В Тюмени девелоперы резко снизили объемы новых проектов

В 2025 году запущено на треть меньше новых проектов, чем в 2024 Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюмень вошла в топ-10 регионов, в которых с начала года запущено больше всего новых строительных проектов. Местные застройщики объявили о начале строительства почти миллиона квадратных метров жилья, однако это на треть меньше, чем в том же периоде прошлого года. Такие данные приводит Аналитический центр финансового института развития жилищной отрасли.

«Наибольший рост показали 10 регионов, в которых в общей сложности запущено проектов на 7,5 миллионов квадратных метров. На девятом месте — Тюменская область, в которой запущено в работу 0,99 миллионов квадратов», — приводит данные центра Единый ресурс застройщиков.

Эксперты рынка рассказывают, что после длительного периода затишья в конце лета девелоперы Тюмени и других регионов действительно активизировались. Однако, в большинстве случаев за пределами проектов КРТ речь идет о жилье классов «Комфорт +» и выше.

«Сам по себе эконом перестал быть выгоден для застройщика. На фоне роста себестоимости строительства и нормативных требований проектировать жильё в минимальной комплектации становится экономически нецелесообразно. Тогда как проекты уровня комфорт позволяют не только соответствовать ожиданиям покупателей и государства, но и обеспечивают девелоперу финансовую устойчивость», — пояснил URA.RU тенденцию директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.