На месте страшной аварии, где пьяный свердловчанин сбил девочек, возник мемориал. Видео
Неравнодушные жители несут к месту аварии игрушки (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Ревде (Свердловская область) на месте аварии, где погибли две девочки, возник стихийный мемориал. Жители города несут цветы, игрушки и свечки, чтобы разделить боль утраты вместе с остальными. Об этом сообщают очевидцы.
«Сегодняшняя трагедия затронула сердце каждого ревдинца. Люди уже приносят к месту гибели детей игрушки и цветы», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, водитель не справился с управлением и сбил троих девочек на светофоре. После этого он въехал в «Монетку». Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все новости об аварии, — в сюжете URA.RU.
