Что известно о задержанном за крышевание казино начальнике полиции Тобольска

Арестованный по обвинению в получении взятки Диогин Ламбрянов был назначен на должность начальника полиции МО МВД «Тобольский» 26 января 2024 года. Об этом ранее сообщалось в СМИ. Следствие предполагает, что Ламбрянов получил 150 тысяч рублей от организаторов нелегальных казино в обмен на покровительство.

Что известно о начальнике полиции Тобольска Ламбрянове

По данным сетевого издания Tobolka, Диогин Ламбрянов родился в Грузии в 1982 году. В 1990-м его семья переехала в Россию и обосновалась в поселке Московский Тюменского района. После школы Ламбрянов получил юридическое образование в одном из тюменских колледжей и поступил в ТЮИ МВД. Во время учебы увлекался различными единоборствами: карате, борьбой и т.д. После окончания школы милиции устроился на работу в тюменское РОВД.

Карьера в милиции/полиции

В тюменском РОВД Диогин Ламбрянов получил должность оперуполномоченного уголовного розыска. Впоследствии он дослужился до начальника восьмого отдела полиции. В 2023 году получил перевод в Тобольск, где в январе 2024-го был назначен на пост начальника городской полиции. На этой должности он проработал вплоть до задержания, которое состоялось 6 ноября.

За что задержали и какой срок грозит

