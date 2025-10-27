В свердловской больнице развеяли фейк о смерти третьей девочки в страшном ДТП

Девочке оказывают всю необходимую помощь Фото: Илья Московец © URA.RU

Третья девочка, попавшая под колеса автомобиля в Ревде, жива и находится в больнице. В сети распространяется фейк о том, что она, якобы, погибла. Об этом заявил пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков.

«Девочка находится в стабильно тяжёлом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, получает необходимое лечение в реанимации. На место прибыли специалисты ТЦМК, помощь оказана», — передает слова Семкова telegram-канал «Ревда-инфо».