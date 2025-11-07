Город встал: Тюмень сковали пятничные пробки
Пробки образовались в том числе и из-за пяти ДТП
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Пробки в Тюмени на вечер 7 ноября оцениваются на восемь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 7 ноября, 17:20. Пробки восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Холодильной, Челюскинцев и Мориса Тореза.
Сервисом отмечены пять аварий. ДТП зафиксированы на Московском тракте, на улице Алебашевской, Елизарова, Трактовой и Мельникайте.
Пробки сковали центр города
Фото: 2ГИС
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!