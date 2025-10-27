Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В свердловской больнице развеяли фейк о смерти третьей девочки в страшном ДТП

Третья девочка в результате ДТП в Ревде жива
27 октября 2025 в 23:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочке оказывают всю необходимую помощь

Девочке оказывают всю необходимую помощь

Фото: Илья Московец © URA.RU

Третья девочка, попавшая под колеса автомобиля в Ревде, жива и находится в больнице. В сети распространяется фейк о том, что она, якобы, погибла. Об этом заявил пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков.

«Девочка находится в стабильно тяжёлом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, получает необходимое лечение в реанимации. На место прибыли специалисты ТЦМК, помощь оказана», — передает слова Семкова telegram-канал «Ревда-инфо».

ДТП произошло в Ревде вечером 27 октября возле одного из магазинов. Водитель не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил трех девочек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал