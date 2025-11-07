Логотип РИА URA.RU
Напавшая на администрацию Тобольского района женщина состоит на учете в ПДН

07 ноября 2025 в 18:59
5 ноября женщина ворвалась в здание администрации Тобольского района и напала на сотрудницу охраны

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Напавшая 5 ноября на охрану и сотрудников администрации Тобольского района женщина состоит на учете в ПДН. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

«Женщина состоит на учете в ПДН. Во время своего агрессивного визита в администрацию Тобольского района она очень нервничала и вела себя достаточно странно. Это было заметно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 5 ноября в здание администрации Тобольского района (Тобольск, Тюменская область) ворвалась агрессивная женщина, которая сначала потребовала отвести ее к президенту России Владимиру Путину, а затем напала на сотрудницу охраны. Нападавшая была обезврежена группой быстрого реагирования ЧОПа.

