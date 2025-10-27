К недострою Екатеринбурга, куда залезли подростки, съехалась полиция

На «Призме» оказались подростки Фото: Размик Закарян © URA.RU

К недострою (36-этажный бизнес-центр «Призма») на улице Героев России, 2, что находится рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга, съехалась полиция и скорые. Сотрудники прибыли на вызов, поступивший от граждан, что на крыше здания кто-то есть. На недострое были обнаружены подростки. Они сейчас находятся в отделении полиции, сообщил корреспонденту URA.RU официальный представитель Свердловского главка полковник Валерий Горелых.

В ряде telegram-каналов проходила информация, что один из подростков упал с пятого этажа. Но она не подтвердилась.

«Telegram-каналам и начинающим журналистам (опытные и так это знают) рекомендую прежде, чем шокировать общественность различного рода страшилками, проверять размещаемые в своих лентах новости на соответствие действительности. В реальности на территорию данного недостроя проникла группа подростков, которые с риском для собственной жизни устроили там опасные игры, что и попало в поле зрения бдительных и неравнодушных граждан. Восемь мальчиков и две девочки 2010-2011 годов рождения были доставлены в дежурную часть ОП №11 УМВД по Екатеринбурге для принятия мер реагирования. Инспекторы по делам несовершеннолетних проинформировали о сложившейся ситуации родителей, которые сейчас на всех порах мчатся в отдел полиции», — ответил полковник Горелых.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД подчеркнул, что с законными представителями детей и с самими ребятами будет проведена профилактическая работа во избежание будущих возможных ЧП и гибели.

Строительство «Призмы» началось в 2004 году. Через два года было готово уже 22 этажа. Однако разрешения на возведение высотки не было получено. Начались суды. Выдали документ в 2009 году, подчеркнув, что все-таки высотный каркас строить было нельзя. В 2018 году, после проверки Ростехнадзора, подтвердилось, что постройка самовольная. В 2019 году мэрия обратилась в суд с требованием снести высотную часть бизнес-центра, посчитав здание опасным. В 2022 году суд постановил убрать постройку с 8 по 36 этаж. Верхние строения должны были снести в сентябре 2025 года, но опасная высотка продолжает стоять.