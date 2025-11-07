Что известно о задержанном за крышевание казино начальнике полиции Тобольска
Диогину Ламбрянову грозит десять лет колонии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Арестованный по обвинению в получении взятки Диогин Ламбрянов был назначен на должность начальника полиции МО МВД «Тобольский» 26 января 2024 года. Об этом ранее сообщалось в СМИ. Следствие предполагает, что Ламбрянов получил 150 тысяч рублей от организаторов нелегальных казино в обмен на покровительство.
Что известно о начальнике полиции Тобольска Ламбрянове
Диогин Ламбрянов является выпускником ТЮИ МВД
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
По данным сетевого издания Tobolka, Диогин Ламбрянов родился в Грузии в 1982 году. В 1990-м его семья переехала в Россию и обосновалась в поселке Московский Тюменского района. После школы Ламбрянов получил юридическое образование в одном из тюменских колледжей и поступил в ТЮИ МВД. Во время учебы увлекался различными единоборствами: карате, борьбой и т.д. После окончания школы милиции устроился на работу в тюменское РОВД.
Карьера в милиции/полиции
В тюменском РОВД Диогин Ламбрянов получил должность оперуполномоченного уголовного розыска. Впоследствии он дослужился до начальника восьмого отдела полиции. В 2023 году получил перевод в Тобольск, где в январе 2024-го был назначен на пост начальника городской полиции. На этой должности он проработал вплоть до задержания, которое состоялось 6 ноября.
За что задержали и какой срок грозит
Во время следствия высокопоставленный силовик будет находиться в СИЗО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Диогина Ламбрянова задержали по подозрению в получении взятки. Следствие предполагает, что за покровительство и содействие в организации и проведении незаконных азартных игр в Тобольске ему заплатили 150 тысяч рублей. Силовик проходит обвиняемым по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!