Город встал: Тюмень сковали пятничные пробки

Пробки в Тюмени оцениваются на восемь баллов из десяти
07 ноября 2025 в 17:26
Пробки образовались в том числе и из-за пяти ДТП

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пробки в Тюмени на вечер 7 ноября оцениваются на восемь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 7 ноября, 17:20. Пробки восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Холодильной, Челюскинцев и Мориса Тореза.

Сервисом отмечены пять аварий. ДТП зафиксированы на Московском тракте, на улице Алебашевской, Елизарова, Трактовой и Мельникайте. 

Пробки сковали центр города

Фото: 2ГИС

