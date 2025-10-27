В Ревде (Свердловская область) на месте аварии, где погибли две девочки, возник стихийный мемориал. Жители города несут цветы, игрушки и свечки, чтобы разделить боль утраты вместе с остальными. Об этом сообщают очевидцы.

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, водитель не справился с управлением и сбил троих девочек на светофоре. После этого он въехал в «Монетку». Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все новости об аварии, — в сюжете URA.RU.