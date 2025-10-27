Водитель, сбивший троих девочек в Ревде, в тяжелом состоянии

Две девочки погибли на месте ЧП Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области

Водитель Lada, сбивший насмерть двух девочек в Ревде (Свердловская область), госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

По его словам, еще одна девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. «На месте смертельной аварии работает несколько нарядов ГАИ и лично начальник территориального ОВД Артем Лаздынь. Личность лихача представители МВД уже установили, это местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения, ранее не судимый. Более подробные и точные обстоятельства ДТП полиция выясняет», — рассказал Валерий Горелых.