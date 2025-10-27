Логотип РИА URA.RU
Общество

На месте страшной аварии, где пьяный свердловчанин сбил девочек, возник мемориал. Видео

Жители Ревды несут к месту аварии цветы и игрушки
27 октября 2025 в 23:38
Неравнодушные жители несут к месту аварии игрушки (архивное фото)

Неравнодушные жители несут к месту аварии игрушки (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) на месте аварии, где погибли две девочки, возник стихийный мемориал. Жители города несут цветы, игрушки и свечки, чтобы разделить боль утраты вместе с остальными. Об этом сообщают очевидцы.

«Сегодняшняя трагедия затронула сердце каждого ревдинца. Люди уже приносят к месту гибели детей игрушки и цветы», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, водитель не справился с управлением и сбил троих девочек на светофоре. После этого он въехал в «Монетку». Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все новости об аварии, — в сюжете URA.RU.

telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил трех девочек

