Где в Тюмени купить новые и старые доллары и по чем

Официальный курс доллара от Центробанка на сегодняшний день составляет 81 рубль 38 копеек. В тюменских банках он слегка отличается. Стоимость доллара может разнится не только в разных отделениях, но и зависеть от типа купюр (новые или старого образца). Корреспондент URA.RU разбирался, где выгоднее всего приобрести доллар.

«Новые доллары можно приобрести в трех отделениях в Тюмени — на Московском тракте, на Рижской и на Моторостроителей. Купить их можно по курсу 84,90 рублей, а продать — по 77,40 рублей», — уточнили в Сбере.

Купюры старого образца доступны в шести отделениях Сбербанка. Самый выгодный курс покупки старых банкнот в отделении на улице Червишевский тракт — 83,40 рублей. Продать их можно за 78,10 рублей.

Т-Банк

По информации оператора, купить доллары клиенту здесь предлагается по курсу 83,75 рублей, а продать — за 81,25 рублей. Важный момент — банк и его банкоматы располагают долларовыми купюрами 1996 года выпуска и позднее.

А вот заказать конкретный год выпуска, увы, не получится. Т-Банк предлагает снять наличные доллары в своих валютных банкоматах в ЦУМе и торговом центре «Центральный» — там доступно около 10 тысяч долларов. За одну транзакцию в одном банкомате можно получить до 5 тысяч долларов.

ПСБ

На улице Советской в ПСБ купить доллары можно за 80 рублей 44 копейки. Продать — за 84,74 рубля. В наличии имеются купюры как старого, так и нового образца.

ВТБ

В ВТБ также доступны купюры как старого, так и нового образца. Купить доллары клиенту можно по курсу 80 рублей 25 копеек. Продать — за 83,65 рубля.

Альфа-Банк

В «Альфа-Банке» можно приобрести только доллары старого образца, новых купюр в наличии нет. Купить их клиенту предлагается по курсу 80 рублей. Продать — за 82 рубля.