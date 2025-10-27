В свердловском онкодиспансере сломался аппарат для лучевой терапии

Аппарат для лучевой терапии вышел из строя еще неделю назад (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) на улице Соболева в Екатеринбурге приостановлены процедуры лучевой терапии из-за поломки аппарата. Об этом сообщил читатель URA.RU, проходящий лечение в данном отделении. По его словам, отсутствие возможности проводить лучевую терапию стало известно пациентам на прошлой неделе, когда медицинский персонал уведомил их о неисправности оборудования.

«На прошлой неделе мне позвонил врач, извинился и объяснил, что аппарат сломан, поэтому лучевая терапия откладывается. Когда починят — неизвестно. Сказал, что наберет, как только процедура снова станет доступна», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня, по словам пациента, его вновь пригласили в больницу, однако после нескольких часов ожидания стало ясно, что аппарат так и не удалось привести в рабочее состояние. «В итоге всем, кто ожидал — человек 10, в том числе и я, сказали, что ждать смысла нет. Специалисты заявили, что неясно, когда смогут аппарат починить», — уточнил он. «В связи с вынужденной задержкой часть пациентов не может продолжить необходимое лечение в запланированные сроки».

