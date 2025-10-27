Свердловчанин, сбивший насмерть девочек, пьяным гонял по городу днем

Водитель гонял по городу за пару часов до аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель Ревды (Свердловская область) был замечен днем, гоняющим по городу. Чуть после этого мужчина потеряет управление, въедет в магазин и насмерть собьет двух маленьких девочек. Видео с водителем незадолго до трагедии отправила читательница URA.RU.

«Что за *****, ну что за *****! Тут маленькие дети ходят», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, видео было записано незадолго до трагедии.

Авария произошла в Ревде возле одного из магазинов. Водитель не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.