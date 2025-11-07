Логотип РИА URA.RU
Тюменского бизнесмена обвинили в неуплате 10 миллионов рублей налога

07 ноября 2025 в 18:25
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бизнесмена из Тюмени обвиняют в сокрытии налогов на сумму более 10 миллионов рублей. 47-летний мужчина, по версии следствия, руководил транспортной компанией. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«По версии следствия, в период с 2024 год по 2025 обвиняемый, фактически осуществлявший руководство транспортной компанией, имея реальную возможность погасить задолженность организации по налогам и страховым взносам, которая увеличилась в этот период с 4,4 до 10,6 млн рублей, производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика», — сообщили в прокуратуре. Таким образом мужчина обвиняется в сокрытии налогов.

В настоящий момент, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 11 миллионов рублей. Дело передали в Калининский суд. 

