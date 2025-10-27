Проезд подорожает, долги будут списывать по-новому: что изменится в жизни свердловчан с 1 ноября

Стоимость поездки для жителей уральской столицы вырастет на девять рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Свердловской области и всей России с 1 ноября ждет ряд изменений. В Екатеринбурге сразу на девять рублей вырастет стоимость проезда, а долги россиян по налогам смогут списывать без судебного решения напрямую со счета. Об этих и других нововведениях в следующем месяце — в материале URA.RU.

Проезд подорожает

С 1 ноября в Екатеринбурге стоимость поездки в общественном транспорте вырастет с 33 до 42 рублей. При этом екатеринбуржцы смогут сэкономить на поездках при покупке абонементов. Их стоимость будет снижена.

Так, цена безлимитного проездного на все виды транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай) составит 1500 вместо 2500 рублей в месяц. Проездной для студентов тоже станет дешевле на 500 рублей — 1200 вместо 1700 рублей. Льготный безлимитный проездной для ветеранов, инвалидов и военных на три вида транспорта будет стоить 900 рублей в месяц (вместо тысячи рублей). Проезд для детей до 18 лет в наземном общественном транспорте по-прежнему будет бесплатным, стоимость месячного проездного в метро также останется 200 рублей.

До 31 декабря будет действовать акция, по которой предоставляется скидка на проезд при оплате по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). При данном способе оплаты цена на поездку будет 33 рубля (ранее стоимость за счет скидки составляла 24 рубля).

Изменения в сфере обращения с ТКО

Губернатор Свердловской области Денис Паслер передал полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в министерство природных ресурсов и экологии. Это соответствует распределению полномочий на федеральном уровне. Все мероприятия по передаче функций поручено завершить до 1 ноября.

Ранее министерство ЖКХ курировало обращение с коммунальными отходами, а минприроды отвечало за промышленные. На деле их функции часто пересекались, что усложняло взаимодействие между предприятиями и ведомствами.

Долги начнут списывать без решения суда

Федеральная налоговая служба (ФНС) с начала ноября сможет взыскивать ряд долгов с физлиц, не обращаясь при этом в суд. Речь идет о транспортном и имущественном налогах, налогах, отраженных в декларации 3-НДФЛ и обязательствах по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки). Если налогоплательщик не отреагирует на уведомление в личном кабинете и не оплатит долг вовремя, деньги могут списать сразу со счета. При недостатке средств возможно взыскание имущества. Однако взыскание не распространяется на социальные выплаты и не может составлять свыше 50% поступлений.

До этого для взыскания задолженности было необходимо решение суда и исполнительный лист. Теперь, если должник согласен с суммой долга и сам факт задолженности не вызывает у него сомнений, требование должнику будет направляться через личный кабинет на сайте ФНС, Госуслуги и заказным письмом. В случае разногласий можно подать жалобу.

Камеры начнут выявлять водителей без ОСАГО

Согласно майскому поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 ноября в России должны были принять меры для запуска автоматической фиксации автомобилей без полиса ОСАГО с помощью камер. Предполагается, что если страховка не будет найдена в базе, автовладельцу придет штраф. За первое нарушение придется заплатить 800 рублей, за повторные — несколько тысяч (до 5 тысяч рублей).

Однако это не означает, что уже в ноябре по всей стране камеры начнут отслеживать нарушителей. Ожидается, что в пилотном проекте примут участие Москва, Санкт-Петербург и Чувашия. Там могут начать рассылку штрафов уже к концу 2025 года. Автоюристы ожидают, что в остальных регионах мера заработает не раньше осени 2026 года.

Ограничения по количеству сим-карт

До 1 ноября операторы связи должны проверить количество номеров у абонентов. При превышении лимита 20 сим-карт на человека номера будут заблокированы. Абоненты, нарушающие правило, должны расторгнуть лишние договоры. Количество зарегистрированных сим-карт можно проверить на Госуслугах или в салонах связи.

Новые правила для наследников