП
Девочке оказывают всю необходимую помощь
Фото: Илья Московец © URA.RU
Третья девочка, попавшая под колеса автомобиля в Ревде, жива и находится в больнице. В сети распространяется фейк о том, что она, якобы, погибла. Об этом заявил пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков.
«Девочка находится в стабильно тяжёлом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, получает необходимое лечение в реанимации. На место прибыли специалисты ТЦМК, помощь оказана», — передает слова Семкова telegram-канал «Ревда-инфо».
ДТП произошло в Ревде вечером 27 октября возле одного из магазинов. Водитель не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Материал из сюжета:Пьяный водитель в Ревде сбил трех девочек
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!