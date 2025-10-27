Водитель, сбивший троих девочек в Ревде, в тяжелом состоянии
Две девочки погибли на месте ЧП
Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области
Водитель Lada, сбивший насмерть двух девочек в Ревде (Свердловская область), госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
По его словам, еще одна девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. «На месте смертельной аварии работает несколько нарядов ГАИ и лично начальник территориального ОВД Артем Лаздынь. Личность лихача представители МВД уже установили, это местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения, ранее не судимый. Более подробные и точные обстоятельства ДТП полиция выясняет», — рассказал Валерий Горелых.
Авария произошла вечером 27 октября по улице Чехова, 41. По предварительным данным, Михаил не справился с управлением и сбил троих девочек, а после въехал в «Монетку». По словам местных жителей, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
