Раскрыта личность свердловчанина, который сбил троих девочек

В Ревде (Свердловская область) за рулем Lada, которая сбила троих девочек возле продуктового магазина, был 37-летний Михаил С. По данным URA.RU, мужчина приобрел машину, на которой устроил смертельное ДТП лишь несколько недель назад.

Михаил родом из Ревды, никогда не был судим. Предположительно, трудится монтажником. «Машину он купил в начале октября в Первоуральске за 180 тысяч рублей», — сказал источник URA.RU.

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, Михаил не справился с управлением и сбил троих девочек на светофоре. После этого он въехал в «Монетку». Две несовершеннолетние (были родными сестрами) погибли на месте ЧП, третью в тяжелом состоянии забрали в больницу. За ее жизнь борются медики. Михаил также госпитализирован.

