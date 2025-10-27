Концерты состоятся в ближайшие пару дней Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Екатеринбуржцы неохотно раскупают билеты на концерты крупных звезд — группу «Звери» и Игоря Николаева. Несмотря на то что оба мероприятия запланированы на ближайшие дни — 28 и 29 октября, в продаже по-прежнему остается значительное количество билетов, что заметно по сайту билетных операторов.

Так, на концерт «Зверей», которые выступят с акустической программой, включающей как известные хиты, так и новые композиции с альбома «Фолк», доступны билеты разных ценовых категорий, вплоть до самых дорогих — стоимостью 12500 рублей. Свободные места есть как в гранд-партере, так и в партере, бельэтаже и на балконе.

Cитуация с продажами билетов на выступление Игоря Николаева несколько лучше, однако и здесь в гранд-партере и партере остается множество незанятых мест. При этом максимальная цена билетов на данный концерт составляет 3850 рублей.

