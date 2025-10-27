Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Свердловчанин, сбивший насмерть девочек, пьяным гонял по городу днем

Житель Ревды днем ездил по городу, а после сбил насмерть двух девочек
27 октября 2025 в 22:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель гонял по городу за пару часов до аварии

Водитель гонял по городу за пару часов до аварии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель Ревды (Свердловская область) был замечен днем, гоняющим по городу. Чуть после этого мужчина потеряет управление, въедет в магазин и насмерть собьет двух маленьких девочек. Видео с водителем незадолго до трагедии отправила читательница URA.RU.

«Что за *****, ну что за *****! Тут маленькие дети ходят», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, видео было записано незадолго до трагедии.

Авария произошла в Ревде возле одного из магазинов. Водитель не справился с управлением и сбил девочек на светофоре. После этого он врезался в здание «Монетки». Две девочки погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Продолжение после рекламы

Материал из сюжета:

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал