Тюменские слухи: губернатор станет искусством

Моора увлекает партия

Слухачи в тюменской политтусовке констатируют изменения в деловом распорядке губернатора Александра Моора. Поговаривают, что с тех пор, как областные единороссы официально выбрали его своим лидером (губернаторы возглавляют ЕР во многих регионах), Моор стал гораздо сильнее погружаться в партийные проекты. «Понятно, что участие в делах „Единой России“ и прежде занимало немало времени, однако с назначением на пост секретаря занятости в этом направлении стало куда больше», — обсуждают слухачи.

Портрет губернатора появится на тюменке

В Тюмени, кажется, появилась крайне ярая поклонница губернатора. Местный тату-мастер сообщил, что к нему недавно обратилась молодая девушка с весьма необычной просьбой — набить портрет Александра Моора на плече. «Я, конечно, разное видел, но такое впервые. Для референса девушка выбрала фото улыбающегося главы региона», — рассказал мастер, добавляя, что сейчас он раздумывает, браться ли за столь нестандартную работу, но эскиз точно сделает. Кто знает: может, уже следующим летом на городском пляже на нас с плеча будет смотреть глава региона.

Нового главу самого протестного муниципалитета проверяют на прочность

В политтусовке наблюдают за первыми шагами нового главы Тобольского округа — самого протестного в области. Говорят, что бывший спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич, накануне возглавивший администрацию, уже столкнулся с первыми интригами, направленными против него. «Только вступил в должность — уже поползли слухи о неэффективном управлении. Видимо, не угодил местным — район всегда славился политической нестабильностью. А область, напротив, ждет, что Ходосевич сможет поправить многолетнюю скандальную репутацию муниципалитета», — обсуждают сплетники.

В Тюмени не могут заменить бывшего депутата

В тюменском городском исполкоме ЕР, который официально возглавляет мэр Максим Афанасьев, затягивается определение исполнительного секретаря. Пост еще летом оставил бывший вице-спикер гордумы Дмитрий Осипов, ушедший в правительство Югры. Поговаривают, что экс-депутату до сих пор не могут подобрать подходящую замену. «Человек должен и работу хорошо выполнять, и просто всех устраивать. Однозначно определить такую кандидатуру пока не вышло, вопрос открытый», — рассказывают собеседники.

Справедливороссу из гордумы прочат повышение до областного уровня

В регионе уже началась подготовка к важным выборам в тюменский парламент, и в политтусовке продолжают обсуждать наполнение следующего созыва. Ходят слухи, что в облдуму зайдет действующий депутат гордумы от «Справедливой России» Сергей Морев. «Он уже был депутатом регпарламента в шестом созыве, поэтому эта кампания не будет для политика в новинку. Морев, вероятно, займет место одного из двух действующих депутатов-эсеров», — обсуждают сплетники.

Силовики обижаются на коллег...

Сплетники сообщают, что набирающая обороты новая тенденция Следкома — указывать в своих релизах имена местных прокуроров, отменяющих постановления о возбуждении уголовных дел, — огорчает тюменских силовиков. «Вот так сделаешь работу, а потом на всю страну говорят — неправильно ты сделал, давай заново. И ладно, тут без обид — каждый может ошибиться. Но конкретные фамилии-то зачем писать?» — расстраиваются слухачи.

...и пытаются подавить всплеск смертельных аварий

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции пытаются справиться со всплеском смертельных ДТП, который произошел на дорогах региона в течение последних недель. По словам слухмейкеров, чаще всего причиной таких аварий становился человеческий фактор. «В регионе введено тотальное усиление безопасности на дорогах. Можно сказать, что работают абсолютно все сотрудники ДПС. Как в населенных пунктах, так и на загородных трассах. Ситуацию усугубляют межсезонье и гололед — крайне опасный фактор», — резюмируют слухачи.

Дрифтеры облюбовали центр

Ходят слухи, что с наступлением морозов в Тюмени вновь объявились любители опасной езды. Как только снег укрыл улицы, центр города стал треком для гонщиков. Им особенно приглянулась парковка на пересечении улиц Мориса Тореза и Профсоюзной. Место обладает всеми преимуществами: изолированное кольцо, удобные подъезды. При этом локация стала идеальной зоной для отработки техник агрессивного вождения, ведь дорожные службы пока не спешат счищать отсюда снег. «Видимо, инспекторы еще не в курсе нового места сбора „лихих водил“», — усмехаются слухачи.

Тюменцам не хватает психиатров

Ходят слухи, что в некоторых поликлиниках имеются проблемы с попаданием на прием к специалистам психиатрического профиля. «На дом к лежачим больным они не ходят, записаться на прием — целый квест, который заканчивается ничем. Причем проблема системная и длится не первый месяц. Страдают как взрослые, так и дети, которым, к примеру, нужны справки для медкомиссий. Страшно подумать, что с таким подходом какой-нибудь человек, который может быть опасен для себя и окружающих, просто не получит помощь. Или таблеточки ему вовремя не выпишут», — возмущаются инсайдеры.

Дорогущая клиника теряет клиентов

Ходят слухи, что известная клиника, специализирующаяся на вопросах женского здоровья, теряет постоянных клиентов из-за странного поведения персонала. Дело в том, что записи к врачам отменяют в последний момент с разными оговорками. То специалисты уже ушли, то аппараты ломаются, то сегодня принимают только по ОМС. «А ведь у них цены сильно выше, чем в других клиниках. И ходят к ним в основном постоянные клиенты или пациенты, так скажем, со сложностями. Единственное, с чем справляются без проблем — это выставление счета», — говорят слухачи.

Школам удалось избежать наказания за косяки с экзаменами

Поговаривают, что руководству школ, где с нарушениями провели экзамены для детей иностранцев, удалось избежать проверок и наказания. Якобы педагоги и директора вышли сухими из воды, несмотря на письмо родителей на имя президента РФ. «А ведь жалобы были существенные. Где-то не стали проводить обязательный устный экзамен, где-то сирена орала прямо во время тестов, где-то не объясняли правила проведения работ. Но по итогам оснований для применения санкций не нашли», — сообщают слухачи.

В сети магазинов процветает сексизм

Сплетники говорят, что в крупной сети алко-магазинов начал вовсю процветать сексизм. В некоторые точки перестали нанимать на работу девушек, на собеседованиях прям так и говорят: «Нам нужны мужики». Некоторые уже сразу и в объявлениях это пишут. Хотя среди требований нет ни слова о таскании тяжестей и какой-либо сложной физической нагрузке. «Просто на пороге могут развернуть и сказать, что набирают только парней. А на вопрос „Почему?“ — тишина. Это не связано с сильной нагрузкой, просто вот такой набор сейчас. Кому же так дамы не угодили», — интересуются инсайдеры.

«Мусорные» курьеры пугают тюменцев антисанитарией

Новая услуга по выносу мусора курьерами, запущенная в конце октября в Зареке, а сегодня уже доступная по всей Тюмени, вызвала неоднозначную реакцию горожан. Многим тюменцам сама идея «не зашла». «Ага, теперь все повыставляют свои отходы за двери в ожидании курьеров. И будет мусор стоять вонять, весь подъезд, как конюшня», — возмущается один из жителей. Другой сетует: «Пришел курьер, принес пиццу, а потом мусор, а потом снова пиццу. Кто будет проверять чистоту рук? Всем побоку на нормы и СанПины. Бабки, бабки и только бабки». Похоже, тюменцы пока не совсем готовы к такому «сервису».

Экспортеры в шоке от запросов

В среде тюменских предпринимателей в преддверии очередного экспортного форума, который пройдет в конце ноября, все громче звучат недовольные голоса. Слухачи докладывают: второй год подряд тема форума звучит как насмешка над теми, кто «делает бизнес» с иностранными партнерами. «В прошлом году говорили о креативных индустриях — мол, надо на экспорт давать свое кино, свою одежду и прочее. В этом году к экспорту пытаются приплести национальную айдентику. При этих словах мысли о матрешке, балалайке, шапке-ушанке и резных наличниках. А между тем на экспорт идут в основном зерно, дерево и строительные материалы — и про них никто ничего на форуме не говорит», — сердито хмурятся бизнесмены.

Рестораторы устали кормить подчиненных

Слухачи докладывают, что предприниматели бьют тревогу из-за зажравшихся сотрудников. Якобы многие лояльные руководители предоставляют питание своим подчиненным, а те, едва притронувшись, выбрасывают полные тарелки в мусор. При этом, как рассказывают сплетники, на халявной еде для персонала бизнесмены теряют от 400 000 рублей в месяц. При дефиците кадров в ресторанной сфере руководство заманивает работников любыми плюшками, но такого отношения никто терпеть не станет. И переведут всех на хлеб и воду, чтобы неповадно было.

Девелоперы поражены своими клиентами

Среди тюменских девелоперов все чаще обсуждают людей, которые в последние два месяца приобретают жилье. Дескать, все чаще клиентами становятся люди, которым не стоило бы торопиться с такой крупной покупкой. «Каким-то волшебным образом они получают одобрение ипотеки, хотя после ежемесячного платежа будут перебиваться с копейки на копейку. Формально, конечно, они подходят под условия займа. Но иногда очень хочется сказать: ну куда вы лезете? Подождите еще полгода хотя бы, ставка постепенно снижается! Даже застройщики таких людей уже начали жалеть, хотя им-то как раз продажи сейчас нужны как никогда», — разводят руками сочувствующие.

Клуб позарился на историческое здание

Ходят слухи, что владельцы известного караоке-клуба позарились на историческое здание рядом со своим заведением. По словам источников, хоть домик и в плохом состоянии, бизнесмены готовы биться за него на торгах в следующем году. Ведь это самый центр, лакомый кусочек для любого предпринимателя. «Вот только такая борьба может им обернуться боком. Дом старый, уже разрушается, на согласование реставрации и других работ уйдет столько времени и денег, что проще будет целый бизнес с нуля открыть», — делятся слухачи.

Бизнес умиляется наивности чиновников…

В сообществе малого и среднего бизнеса Тюмени все чаще мелькают снисходительные улыбки в адрес местных чиновников. Любители сплетен поясняют: такую реакцию вызывают попытки торгово-промышленной палаты и профильного департамента «научить предпринимателей правильно работать». «Тот, кто в бизнесе провел хотя бы год, уже понимает правила игры. Нам нужны не „Дни знаний“ и централизованные встречи с налоговиками и прочими специалистами. Нам надо понимать, что завтра никто из нас не будет вынужден продавать свое дело. Такой гарантии никто дать не может. Зато все считают, что сейчас нам что-то объяснят — и мы вдруг все поймем и начнем получать прибыль из пустоты», — невесело потешаются над бюрократами дельцы.

…и восхищается смелостью коллег

Тем временем восхищение у предпринимателей вызывает решительность отдельных представителей тюменской бизнес-элиты. Мол, и сейчас находятся такие, кто не боится новых начинаний. «Одни расширяют сеть своих автомоек, другие продают один бизнес и создают новый. Третьи и вовсе лелеют глобальные планы — как известный всем Владимир Шевчик и его „Кипреи“, „Марциали“ и прочие прожекты. Ведут себя так, будто завтра все чудесным образом изменится в лучшую сторону. С другой стороны, может, так и надо действовать, а большинству просто не хватает смелости», — рассуждают сторонние наблюдатели.

Магазин кинул арендаторов

Злые языки болтают, что одни известный тюменский магазин выставлен на продажу, однако о своих намерениях руководство не сообщило арендаторам торговых площадей. Якобы те узнали о сделке из открытых источников и теперь не понимают, что им делать — съезжать или ждать новых владельцев. Которые, ввиду убыточности, наверняка изменят условия аренды: магазин находится в центре, где, как известно, помещения обходятся дороже всего.

В Тюмени работает «черный рынок» просрочки

Ходят слухи, что некоторые продавцы тюменских сетевых магазинов нашли весьма специфический способ дополнительного заработка — на просроченной продукции. Как сообщил один из «пользователей» такой услуги, он платит 10 000 рублей и затем приезжает за «своей» просрочкой. «Примерно три раза в неделю получается забирать по пять-шесть коробок молочки, мясной продукции и овощей. Молочка хорошо идет на выпечку, а остальное отдаю собакам, так как у меня их несколько», — поделился подробностями покупатель, пожелавший остаться анонимным.

Тюменцы дают отпор наркоманам и драгдилерам

Ходят слухи, что жители спальных микрорайонов начали выгонять подозрительных людей из подъездов, не вызывая полицию. По словам слухачей, таким образом тюменцы пытаются бороться с наркоманами и закладчиками, которых в последнее время в городе стало больше. «Люди объединяются, ставят камеры и внимательно ведут слежку. Если в подъезде появляется потенциальный закладчик или наркоман — тут же появляется „группа быстрого реагирования“ из трех-четырех жильцов и выгоняет человека. Полицию при этом тюменцы, как правило, не вызывают. Справляются своими силами», — резюмируют слухмейкеры.

Развязка есть, экономии — нет

Поговаривают, что тюменцы, живущие вблизи новой развязки на Московском тракте, страдают от своих несбывшихся надежд. Люди рассчитывали, что когда в их район появится короткий путь, то они смогут экономить. «Живем практически в Тюмени, а цены на доставку к нам вечно космические. Раньше-то было понятно: ехать неудобно, километры наматывать. Но теперь-то есть нормальная дорога! Но несмотря на это стоимость довоза товаров ни рестораны, ни другие службы доставки не снижают. Обидно и несправедливо», — сетуют источники.

Фитнес-клубы теряют клиентов

Поговаривают, что в тюменских фитнес-клубах резко снизились продажи абонементов. Якобы из-за обилия интернет-курсов и видеоуроков маленькие студии, где нет полноценных тренажерных залов, просто не могут выжить в этих условиях. «Сейчас небольшим центрам просто не выгодно работать. Люди начали экономить не только время, но и деньги, и поэтому предпочитают заниматься дома на коврике, а не в студии», — доносят сплетники. По скромным подсчетам, за полгода в городе закрылось около 50 таких заведений, в том числе и студии йоги и растяжки. И что будет дальше — вопрос открытый.

Антимонопольщики подписываются на блогеров

Ходят слухи, что представители надзорного ведомства стали подписываться на тюменских блогеров в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако, по словам слухмейкеров, развлекательный контент их не интересует. В отличие от рекламного, созданием которого российским инфлюенсерам заниматься запрещено. «Контент отслеживается, анализируется. При наличии нарушений — авторов привлекают к ответственности. Заниматься рекламой в запрещенной соцсети запрещено всем. Исключений для тюменских блогеров нет», — судачат слухачи.

Звезды А-листа отказываются ехать в Тюмень на корпоративы

Любители слухов утверждают, что крупные российские звезды отказываются ехать в Тюмень на корпоративы из-за того, что организаторы не могут обеспечить стопроцентного соблюдения райдера. Как сообщают сплетники, некоторые местные организаторы просто не тянут запросы звезд. Речь не о каких-то капризах, а о базовых требованиях — звуковое оборудование, сцена, проживание. Люди привыкли к определенному уровню, а тут их селят в обычные гостиницы и ставят колонки, которые гудят. Или приносят в гримерку не элитный виски, а обычный, налитый в дорогую бутылку. Поэтому-то чаще всего на частных вечеринках в Тюмени можно увидеть забытых звезд 90-х или нулевых, у которых и запросы попроще, и гонорар пониже.