Погибшие в аварии из-за пьяного свердловчанина девочки были сестрами
За рулем Lada оказался 37-летний Михаил
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Девочки, которых насмерть сбили в Ревде, оказались родными сестрами. Девочкам 7 и 9 лет, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Личности погибших девочек сотрудники полиции уже установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения», — отметил Горелых.
По его сведениям, за рулем был местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения. Он ранее не судим. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, там же третья пострадавшая.
