Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Екатеринбуржцы игнорируют концерты крупных звезды. Скрин

«Звери» и Игорь Николаев не собрали солдауты в Екатеринбурге
27 октября 2025 в 18:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Концерты состоятся в ближайшие пару дней

Концерты состоятся в ближайшие пару дней

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Екатеринбуржцы неохотно раскупают билеты на концерты крупных звезд — группу «Звери» и Игоря Николаева. Несмотря на то что оба мероприятия запланированы на ближайшие дни — 28 и 29 октября, в продаже по-прежнему остается значительное количество билетов, что заметно по сайту билетных операторов.

Так, на концерт «Зверей», которые выступят с акустической программой, включающей как известные хиты, так и новые композиции с альбома «Фолк», доступны билеты разных ценовых категорий, вплоть до самых дорогих — стоимостью 12500 рублей. Свободные места есть как в гранд-партере, так и в партере, бельэтаже и на балконе.

Cитуация с продажами билетов на выступление Игоря Николаева несколько лучше, однако и здесь в гранд-партере и партере остается множество незанятых мест. При этом максимальная цена билетов на данный концерт составляет 3850 рублей.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Такое количество свободных мест числится за день до концерта «Зверей»

Фото: сайт «МТС Live»








Екатеринбуржцы неохотно раскупают билеты на концерты крупных звезд — группу «Звери» и Игоря Николаева. Музыканты выступят уже 28 и 29 октября, но в продаже остается множество билетов. 

Например, на концерт группы «Звери», который планирует выступить с акустической программой из хитов и песен с нового альбома «Фолк», в продаже остаются как дешевые билеты, так и дорогие — в 12500 рублей. Свободные места остаются в грандпартере, партере, бельетаже и на балконе. 

Чуть лучше ситуация у Игоря Николаева, но в грандпартере и партере до сих пор множество мест. При этом цены менее высокие, чем на авторов «Районы-кварталы» — максимум до 3850 рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал