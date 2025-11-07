Напавшая на администрацию Тобольского района женщина состоит на учете в ПДН
5 ноября женщина ворвалась в здание администрации Тобольского района и напала на сотрудницу охраны
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Напавшая 5 ноября на охрану и сотрудников администрации Тобольского района женщина состоит на учете в ПДН. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Женщина состоит на учете в ПДН. Во время своего агрессивного визита в администрацию Тобольского района она очень нервничала и вела себя достаточно странно. Это было заметно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
В департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что 5 ноября в здание администрации Тобольского района (Тобольск, Тюменская область) ворвалась агрессивная женщина, которая сначала потребовала отвести ее к президенту России Владимиру Путину, а затем напала на сотрудницу охраны. Нападавшая была обезврежена группой быстрого реагирования ЧОПа.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!