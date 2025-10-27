Логотип РИА URA.RU
Погибшие в аварии из-за пьяного свердловчанина девочки были сестрами

27 октября 2025 в 21:59
За рулем Lada оказался 37-летний Михаил

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девочки, которых насмерть сбили в Ревде, оказались родными сестрами. Девочкам 7 и 9 лет, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Личности погибших девочек сотрудники полиции уже установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения», — отметил Горелых.

По его сведениям, за рулем был местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения. Он ранее не судим. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, там же третья пострадавшая. 

Авария произошла в 20 часов по улице Чехова. По предварительным данным, Михаил не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он влетел в здание «Монетки». По словам очевидцев, мужчина якобы был пьян. Следователи возбудили уголовное дело. Михаилу грозит до 15 лет колонии.

